Los caprichos del poder...

1.- Al parecer en el PAN estatal están decididos: que en candidato a presidente municipal sea el todavía diputado local Sergio Hernández Hernández con lo que sería una auténtica entrega no pactada al PRI y no, seguramente a Morena que ha hecho todo lo necesario para no repetir en la capital del estado, dada la infame labor que ha realizado el actual munícipe.



Guardadas las debidas proporciones, es algo parecido a lo que Morena pretende hacer en el estado de Guerrero con la candidatura del impresentable Félix Salgado Macedonio.



En ambos casos, tanto el PAN como Morena son dueños de sus decisiones y se pasan por la suela de los zapatos lo que quieran en su militancia y les importa un comino el electorado.



Ya se verá en las ánforas que dicen los electores de ambas regiones.



2.- Ayer al iniciarse la tarde, el papanteco-pozarricense Edmundo Martínez Zaleta, ex de muchos cargos políticos y administrativos, perdió la lucha ante el asesino letal de miles de mexicanos indefensos: el Covid-19, como aseguran en las redes sociales que todo lo comunican.



Mundo fue, es sabido, Presidente del CDE del PRI y era de los pocos norteños en despachar en el Edificio de Ruiz Cortines, como en alguna ocasión lo fuera el tuxpeño Demetrio Ruiz Malerva. Sólo se han adelantado en el largo camino hacia la nube intangible de la eternidad.



3.- El INE ya lo dictó: El contenido político electoral será desterrado de las mañaneras del Presidente AMLO, e igualmente de toda reunión en la que haya autoridad que ejerza funciones de gobierno y administrativas.



Nadie podrá llevar agua al molino de las moliendas partidistas, les guste o no, se vayan o no al litigio imprudente en contra del mandato de la Constitución.



Y esto no estará a discusión a pesar del bombardeo de las trincheras del poder en contra de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral.



Se trata de que haya una contienda equitativa, sin el apoyo del poder, como debe entenderse. No más.