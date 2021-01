Sabino López por Perote con MORENA

“La exoneración del general Cienfuegos

refleja la preponderancia del poder militar”

Julio Hernández López

Invitado por la dirigencia estatal del partido MORENA, concretamente por el delegado en funciones de presidente del CDE, Gonzalo Vicencio Flores, el doctor Sabino López Márquez, médico forense de la Fiscalía General del Estado, se inscribió como candidato a diputado federal por el distrito de Coatepec, el cual conoce como la palma de su mano ya que lleva cuando menos veinte años recorriéndolo, ya sea en funciones de forense o como político que ha aspirado a ocupar un cargo de representación popular para demostrar que vocación de servicio, preparación académica y política le sobran.Militante de la izquierda desde que era estudiante de medicina, el doctor Sabino es ampliamente conocido en la cabecera distrital Coatepec, así como en los municipios de Xico, Teocelo, Cosautlán, Ixhuacán, Ayahualulco, Perote, Villa Aldama, Las Vigas, Tatatila, Las Minas, Acajete, Rafael Lucio y Tlacolulan, donde sus habitantes han sido beneficiarios del trabajo social que a lo largo de muchos años ha venido realzando el doctor López Márquez a favor de los más necesitados.Ahí está un buen cuadro de MORENA, con experiencia y amplio conocimiento de lo que la gente de su distrito y del estado de Veracruz necesita, para llevar a la tribuna más alta que es el Congreso Federal, los planteamientos que sean necesarios a fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del distrito de Coatepec.El presidente Andrés Manuel López Obrador deberá abstenerse de hablar sobre el proceso electoral en curso durante sus conferencias de prensa matutinas, conocidas como las mañaneras. Así lo resolvió desde el pasado viernes el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) elaboró un acuerdo para fijar parámetros en los mensajes del mandatario y, con ello, evitar una posible afectación a la equidad en la contienda.En sesión extraordinaria y tras casi cuatro horas de discusión, el INE aprobó el acuerdo con nueve votos a favor; la consejera Norma de la Cruz y el consejero José Roberto Ruiz Saldaña votaron en contra.Entre las medidas cautelares que incluye el acuerdo destacan que el presidente no podrá abordar en sus conferencias de prensa, y durante el periodo electoral, cualquier tema relacionado con los comicios, el financiamiento a los partidos políticos ni lo que respecte a coaliciones o candidatos.Los nueve consejeros que votaron a favor del proyecto defendieron que este mecanismo no busca coartar la libertad de expresión y de prensa que surge en Palacio Nacional, sino que pretende garantizar la equidad de la elección."No estamos privando de la libertad de expresión a nadie ni del derecho al acceso a la información a la ciudadanía, simplemente estamos velando por la equidad de la contienda, y en cualquier acto que pueda poner en riesgo esta equidad, nosotros debemos actuar en consecuencia", expresó la consejera Adriana Favela.“El pueblo ha tomado el rumbo, tiene poder y no puede perderlo en este momento histórico”: Gonzalo Vicencio Flores, dirigente estatal de Morena. “Queremos gente buena que sea de principios, que sea de ideales diferentes”, señaló Vicencio. Simpatizantes y militantes del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) de los municipios de Boca del Río, Medellín, Jamapa y Manlio Fabio Altamirano asistieron acompañando al Dr. Alain Herrera Santos, precandidato a la diputación federal por el distrito 12 Veracruz, a las instalaciones del CEE en la ciudad capital, ahí se reunieron con el dirigente estatal Lic. Gonzalo Vicencio Flores, para solicitarle que se tome en cuenta a las bases para las elecciones de este año 2021.Agradecieron la cercanía que mantiene Vicencio Flores con esa ideología y el apoyo a los lineamientos de la 4ta transformación, el dirigente estatal recordó en dicha reunión que el pueblo sigue en lucha, apoyando las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador.Con estudios profesionales en Música y Teología. Como músico se ha desempeñado principalmente como profesor, conferencista y arreglista. Su labor docente la ha desarrollado para el Instituto Nacional de Bellas ArtesIrving Gatell (el Danés bueno), se revela como analista político y sus textos son cada vez más consultados. Hoy les compartimos el más actual que tiene que ver con el general Cienfuegos y su benefactor AMLO.