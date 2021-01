Gana Ahued y se va, queda Dorheny

“El Morenavirus es lo que

realmente está matando a México”

Julen Rementería

La hipótesis la planteamos en este mismo espacio hace más de un mes: si es un capricho del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, imponer como alcaldesa de Xalapa a su parienta la jovencita Dorheny García Cayetano, y como a ésta nadie la conoce y perdería sin mayor problema, ante cualquier candidato, qué trabajo cuesta obligar al Senador Ricardo Ahued Bardahuil a que vaya como titular de la formula morenista en Xalapa, su suplente sea la adolescente Dorheny García, quien estaría asumiendo la alcaldía en cuanto Ahued renuncie (según la instrucción que le den) y asunto arreglado, Xalapa tendrá una jovencita (casi niña) en la presidencia municipal sustituyendo al veterano profesor de sociología Hipólito Rodríguez Herrero, cuya majestuosa obra de la monumental ciclovía, no pudo terminar y queda para la posteridad.¿Qué Ahued no aceptaría tal componenda?... Bueno cada quien tiene su forma de pensar en cuanto a este comerciante de productos chinos avecindado en Xalapa pero originario del estado de Hidalgo, quien fue presidente municipal de Xalapa, con el apoyo del PRI; diputado local y federal con el apoyo del PRI, partido al que nunca le reconoció nada pues cuando le preguntaban si por los cargos que había obtenido con la bandera del PRI era priista, de inmediato respondía que no, que a él lo habían invitado en ese partido para que fuera su candidato.Luego, la víspera de las definiciones para las candidaturas por la elección presidencial, la que ganó AMLO y sus muchachos que incluía a alcaldes, gobernadores, presidentes municipales, diputados locales y federales y senadores, Ricardo Ahued recurrió a un distinguido priista veracruzano, muy amigo del Secretario de Hacienda para que le ayudara a evadir unos veinte millones de pesos en impuestos que tenía pendientes con el SAT, y como el honesto político no se prestó a una maniobra de esa naturaleza, Ahued se fue hecho la raya a levantar un estudio sobre el robo del huachicol en Puebla el cual entregó a AMLO, al tiempo que se ofrecía como Morenista de ocasión, se ganó de inmediato la confianza del patrón y junto con ello un escaño en el Senado de la República por la vía plurinominal.La carrera política de Ricardo Ahued ha contado con la anuencia del electorado. La gente que lo conoce le entrega su confianza de inmediato, como los saluda de mano, los escucha y si puede los ayuda (a los más necesitados), con estas prácticas dicen que ha acumulado un importante capital político, tanto que de invencible en las urnas no bajan.Cabe recordar que Ahued es incorporado a la política por el ex alcalde y ex secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez, de quien Ahued reniega porque Reynaldo no le permitió hacer todos los negocios que tenía planeados. Para empezar, Escobar Pérez le dejó en caja 25 millones de pesos para que iniciara su gestión como alcalde de la capital del estado, dinero que a los pocos días de haber asumido Ahued el cargo ya no estaba. Apenas tomó posesión como alcalde, Ahued mandó a un grupito de amigos, comerciantes, a establecer una comercializadora en la ciudad de Puebla, donde la administración del hidalguense se surtió de todo lo que su gobierno municipal compró para la operatividad de la administración, con lo que se llevaron miles de millones de pesos.Don Ricardo, como le dicen sus fans, se ganó el prestigio de político honesto, defensor de los intereses de sus representados cuando siendo diputado federal votó en contra del aumento del IVA, lo que mediáticamente explotó, así como su voto en contra o abstenciones cuando fue diputado local, en contra de las propuestas enviadas al Congreso por el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, con quien simuló una confrontación. Hoy se afirma en Xalapa que Ahued, de quien no hay una obra que lo recuerde como alcalde salvo