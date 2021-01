Además de mentirosos, gandallas

“Ya párele presidente, sus

mañaneras irritan, son un abuso”

Elena Poniatowska

Tenían razón quienes nos dijeron que el programa original de vacunación anunciado por el presidente López Obrador, era otra agarrada de maje, que mister mitómano no ha cumplido una sola de las promesas que ha hecho, aunque todavía mucha clientela electoral sigue feliz con sus vaciladas, festinándole sus ocurrencias y divirtiéndose mucho todos los días por la mañana con sus conferencias mañaneras que tanto dinero le cuestan al país solo para que el señor luzca su ignorancia, su complejo de dictador de un país mediocre y su odio contra todas las organizaciones políticas, económicas y sociales que se formaron durante los gobiernos priistas y panistas. O sea destilando puro resentimiento social.Confieso que, posiblemente ante la desesperación en la que me encuentro junto con mi familia, temiendo ser víctimas del contagio del mortal covid-19, sí creímos en los anuncios del canciller Marcelo Ebrard, en las afirmaciones del presidente López y en los compromisos que sobre el programa de vacunación hizo el repugnante “doctor Muerte” López Gatell, expectativa que se comenzó a diluir al enterarnos de que directivos de clínicas que no tenían derecho a la aplicación de la vacuna, haciendo uso de su influencia se la aplicaron, luego al enterarnos que los llamados Siervos de la Nación, que tampoco tienen porqué recibirla, los están vacunando pues forman parte de las brigadas que reparten (con fines electorales) el preciado fármaco que vale una vida, y hemos confirmado que todo se ha vuelto un desmadre que aleja la posibilidad de recibir la preciada vacuna en el corto plazo.Ya nos han dicho que la reducción de entregas de vacuna contra el covid-19, solicitada por Pfizer y aceptada por México, no alteró las metas de vacunación ni su cobertura por lo que toca al primer trimestre del año. La reposición de dosis, permitirá mantener el plan original, según afirma el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, lo que de plano consideramos una mentira más.Luego de que el fin de semana Pfizer anunciara una reducción en entregas por un proceso de adaptación industrial, así como por la petición de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que la sustancia puede entregarse a países pobres, el gobierno mexicano clarificó la forma en que impactará el plan de vacunación en el país y que, en síntesis, implica el retraso en entregas por tres semanas.Las entregas de Pfizer, según se tiene previsto, se normalizarán a partir de la tercera semana de febrero, con un incremento en entregas que permitirá alcanzar la misma meta que se tenía de vacunación para el período comprendido entre enero y marzo: un total de 21 millones 394 mil 650 dosis que inmunizarán a 14 millones 172 mil 925 personas.El canciller informó los cambios en el calendario de entregas para el trimestre:Pfizer tiene comprometido el envío a México de 5 millones 44 mil 650 dosis; la vacuna china de CanSino-Biologics, ascenderá a 6 millones 950 mil dosis, una vez que en los próximos días sea aprobada por la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios (Cofepris), donde la farmacéutica oriental tramitará la aprobación de su vacuna el próximo fin de semana... Ahora sí como dijera la corrupta maestra Gordillo: ¿Usted le cree a Marcelo?, yo no. Y yo tampoco.La vacuna de CanSino es de una sola dosis (el resto de las farmacéuticas requieren dos aplicaciones por persona). El avance de su aprobación es prácticamente seguro, pues, de hecho, sus laboratorios han aplicado la Fase 3 de pruebas en México, en 15 mil voluntarios.AstraZeneca la farmacéutica que realiza su producción con la Universidad de Oxford, ya está autorizada en México que participa junto con Argentina en su producción, dado que la sustancia activa será envasada en este país. El embarque de esta última farmacéutica llegará este día para iniciar el envase de 2 millones de dosis que iniciará su aplicación el 29 de marzo.Finalmente, está