“Ya se armó. Esta vez debo confesar que está muy difícil entender qué trae López en la cabeza –dice Irving Gatell- El nivel al que ha llevado la confrontación con USA, y la rapidez frenética con la que lo ha hecho, son una cumbre de la insensatez nunca antes vista. Se me ocurren tres opciones. La primera es que López cree que después del 20, con el cambio de poderes en USA, las cosas también podrán cambiar. Sería una idea mexicanísima, basada en que aquí el cambio de sexenio provoca cambios en todos los ámbitos, incluido el judicial. Pero USA no es México. El agravio que se ha cometido contra la DEA no va a minimizarse sólo porque salga Trump y entre Biden.”“La DEA es autónoma (¿ven cómo sí funciona eso de la autonomía?), y el apoyo que está recibiendo del Departamento de Estado gringo lo seguirá recibiendo. Así que habría sido una estupidez mayúscula de López hacer ese cálculo. Demasiado grave, incluso para alguien con un intelecto tan limitado como el de López. Por eso, la segunda opción me parece un poco más razonable, pero es terriblemente inquietante. Me refiero a que el ejército en México esté empezando a hartarse de López y esté comenzando a imponerle las decisiones. De otro modo, no tiene sentido que López se meta en un problema tan grave con USA. Esto, lamentablemente, es algo que tarde o temprano tiene que pasar.”“¿Por qué López ha empoderado tanto al ejército? Bueno, es muy simple: porque los ha tratado con la punta del pie. Nunca el ejército mexicano se había visto tan vulnerable y abandonado en el marco de la guerra contra el narco, como en el sexenio de López.”“López nunca fue alguien particularmente militarista. ¿De dónde salió su urgencia por cederle tanto poder a los militares? Una de las respuestas más verosímiles es que todo se deriva de los probables desencuentros cada vez más intensos con las cúpulas del ejército. Y es que no podemos ni debemos cerrar los ojos a la realidad de que López ha llevado al país a un punto de desastre de niveles nunca antes vistos. En apenas 2 años. Y, además, exponencializado por la pandemia, misma que López ha enfrentado con las nalgas. ¿Empieza a oler a golpe de estado? Esa sería la peor situación posible, pero con un López que evidentemente ya no puede someter al ejército, y que de paso ya entró en conflicto abierto con USA, su permanencia en la silla presidencial cada vez es más problemática.”“Desde el anuncio de la exoneración de Cienfuegos, López y Marcelo han hecho una sucesión de declaraciones de lo más desafortunadas, que han puesto en GRAVÍSIMO riesgo la viabilidad de la 4T, que -de por sí- ya no era mucha. La 4T nunca tuvo posibilidades de transformar a México para bien. Era una idiotez convertida en algo vagamente parecido a un proyecto político. Pero tenía, por lo menos, la expectativa de mantenerse los 4 años en el poder, y tratar de manipularlo todo para reelegirse. Pero anunciar la inmediata exoneración de Cienfuegos, acusar a la DEA de fabricar el caso, y hacer público el expediente, ha sido una vertiginosa secuencia de pendejadas que pueden aniquilar a la 4T. Por el momento el mundo está en la fase de ver a López como un absoluto loco.”“¿A qué se quiere exponer López? ¿A que USA lo declare protector de narcos-terroristas y entonces Biden tenga la libertad absoluta para ordenar operativos militares en México? Pueden ir desde bombardeos a posiciones del narco, hasta un golpe directo contra López y su gente.”“Nos queda una alternativa más: López es infinitamente más estúpido de lo que habíamos imaginado, o incluso algo se le terminó de desconectar en el cerebelo. Si él tomó estas decisiones por su propia cuenta, pensando que son maravillosas, acaba de consagrarse como lunático. En cualquier ecuación, lo que podemos asegurar sin temor a equivocarnos es que el país está bajo las órdenes de un orate ignorante e imprudente, justo cuando la pandemia está en su punto más crítico” … ¿Cómo ven al carnal de Hugo?Siervos de la Nación solo aplican la vacuna del Covid a militantes (que estén en el padrón) de MORENA.Escríbanos a mrossete @yahoo.com.mx | [email protected]