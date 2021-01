Desesperación morena

¿Qué realidad les deben estar reflejando las encuestas en Xalapa a la cúpula gobernante de Morena, que la mañana de este lunes mandó a sus tres diputadas que aspiran a la alcaldía de la capital veracruzana a pedirle públicamente al senador Ricardo Ahued que participe en el proceso electoral de junio próximo para que vuelva a presidir el Ayuntamiento que ya encabezó como priista en el periodo 2004-2007?



Y es que, como se sabe, la diputada federal Dorheny García Cayetano y las legisladoras locales Rosalinda Galindo y Ana Miriam Ferráez Centeno venían realizando desde el año pasado una intensa precampaña a través de recorridos y eventos en las colonias populares de Xalapa con el propósito de posicionarse en el ánimo del electorado capitalino, pero se deduce que ninguna de ellas ha logrado crecer lo suficiente en las preferencias electorales para garantizarle el triunfo a su partido.



Se presupone que tampoco ven en el ex director municipal de Gobernación, Juan Vergel Pacheco, una carta fuerte para retener la alcaldía, pues el ex regidor y ex dirigente ex perredista –vinculado al grupo de la síndica con licencia Ivonne Cisneros Luján, del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero y del súper delegado federal Manuel Huerta– no se apareció en la conferencia de prensa de las diputadas, las cuales fueron acompañadas por el coordinador de la bancada de Morena en la LXV Legislatura local, Juan Javier Gómez Cazarín, uno de los principales operadores políticos del gobernador Cuitláhuac García.



Queda la duda si este cierre de filas en torno al senador Ahued habría sido motivado también por el activismo que en los últimos días ha desplegado el equipo político de la ex alcaldesa Elízabeth Morales García, a la que se menciona como una posible candidata emergente de Morena para salvar la plaza capitalina.



La ex diputada federal, ex delegada del ISSSTE y ex dirigente estatal del PRI, según se sabe, habría recibido la invitación de otros grupos de Morena distantes de Palacio de Gobierno para medirse en una encuesta para la contienda municipal.



Por eso, según trascendió, desde el sábado antepasado arreciaron las presiones palaciegas hacia el senador Ahued para que acepte ser candidato a la alcaldía, ya que es el único que en todos los sondeos aparece arriba de los demás aspirantes, tanto del partido gobernante como de priistas y panistas.



Sin embargo, por la cautelosa respuesta que dio a través de su cuenta de Twitter, el ex titular de la Administración General de Aduanas parece no estar dispuesto a buscar un cargo de elección popular menor al escaño que actualmente ocupa en la Cámara alta del Congreso de la Unión.



Y es que Ahued ya fue alcalde, diputado local y federal, por lo que su aspiración lógica y natural sería por la gubernatura de 2024, año en que concluirá su representación en el Senado.



La gran interrogante es si el grupo en el poder que lo presiona para que retener la alcaldía y diputaciones lo dejará pasar después para suceder a Cuitláhuac García, ya que es evidente el compromiso que la cúpula gobernante tiene con la secretaria de Energía, Rocío Nahle.



CAMBIA SCT ROSTRO A ACCESO

DEL PUERTO DE VERACRUZ



Solía decir el ex presidente Enrique Peña Nieto al final de su gobierno que “las cosas buenas casi no se cuentan, pero cuentan mucho”.



Ahora, al director general del Centro SCT-Veracruz, ingeniero Ramón Álvarez Fontán, le cayó como “anillo al dedo” la conclusión de la obra que va del entronque de la Cabeza Olmeca hasta el puente que conecta con el aeropuerto internacional “Heriberto Jara Corona”.



Y es que el funcionario federal recibió la primera encomienda del titular de la SCT, ingeniero Jorge Arganis Díaz-Leal, de concluir en tiempo y forma la obra del entronque Cabeza Olmeca–Paso a desnivel Tamaca, que consistió en dos etapas.



La primera fue la modernización y ampliación mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obra complementaria y señalamiento horizontal y vertical, de la carretera federal México-140, Xalapa–Veracruz, tramo: entronque Cabeza Olmeca–Paso a desnivel con un monto de inversión de más de 36 millones de pesos que ejecutó con mano de obra local una empresa veracruzana.



El avance físico de la obra está por arriba del 97 por ciento, por lo que antes de que concluya este mes deberá quedar concluida.



La segunda etapa de la obra, que tiene un avance físico por arriba del 95 por ciento, consistió en la modernización y ampliación mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obra complementaria y señalamiento horizontal y vertical de la carretera federal México 140, Xalapa–Veracruz, tramo: entronque Cabeza Olmeca–Paso a desnivel Tamaca.



Aquí el monto de la inversión rebasó los 43 millones de pesos, por lo que en total fueron más de 79 millones de pesos en las dos etapas.



El director general del Centro SCT-Veracruz, ingeniero Ramón Álvarez Fontán, acaba de hacer este fin de semana otro recorrido para supervisar el avance físico de la obra que está casi lista para inaugurarse.



Lo importante de la inversión es que se generaron empleos directos y se apoyó a empresas de la entidad, donde también se compraron los insumos para reactivar la economía veracruzana.



Pero lo trascendental es que el tránsito vehicular será más fluido, y los visitantes que arriben por la vía área verán otro rostro del acceso al puerto de Veracruz.