el puente de la entrada a Xalapa viniendo de Veracruz que sale a Murillo Vidal, el cual se cayó, no hizo nada más que negocios a su paso por la presidencia municipal.Lo más reciente de Ahued es la caída que simuló, dentro de su domicilio, que supuestamente lo mantuvo algo así como un mes en reposo, lo que le impidió estar en la sesión durante la cual se votó a favor de la desaparición de los fideicomisos, con lo que tiene para presumir que él no voto a favor de esa imposición presidencial.Cabe recordar que Ahued fue nombrado por AMLO como director general de Aduanas, cargo del que fue relevado sorpresivamente sin conocerse los motivos, salvo lo que publicó el semanario PROCESO en un amplio reportaje donde los involucran en negocios turbios, lo importante es que pudo regresar a su escaño en el Senado de la República desde donde se muestrea como el más valioso activo de Morena en Veracruz, partido al que tampoco pertenece.Su verdadero nombre es Dorheny García Cayetano, no Dorheny Cayetano, como se pone. Hay quienes afirman que es media hermana del gobernador y que por eso oculta el ilustre apellido del maestro Atanasio. Y debe tener sus propios sondeos en donde se advierta que el electorado en Xalapa no la conoce. Y no la conoce porque a pesar de ser diputada federal por Xalapa, nunca ha hecho nada relevante en el Congreso federal; nunca bajó recursos para Xalapa y mucho menos lanzó una iniciativa para beneficiar a los xalapeños. Dorheny, al igual que Cuitláhuac García, es una “levantadedos”, sólo para eso ha servido en los años que ha estado como diputada federal.Ahora que son tiempos de buscar candidatos, la necedad de imponer en Xalapa a esta niña, que como todos los funcionarios de la actual administración no saben qué hacer salvo abusar del poder y echarse todo lo que pueden a la bolsa, la necedad del gobernante de imponer a la niña (Bizarros) como alcaldesa crece y llega a extremos en los que se habla de que obligarán a Ricardo Ahued a participar, ganar la alcaldía y renunciar para que se quede al frente de la presidencia municipal de la capital del estado una jovencita sin la mínima experiencia en el servicio público, que desconoce (por su corta edad) la historia de Xalapa, que solo por capricho quiere ser la alcaldesa porque carece de proyecto ni nada, y que si gana será ¡peor que Hipólito Rodríguez Herrero!...La pregunta es: ¿Aceptará Ahued participar en este asqueroso juego del cual difícilmente saldrá librado? Ya lo veremos. Eso de que es invencible tampoco, Ahued tiene mucha tela de donde cortar en una lucha electoral.La capital veracruzana volverá a tener un liderazgo capaz de rediseñar y resolver las necesidades de los xalapeños y la única opción para ello, es Morena, destacó Michelle Servín González, integrante de los comités del cambio verdadero del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), en el que milita desde el 2018, tras recibir invitación para apoyar la campaña del hoy Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.Al reunirse con grupos, organizaciones, y principalmente con integrantes de la sociedad civil, Servín González afirmó que el objetivo de dicho acercamiento es escuchar las necesidades, pero, sobre todo, su opinión del rumbo que debe seguir Xalapa.“Hay una gran inquietud de los ciudadanos, quienes piden más trabajo, mayor impulso y desarrollo para la capital veracruzana”.Destacó que, “en estos últimos tres años, he tenido la oportunidad de caminar de la mano con Morena, Movimiento que me ha permitido darle continuidad al trabajo que he desempeñado por más de una década, que es escuchar y buscar las soluciones a las necesidades de la sociedad”.Con dicha dinámica, dijo, se fortalece cada día el Movimiento Regeneración Nacional, con lo cual, sin duda, se entregarán buenos resultados en los próximos comicios en el que se renovarán alcaldías, diputaciones locales y federales.“No se permitirán venganzas ni justicia por propia mano” dice el gobernador Cuitláhuac García. ¿A partir de cuándo señor?Escríbanos a [email protected]