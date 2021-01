Peor: imposible

Tarde o temprano tenía que suceder, porque la terquedad de Andrés Manuel López Obrador iba alcanzar a la gobernadora de la ciudad de México, pulverizando, en menos de dos meses, gran parte del capital político de la física y doctora en ingeniería en energía, poniendo en peligro su aspiración de ser la candidata en 2024 a la presidencia de la república.Los vientos le favorecieron hasta mediados del año pasado que su popularidad no dejaba de crecer, empero sual titular del Poder Ejecutivo Federal hizo que, al obedecer las instrucciones presidenciales del, yque la misma dejaba, le estén pasando hoy la factura a unadesencajada, que ya no puede ocultar en su rostro y en el discurso los saldos de la forma como atacaron, reflejados en poco más de 24 mil defunciones.¡Ninguna otra ciudad del país tiene tantos muertos como la ciudad de México, por cada 100 habitantes!Así, la ciudad que ha sido baluarte del lopezobradorismo, la fuente inagotable de la izquierda en México, y fortaleza de MORENA, se ha convertido hoy en la ciudad cuyos millones de habitantes rumian su descontento con la 4ta transformación, no solo por la manera como dejaron saturar todos los hospitales públicos y privados con los pacientes de coronavirus, con escenas dantescas de hileras de ambulancias varadas que no pueden dejar a los enfermos que traen, sino porque decenas de éstos ya están siendo atendidos en los estacionamientos de los nosocomios y afuera, en la calle de los mismos; porque en ellos ya se empiezan a escasear el oxígeno y los medicamentos, testimoniando así un escenario terrorífico jamás vivido, ni siquiera en los temblores del 11 de septiembre de 1985 y 2017.La pandemia y su mal manejo ha colocado a la ciudad de México como la segunda peor en el mundo en exceso de mortalidad, según Laurianne Despeghel y Mario Romero.Pero las malas noticias para la jefa de gobierno Sheinbaum y sus aspiraciones presidenciales no paran allí, porque la economía de la ciudad va en picada y el desempleo al alza. El punto de quiebre ha sido la postura frente a los restauranteros que no los han dejado abrir sus locales, mientras el ambulantaje lo hace sin problema alguno, permitidos desde luego por los líderes morenos que los regentean. Según los últimos informes de las cámaras de comercio y empresariales 8 de cada 10 restaurantes quebrarán en el mes de febrero si no logran abrirlos, dejando en la calle a 450 mil empleados entre meseros, galopinas, chefs, pinches, lavalozas, etc.Pero sin duda lo que le ha quitado la sonrisa, seguridad, sobriedad emocional y buen discurso a la gobernadora es el, que independientemente que subieron el precio del boleto, de suyo oneroso para la clase social que lo utiliza, dejaron de invertirleque los requería par evitar el desastre que se avecinaba.Lo sabía Claudia Sheinbaum desde que era presidenta municipal de Tlalpan, y así se lo hizo saber al presidente López Obrador antes de que tomara posesión de dicho cargo, pero éste prefirió, ya como presidente del país, meter esos miles de millones de pesos al, prefiriendo, por segunda ocasión, hacer un lado a los pobres (perjudicarlos), porque son los más pobres del valle de México y de la ciudad los que utilizan el METRO >la primera fue cuando ordenó inundar las tierras de los labriegos de Tabasco, antes que las casas-negocios de las clases media-alta y ricos de Villa Hermosa<, cediendo así Sheinbaum a los caprichos del peje, antes que abonarafectando a poco más de 1.4 millones de usuarios diariamente, que por su culpa viven el caos, stress, enojo, desesperación, y no tengo la menor duda, la desquitarán el 6 de junio al momento de emitir su voto, tal y como lo hicieron el primero de julio de 2018 al votar, con esos mismos sentimientos, en contra de los candidatos del PRI y el PAN; ahora lo harán contra MORENA.MORENA hace un año (noviembre), estaba en 35-38% en la intención del voto; hoy esta en 30-31%, y Claudia Sheinbaum ganó en 2018 con un 48%.Todo ese éxodo de usuarios buscando desesperadamente un transporte que los acerque a sus centros de trabajo, viajando apiñonados, sin guardar la sana distancia, en el momento de mayor contagio, serán los verdugos de la carrera política de la jefa de gobierno, y de muchos [email protected] [email protected] federales, locales y alcaldes de MORENA, entre otros grupos golpeados como el movimiento feminista.Tiempo al tiempo si no me lo cree.