la apuesta por la vacuna rusa Sputnik V, que aún no está aprobada en México. Si los trámites de autorización de emergencia por Cofepris se concretan, el trimestre registrará la recepción de 7 millones 400 mil dosis. La exposición fue dada durante la conferencia de prensa presidencial, incluyó la mención de otros procesos en desarrollo, el más aventajado Johnson & Johnson, Novavax, entre otras.El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que, una vez arribados los embarques, la capacidad de despliegue con las brigadas “Correcaminos” logre la vacunación de 3 millones de personas por semana, garantizando la capacidad logística... Una verdad que diga en su vida sería suficiente para empezar a creerle y esa tendría que ser la de que en el primer trimestre del año se recibirán 7 millones 400 mil dosis de la vacuna rusa y que será para aplicarla entre los mexicanos.Tras el anuncio de la aspiración de Ricardo Anaya a la Presidencia de la República en 2024, Mario Delgado aseguró que no hay buenas expectativas para el panista, e incluso, explicó que decidió no ir a la diputación plurinominal porque en la Cámara de Diputados ya no hay “moches”.El dirigente nacional de Morena señaló en conferencia de prensa que el camino de Anaya hacia la Presidencia en 2024 no será sencillo “porque el pueblo ya cambió, ya despertó y no creo que le vaya muy bien”.Por otra parte, en un nuevo spot, Morena denunció que la alianza entre el PRI y el PAN se dio desde 1988, junto con el inicio de 30 años de neoliberalismo, que a su vez, comenzó con el fraude electoral cometido contra Cuauhtémoc Cárdenas.Al presentar el video contra la alianza opositora, Delgado defendió su contenido, al señalar que lo que su partido busca “es recordarle a la gente de donde viene esta alianza, esta complicidad y la gente quiere el cambio que es justamente por lo que estamos luchando”, señaló el dirigente morenista."Estoy esperando a que tome la decisión y lo que decida estará bien", así se refirió el senador suplente Ernesto Astorga ante la posibilidad de que el senador morenista Ricardo Ahued sea postulado a la alcaldía de Xalapa. No obstante, calificó a Ahued Bardahuil como un "cuadro estelar del partido".Sin duda, dijo, es uno de los personajes más importante que se ha mantenido vigente y sería un cuadro estelar para el partido, si quisiera presentarse a la candidatura."Desconozco cuáles son sus planes y como suplente yo firmé por 6 años y lo que él decida siempre tendrá el respaldo de un servidor".El senador suplente de Ricardo Ahued, Ernesto Astorga puntualizó que el triunfo de MORENA en la capital "dependerá de la ciudadanía, sé que la ciudadanía tiene una alta preferencia, porque es una persona de trabajo, intachable, muy estricta en todos los sentidos y no existe ningún tipo de indicio de corrupción y es una persona de resultados y vamos a ver qué dice el senador, yo estoy esperando a que tome la decisión y lo que decida estará bien."Para la escritora Elena Poniatowska, las conferencias matutinas del Presidente Andrés Manuel López Obrador han provocado hartazgo, irritación y confrontación.Consideró que resultan innecesarias, contraproducentes, y son una muestra de abuso de poder y se han convertido en una comedia de equivocaciones.En una entrevista realizada por Edmundo Cázares, para el portal Índice Político, la periodista lanzó un llamado al mandatario para poner fin a las mañaneras o por lo menos realizarlas con menos periodicidad.En opinión de una de las activistas más cercanas al tabasqueño, el Presidente no ha sido el más atacado de la historia como asegura.Sin embargo, ha tenido que enfrentar la polémica que él mismo provoca con sus declaraciones cada mañana.Este si es una muy buena: el empresario Alejandro Cossío Hernández dio a conocer que firmó un contrato con los distribuidores de la vacuna rusa Sputnik V para la compra de cuatro millones de dosis contra el coronavirus, lo cual permitiría inocular a dos millones de mexicanos en el caso de que la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) apruebe su comercialización en el territorio nacional.Escríbanos a [email protected]