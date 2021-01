La alianza opositora, 'irrompible'

Luego de una semana en la que la alianza electoral entre el PAN, el PRI y el PRD estuvo a punto de fracturarse, ahora los negociadores aseguran que no se romperá el acuerdo.



A partir del tuit de Marlon Ramírez Marín –un día después de su declaración conjunta con Sergio Cadena Martínez– en la que anunció que habían acordado con Joaquín Guzmán Avilés replantear sus propuestas para conformar la alianza “al más alto nivel”, la mesa de negociación ha sido permanente.



“Ahora sí hay negociación. El ambiente es favorable”, dijo ayer a “Prosa aprisa” uno de los negociadores. “Es un hecho”. Las pláticas se están dando tanto en Xalapa como en la Ciudad de México.



Al final, de la cortesía para informar a las dirigencias nacionales de los avances y acuerdos logrados en la capital de Veracruz se pasó a una participación más activa de los líderes nacionales para ayudar a destrabar los casos más disputados.



En su calendario se han fijado el día 26 para cerrar el acuerdo sobre en qué municipios participarán solos y en cuáles en alianza, para el 28 presentar su carta de intención ante el OPLEV, pero la negociación continuará entre ellos, en otra etapa que no se espera sencilla.



Si tuvieron desencuentros que se hicieron públicos para decidir municipios y distritos en los que irán juntos, se esperan fuertes raspones cuando tengan que decidir dónde deberán ir mujeres o varones y luego acordar nombres.



Cuando terminen, si es que terminan con éxito, como afirman que será, tendrán un producto bastante acabado, pues van a entreverar, o están entreverando, las diputaciones, las presidencias municipales y las sindicaturas de tal forma que les resulten equitativas. Aparte de ese tejido, han acordado planillas de coalición.



Considero que por ahora resulta ocioso el manejo de nombres pues tienen hasta el 14 de abril para negociar y decidir quiénes finalmente los representarán y enfrentarán a la alianza Morena-Verde Ecologista, aunque ha trascendido que quieren revivir la posible candidatura de David Velasco Chedraui para la alcaldía de Xalapa, por competitivo, frente a un inesperado candidato de Morena, de mucho peso, pues no le alcanzaría para ganar a Sergio Hernández, de quien en su mismo partido comentan que apenas es aspirante y ya está lleno de soberbia.



Donde están metiendo la mano los comités ejecutivos nacionales, o dándoles una “manita”, es en el tema de lo que adentro llaman “municipios-Estado”, los más grandes e importantes de Veracruz (Xalapa, Coatzacoalcos, Veracruz...), pues donde no hay coincidencias, el acuerdo de para quién será uno u otro lo están cerrando Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, o sea, toda una melcocha bastante elaborada.



Por lo que hace a los distritos federales ya acordados, para el PAN serán Pánuco, Tantoyuca, Tuxpan, los dos de Veracruz, Martínez de la Torre, Huatusco, Córdoba y Cosamaloapan; para el PRD, Poza Rica, Papantla, Minatitlán, Zongolica, San Andrés Tuxtla y Cosoleacaque; y para el PRI, los dos de Xalapa, Coatepec y Orizaba.



En el caso del tricolor, su dirigente nacional Alejandro Moreno no luchó por más distritos porque prefirió hacerlo en los estados donde se elegirán gobernadores.



Al no ir Andrés Manuel López Obrador en la boleta, para los candidatos de Morena será una competencia muy complicada pues hay distritos donde la oposición tiene un gran control, como Tantoyuca, feudo de Joaquín Guzmán Avilés; Zongolica, con un gran liderazgo de Juan Carlos Mezhua Campos (está tan seguro de la victoria de su partido que incluso no quería la alianza); Veracruz y Boca del Río, donde operan con mucho éxito los grupos de Miguel Ángel Yunes Linares y de Julen Rementería del Puerto; y Orizaba, donde también ejerce un gran liderazgo el empresario Juan Manuel Diez Franco.



Pero hay distritos donde además irán candidatos con toda la experiencia como los de Xalapa (urbano y rural) donde competirán por el PRI los exdirigentes estatales Américo Zúñiga Martínez (exalcalde y exdiputado local también) y Adolfo Mota Hernández (también exdiputado local y federal), o el de Córdoba, cuya cabecera está presidida por Leticia López Landero, con un gran trabajo como alcaldesa (sin duda, de las mejores del Estado) que jalará muchos votos.



A todos esos detalles habrá que añadir que está vez no irán en competencia sino en una alianza y que la suma de sus militancias asegura que Morena ya no volverá a barrer, como en 2018.



Reaparece Eric Cisneros ¡y en Notiver!



Quien sorprendió ayer fue el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, no solo por lo que declaró a Adriana Muñoz sino porque lo hizo en exclusiva para el diario Notiver, medio al que el gobierno cuitlahuista tenía totalmente vetado debido a que es el que más ha ventilado en sus páginas las anomalías de la administración estatal, sin consideración alguna.



La apertura quizá se deba a una intención de bajarle a la crítica o porque pretendan buscar un acercamiento en busca de apoyo mediático para sus candidatos.



En resumen, el funcionario desmintió cualquier acuerdo con el dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán, para reventar la alianza opositora, dijo que no se entromete en la vida interna de ese partido para favorecer a algún candidato a alcalde y que no está enfocado en lo que hacen los partidos políticos porque ya no son oposición sino gobierno; que está para “servir a todos” y que es servidor público de tiempo completo, de lunes a domingo.



Si se recuerda, el año pasado las dirigencias nacional y estatal del PRD lo acusaron de amenazar a los presidentes municipales de ese partido para que ayudaran a Morena a ganar a sus candidatos, aunque en su momento se supo que también algunos alcaldes morenistas se quejaron que los quería obligar a jalar con tal o cual aspirante, esto es, que se estaba entrometiendo en el proceso electoral.



Llama la atención que últimamente poco ha aparecido mediáticamente y que poco se sabe de sus actividades, de lo que está haciendo, pero la oposición sospecha que está dedicado a organizar el apoyo del Gobierno del Estado a los candidatos de Morena, así como a amarrar acuerdos con los alcaldes de la oposición que se dejen convencer bajo la promesa de apoyos.



El ascenso de Biden



En la semana que inicia nada será más importante para el país –incluyendo Veracruz, lógicamente– y para el mundo entero que el ascenso al poder de Joseph Robinette Biden, más conocido como Joe Biden, como el presidente número 46 de Estados Unidos.



Rendirá protesta el miércoles por la mañana y se iniciará una nueva era en la historia del vecino país, de la que el nuestro, por su vecindad, no será ajeno.



“Asoma tormenta entre AMLO y Biden” cabeceó ayer su nota principal el diario Reforma, con base en declaraciones de expertos analistas norteamericanos.



Un pleito y una mala relación entre ambos necesariamente nos incumbe y nos debe preocupar pues siempre hemos estado y estaremos en desventaja ante al país más poderoso del mundo.



Lo preocupante es que entre las cosas que empezará a anunciar el miércoles están medidas que chocan con actitudes y posturas de López Obrador, como, por ejemplo, que declarará el uso obligatorio de cubrebocas contra el Covid-19 en propiedades federales, además de que él las usa, lo que no hace el tabasqueño, o que afrontará la crisis climática con urgencia, lo que va en contra de energías sucias en lo que no encaja la construcción de la refinería de Dos Bocas. Habrá que estar pendientes.