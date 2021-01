FGR 'quiebra' a la 4T

Si la polémica candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero fue considerada como un “quiebre histórico de la 4T” por el periodista y académico de la UNAM, John Ackerman –uno de los principales ideólogos y defensores del régimen obradorista–, al repudiar públicamente la nominación del senador con licencia acusado penalmente por dos presuntas víctimas de violación sexual, ahora, dos semanas después, la exoneración que la Fiscalía General de la República (FGR) acaba de hacer del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, dejó malparado al esposo de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y decepcionó a otros apologistas del régimen del presidente López Obrador.



Y es que en octubre del año pasado, tras la detención de Cienfuegos Zepeda en Los Ángeles por agentes de la DEA, Ackerman, publicó en Twitter: “No se confundan. La detención de #SalvadorCienfuegos es logro de la 4T. Se le informó a @lopezobrador_ hace 15 días sobre el caso y permitió que la justicia siguiera su curso. @JoseAMeadeK o @RicardoAnayaC hubieran salido CORRIENDO a avisar y esconder a su cómplice”.

Hasta ayer sábado 16, Ackerman tuiteó que “jamás defenderá a #Cienfuegos, el ejército cometió todo tipo de atrocidades durante el sexenio de @epn, pero las ‘evidencias” de la #DEA son francamente una VACILADA.”



En el hilo de su tuit, Ackerman afirmó que la detención del titular de la Sedena “no fue una acción a favor de la rendición de cuentas sino un acto de intimidación hacia el gobierno mexicano.”



“Eso sí, yo imaginaba que los gringos tenían en su poder alguna evidencia contundente, un ‘smoking gun’, pero resulta que todo fue una enorme farsa de principio a final. Me arrepiento terriblemente de haber sobrevalorado el nivel profesional de la #DEA y confío que la @FGRMexico continuará con sus investigaciones profesionales...”



En cambio, el periodista Julio Hernández publicó el viernes 15 en su columna Astillero, del diario LA JORNADA, que “la exoneración del general Salvador Cienfuegos constituye el peor golpe hasta ahora al discurso presidencial contra la corrupción y confirma la creciente y muy peligrosa preponderancia del poder militar en México.”



A su vez, el productor y periodista Epigmenio Ibarra, también incondicional de López Obrador, escribió en Twitter: “Inaceptable me parece que la @FGRMexico mande impune a su casa a Cienfuegos. Más allá de la validez de las pruebas de la DEA lo que importa es que este hombre deshonró el uniforme y participó en el encubrimiento de crímenes de lesa humanidad como Tlatlaya y Ayotzinapa”.



El diputado Fernández Noroña, del PT, publicó que la decisión de la FGR no fue sorpresiva, pero “no deja de ser lamentable”.



El caricaturista José Hernández, otro seguidor de AMLO, difundió un cartón en el que recordó lo dicho por el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard en la conferencia de prensa del 19 de noviembre de 2020, cuando el canciller opinó que no juzgar a Cienfuegos en México “sería un suicidio”. El cartón fue compartido en redes cientos de veces.



Simón Levy, ex subsecretario de Planeación Turística de la Secretaría de Turismo, opinó que la impunidad fue más fuerte que la legalidad. “Triste, repugnante y doloroso que no se finquen responsabilidades contra el General Salvador Cienfuegos por parte de la @FGRMexico. Una cosa es la prudencia y el cuidado de una institución como las fuerzas armadas de México, y otra, que la impunidad sea más fuerte que la legalidad”, difundió en Twitter.



Antonio Attolini Murra, exfuncionario del IMSS y ex aspirante a la dirigencia de Morena, consideró que la FGR cumplió, pero “me deja un agrio sabor de boca”.