Los aspirantes que vos matáis, gozan de...

1.- Ayer cuando los relojes del centro del país marcaban las 10:49 de la mañana, en el Capitolio de Washington, Joe Biden, con la mano izquierda sobre la biblia y la derecha a medio levantar, protestaba cumplir con la responsabilidad de trabajar y cumplir con la constitución de los Estados Unidos de América.



Después vendría el discurso y el protocolo se había cumplido. Él es presidente número 46 en pleno ejercicio del poder. Y lo que sigue se estará viendo en los días que seguirán...



2.- Hacia afuera, en la línea imaginaria que divide lo político de la vida común de las veracruzanas y veracruzanos, los partidos de la triple alianza [PAN, PRI, PRD] no sueltan prenda que sea creíble en relación con sus aspirantes a los cargos políticos que estarán en juego el mes de julio.



Y si con algunas filtraciones se lanzan los Unos contra los Otros, que se esperará que sucederá cuando las candidaturas se formalicen.



Hay quienes se alinean por las candidaturas a diputados federales; otros más por las locales y los más, por los cargos municipales. Sin embargo, hasta hoy son meras especulaciones, interesadas algunas, fortuitas otras que se riegan y expanden por todos los rumbos del estado.



Se asegura, por ejemplo, que una vez más Rodrigo García Escalante pretende o está en vías de hacer otro salto de trampolín para ir a dar a la avenida Ruiz Cortines donde se atrinchera Marlon Ramírez Marín, con el patrocinio de las huestes del Cobaev, lo que en realidad poco interesa, como no sea por el voto, pero el peligro real sea que pretenda relegirse como diputado, que lo es ahora por Pánuco, primero del PAN, después libre con dirección de Morena y ahora, en camino que lleva al PRI.



Pero es libre de hacer lo que le convenga, hasta de burlarse del voto de los electores huastecos.



3.- En la danza de los municipios y distritos “arraigados”, el juego de la triple alianza dejará el reguero de cadáveres políticos. ¿Alguien se imagina si el PAN acapara las candidaturas para diputados federal, local y presidencia municipal de Tantoyuca? ¿O si le rasuran al PAN la diputación local o la presidencia municipal de Alamo? [En lo federal Alamo corresponde al Distrito Tercero con cabecera en Tuxpan, cuya diputación la ganó casi en tómbola Morena] para adjudicárselas al PRD o al PRI.



Y esto apenas se inicia porque vendrán los aspirantes de Movimiento Ciudadano que comanda Dante Delgado, como la excepción de las alianzas, [irán solos] cuyos nombres de presuntos candidatos están bajo candados con llaves que pronto llegarán para abrirlos.



Dante, hemos asentado, se juega una carta muy importante en esta elección, en la que los votos se irán pulverizando por la cantidad de partidos políticos ofertantes, aunque en lo federal no participarán los de ámbito exclusivamente estatal.



Y bien lo sabe el alvaradeño-cordobés, aunque a veces, la realidad suele ser cruel cuando el tiempo avanzó demasiado.



4.- No, Alberto Silva Ramos no reposa; anda a la caza de alguna oportunidad que le permita capturar la candidatura del PVEM a la alcaldía de Tuxpan [¿otra vez?] bajo el supuesto de que tiene el apoyo de Manuel Velasco Coello [con fuertes ligas con Morena] ¿Y eso qué? Votan los tuxpeños no Velasco Coello, bajo el supuesto de que sea cierto de que lo apoya...



5.- ¿Y los aspirantes de Podemos y demás debutantes? Por ahora disfrutan del reposo del guerrero. Ya mañana podrán sacar conclusiones...