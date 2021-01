¡Acelerados!

“Miro la vida con mortal enojo;

y todo esto me pasa, dueño mío,

porque hace una semana que no cojo.”

El mundo da vueltas, pero más vueltas da el cerebro de uno que gira a lo estupidez. Un médico amigo me dijo que no entiende por qué la gente no entiende y sigue como si no entiendieran y el mundo gira normal, así como si nada. Claro, hasta que te toca. No tuve comentario alguno. Leí el artículo: “En 2020 la Tierra se aceleró más de lo normal y en 2021 será peor; ¿cómo nos afectará?”. He ahí la cuestión. Y dice en un párrafo: “La Tierra ha estado girando inusualmente rápido en los últimos años, especialmente durante el último año, que fue un año muy complicado para toda la humanidad . El 2020 incluyó los 28 días más cortos desde 1960, y se prevé que el año 2021 será aún peor, y posiblemente será el año más corto en décadas”.Creo que los científicos no mienten –espero- y sin embargo... actuamos como si nada. Hace poco me enteré de un niño tomando clases encerrado y gritó a su abuelita: -¿quién si no?-: “Estoy harto de ese celular, no joda... siete tareas, no joda, Rosa. Eso es mucho, abuelita”. Estamos de acuerdo. Nada nos detiene hacia la nada. Es triste ver que la niñez no tiene futuro y en caso que sí, ¿cuál? ¿Es el tiempo o nosotros mismos? Ah, pero eso sí, nos encanta lo desconocido, aun sin conocer al prójimo: “El 2021 tendrá misiones espaciales importantes, si bien Space X seguirá realizando pruebas de sus cohetes y tecnología, además de llevar turistas al espacio, en febrero arribarán a Marte tres misiones distintas, así como múltiples más relacionadas con la Luna. Sin embargo, entre las misiones más esperadas está la puesta en órbita del Telescopio Espacial James Webb, proyecto que sustituirá al Hubble y en el que se ha trabajado por décadas y reprogramado su lanzamiento una y otra vez”. Ahí la llevamos.Aquí en tierra, pregunten a cualquier precandidato por qué madres quiere ser gobernador, legislador, alcalde –sin distinción de género-, les aseguro que contestarán casi lo mismo, con expresiones gastadas y a veces retóricas, retorcidas pa’ que no entienda el pueblo o lo hagan más pendejo... y la sociedad seguirá siendo la misma.Como es principio de año y no me gusta ser malagüero o aguafiestas, aquí la dejamos, luego continuamos a abrirles la mente... a ver qué madres contiene. Va pa’ todos. Incluyéndome.Versificó Salvador Novo -¿lo han leído?-:Perdonen castos oídos.Batalla electoral: todos a sus puestos... ¡Cuánto se hubiera reído Charles Chaplin! Pero ahora hay tómbola y encuestas y consultas y dédalo...“No morirnos en realidad o no morirnos en la realidad”, me dijo mi amigo el taxista Crisóforo.Ahí se ve.