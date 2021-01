Rumbo a la veda electoral

*Complicado tema con EEUU

*Inician reclamos salariales

*Incertidumbre pandémica



Y sigue insistiendo la autoridad electoral en el país que el Presidente de México refiera en su comportamiento, el respeto a la legalidad y que en esos marcos, guarde silencio en los relativo a temas y posturas que podrían influir en el electorado, espacios de discreción presidencial que se encuentra claramente marcados en la leyes que nos rigen, pero que en tiempos actuales, en los escenarios de la administración presidencial actual, pareciera que la irreverencia hacia los marcos electorales, podría convertirse en una lamentable práctica estimulada por quien despacha en el majestuoso Palacio Nacional.



Claro tiene la Cuarta Transformación los rangos de ilegalidad arbitraria que representa violentar las normas que circundan al proceso electoral, y que obligan al sector gubernamental a no manifestar ni aprovechar escenarios que pudieran afectar negativamente la imagen de otras agrupaciones partidistas, por lo cual se dictaron normas y una de las primordiales, es que las autoridades municipales, estatales y federales, no ejecuten acciones e incluso declaraciones, que pudieran dañar o beneficiar en lo más mínimo la imagen de cualquiera de las organizaciones o partidos políticos, en las que militan candidatos a cargos de elección popular.



Las autoridades ni directamente, ni por conducto de terceras personas, deberán de influir a favor o en contra de ningún partido político o candidato, incluyendo a los independientes, porque al iniciarse el periodo electoral, acciones de tal naturaleza podrían incluso dar curso a la destitución de funcionarios públicos irreverentes a lo dispuesto por las leyes.



Pero en el caso específico de los tiempos y circunstancias actuales, se hace preciso anotar que dichas leyes recibieron en su momento el beneplácito de todos los partidos políticos, agregando a ello que todos los partidos políticos (entonces de oposición) apoyaron dicha iniciativa de reforma, que en su tiempo caló hondo, sobre todo en los espacios del PAN y del PRI, contrario al aplauso registrado entre los sectores opositores, organismos en los que ya se encontraba el ahora Presidente de los Mexicanos.



Las actuales autoridades del Instituto Nacional Electoral, están efectuando el llamado a la estructura del Gobierno de la República e incluso directamente a las mismas oficinas presidenciales, para que en tales espacios se deje de utilizar “en tiempos electorales” eventos (como las mañaneras) para que directa o subliminalmente no se practiquen argumentaciones de autopromoción gubernamental, que de alguna forma se convierte en propaganda de elevado impacto, tanto a favor de la corriente electoral de los "morenos” como, al mismo tiempo, en detrimento de los priistas, panistas, perredistas y demás organizaciones, todo ello en los escenarios prácticamente ya iniciados del nuevo periodo electoral.



En el transcurrir de los próximos días ya se verá si, de manera ejemplar, se limita el uso del poder público para obtener la prolongación del poder, o si el gobierno opta por la sana discreción, apegándose, como lo es su responsabilidad, a los apropiados escenarios que corresponden a un gobierno respetuoso de leyes y normatividades... ¿Usted a qué le apostaría?



Lo que se lee



De alguna forma la difusión en Estados Unidos, en la que se refieren reacciones adversas al dictamen de “inocencia”, otorgado al general Salvador Cienfuegos, por parte de autoridades mexicanas, mismo que incluso fue avalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, apuntan sobre un probable “mal inicio” de relaciones con el nuevo gobierno estadunidense, máxime cuando se tienen antecedentes de frialdad en la actual administración gubernamental mexicana, hacia quien en unos días asumirá la presidencia de los Estados Unidos.



Y es que en el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se refiere “una profunda decepción” por la decisión de México de cerrar su investigación sobre el ex secretario de la Defensa Nacional del Gobierno de México.



Así las cosas, en tierras norteamericanas se agrega un delicado tema a la agenda de “pendientes”, entre la nueva etapa gubernamental de Estados Unidos y el gobierno de México. En realidad nada sencillo el escenario para nuestro país, que inicia con notoria frialdad, las nuevas perspectivas que representarán el ya inmediato comienzo de una nueva administración gubernamental estadunidense... Mientras tanto, priva la incertidumbre ante la interrogante: ¿Se reabrirá el caso en Estados Unidos?



Lo que se ve



Que en el sector laboral veracruzano se aprestan a exigir un incremento salarial de cuando menos el 15% y, la verdad, muchos son los productos en changarros, tiendas y centros comerciales, incluyendo verdulerías, que en el transcurrir del pasado año pandémico, incrementaron los precios en superior cifra al 15%, precisamente lo que ahora reclamarán los trabajadores.



La cifra por sí mismas y porque el costo de la vida se ha incrementado de manera notable, incluso con perspectivas de mayor carestía, debería ser aceptada “pero de ya” por el sector empresarial, en tanto que es obligado recuperar, el ya de por sí desgastado poder adquisitivo del sector laboral, ingresos que de todos modos volverán a retornar a manos del sector productivo en lo general... Por eso se dice que “el dinero va y viene”.



Lo que se oye



Todo hace indicar, de acuerdo a evaluaciones internacionales (como las efectuadas por la Universidad de Oxford) que en México, las cifras tanto de contagiados por el coronavirus Covid19, al igual que del número de mexicanos muertos como resultado de la pandemia, no reflejan de manera precisa la realidad, máxime cuando sólo se realizan 15 pruebas por cada 100 mil habitantes, a lo que se agrega que muchos son los mexicanos contagiados, que han sido atendidos en sus casas por médicos particulares y que, de igual forma, numerosos son los que han perdido la vida en la privacidad de su hogar, sin que pase a formar parte de las estadísticas oficiales.



Es indudable que nuestro país está generando diversas dudas hacia el exterior, sobre la eficacia no sólo en lo relativo a la atención hospitalaria, sino incluso en el registro de número de contagios y ahora se agrega lo referente a la cifra de fallecimientos.



Mientras tanto, la nueva etapa de rebrotes persiste en su paso acelerado, al tiempo que la economía refiere resultados desalentadores.



PD: El doctor en Derecho y excelente funcionario público Edmundo Martínez Zaleta, originario de Papantla y que se desempeñó con eficacia y honorabilidad en diversos cargos de la administración pública, falleció ayer afectado por el Covid-19...



Del distinguido servidor público, siempre habrá una excelente opinión en su desempeño como funcionario en oficinas gubernamentales, por lo mismo, válido es referir que partió al más allá un extraordinario veracruzano...



Descansa en paz apreciado amigo.