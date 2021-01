La mentira ya no vende

“El presidente se cree sus

propias mentiras”

Ana Paola Ordorica

A fuerza de decirnos tantas mentiras los políticos, estamos en plan de no creer más en sus promesas. Eso de que ya no habrá corrupción e impunidad, cuando la estamos padeciendo de parte de delincuentes que desempeñan una función dentro del gobierno, nos contratan un servicio y luego nos roban el costo del trabajo con todo y los impuestos que tendremos que pagar por la factura expedida, son madres. O las promesas que hacen de que en Veracruz no se permitirá que nadie haga justicia por propia mano, y nos encontramos con doce ejecutados víctimas de una venganza; o que ya no habrá más feminicidios y aparecen las estadísticas de la violencia en México y Veracruz sigue figurando en segundo lugar en asesinatos de mujeres, son fregaderas y la confirmación de que quienes están al frente de este gobierno ya se acostumbraron a “justificar” sus ineficiencias e ignorancia de lo que significa el servicio público con mentiras y dislates.Y miren si no tenemos razón: Veracruz es segundo lugar nacional en feminicidios, así lo informó este miércoles en la mañanera desde Palacio Nacional el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja. “Son seis estados los que concentran la mayor parte de los feminicidios en el país, destacando en primer lugar el estado de México, y en segundo al estado de Veracruz, seguidos de los estados de Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León y Puebla", dijo.Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer que hasta el 31 de diciembre de 2020 se habló de un incremento de este delito de 0.3 por ciento a nivel nacional.Sin querer minimizar el delito, el incremento tiene que ver con que ahora se siguen los protocolos de atención de violencia de género, en la apertura de carpetas, y no por homicidios dolosos como se venían calificando para tratar de ocultar los delitos... por feminicidio.Por lo que se seguirá insistiendo en que se traten como feminicidios cualquier hecho de violencia en donde una mujer pierda la vida. Doña Vero, la justiciera, la Fiscala impuesta en el cargo por Bola 8, ahora tendrá que dejar de maquillar las cifras desde la FGE, catalogando y contabilizando los feminicidios como lo que son!!!.Por cierto, el pasado martes fueron vistos ingresando a las oficinas de la Secretaría de Gobernación, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García, acompañado por su secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos... Cisneros adelante para ganar espacio en la foto como es su costumbre y atrás, nuestro gobernador. Y aunque se dijo que nuestras autoridades acudían a ver un asunto relacionado con personas desaparecidas en la entidad, la realidad fue muy diferente ya que fueron citados por Doña Olga Sánchez Cordero para tratar de arreglar todo el desorden tanto político, electoral, que esta pareja tiene en la entidad, así como asuntos de seguridad que tienen ambos personajes en Veracruz y que pone al proyecto del Presidente en grave riesgo de fracaso de cara a las elecciones del 6 de junio donde Morena (según los sondeos propios del Gobierno Federal) podría enfrentar una debacle en Veracruz tanto en la elección federal como en la local.En estos días se ha mencionado con insistencia la inminente salida de Eric Cisneros Burgos del cargo como Secretario de Gobierno en Veracruz, para que vaya como candidato a una diputación local para (de llegar) tratar de tomar el control en el Congreso Local y desde ahí ayudar a García Jiménez con la gobernanza estatal (si es que Morena conserva la mayoría legislativa) lo cuál se ve muy complicado. También se sabe que desde Palacio Nacional se han levantado sondeos que tienen muy preocupado al inquilino de éste, el señor Andrés Manuel López Obrador, ya que los números reales, fríos, crudos y serios le dicen que con el frente opositor PRI-PAN-PRD como rival electoral, en Veracruz Morena se lleva únicamente entre 6 y 7 diputaciones federales (de 17 que ganó en 2018) lo cuál sería una verdadera catástrofe para el proyecto de la 4T y del presidente.Y también dicen esos mismos números (pedidos por Palacio Nacional) que en el ámbito local Morena también perdería la mayoría que hoy en día ostenta en el Congreso Local, así como importantes alcaldías que hoy tiene en su poder como la de la ciudad de Xalapa, capital del estado. Es por esto y muchas, muchísimas cosas más que los encargados del changarro Veracruz fueron llamados a la SEGOB; Cuitláhuac y Bola-8, el jalón de orejas estuvo fuerte, y de no componer el rumbo del barco que se hunde, los cambios se avecinarán dentro de muy poco: Bien lo dijo hace unos meses Ricardo Monreal (Líder de la Bancada de Morena en el Senado), que Cuitláhuac García es un verdadero LASTRE para Morena y para el proyecto de nación de la 4T.Dicen y lo hacen bien, quienes observan lo que las autoridades hacen, que al gobierno no se le aplaude, se la vigila, y cuanta razón tienen. Ayer por ejemplo un grupo policiaco a cuyo frente iba el secretario de Seguridad Pública, el señor Hugo Gutiérrez Maldonado, protagonizaron una balacera en los alrededores de la avenida Rafael Murillo Vidal, esto luego del reporte de la detección de una casa de seguridad ubicada en la calle Río Papaloapan de la colonia Cuauhtémoc.Alrededor de las tres y media de la tarde, elementos de Seguridad Pública fueron agredidos con arma de fuego, lo que provocó un intercambio de disparos entre los ocupantes de la casa de seguridad y las fuerzas del orden. Como resultado del operativo encabezado por el Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, fueron abatidos cinco delincuentes y se logró la liberación de seis personas que se encontraban privadas de la libertad, además de la detención de dos individuos señalados por el presunto delito de secuestro y posesión ilegal de armas de fuego.Minutos más tarde en el municipio de Coatepec fue localizado el vehículo donde se dieron a la fuga otros implicados en el hecho, lo que provocó la movilización de los elementos de seguridad a la entrada del Pueblo Mágico.Reportes preliminares señalan que los ocupantes del vehículo buscaron darse a la fuga al ingresar a la unidad deportiva de aquel municipio, hasta donde el despliegue de las fuerzas del orden se extendió. Eso es lo que tiene que hacer permanentemente la policía del estado, que es preventiva, deben prevenir que no se cometan delitos, no llegar ya que se cometieron a posar para la foto y para que el gobernador pueda decir en su media lengua: estamos combatiendo a los delincuentes. No los combatieron, en cumplimiento de su deber ayer, si murieron cinco secuestradores y liberaron seis secuestrados que bueno, para eso les pagamos, a eso se comprometieron cuando aceptaron ser policías... Bien por cumplir con su deber.El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, envió el martes al Congreso Local una iniciativa de decreto para endeudar al Estado de Veracruz hasta por un plazo máximo de 20 años. La justificación del crédito, es que, en pleno año electoral, la administración estatal buscará realizar inversión "pública productiva" comprometiendo un porcentaje de las participaciones federales para liquidar los dos mil millones de pesos que pedirá prestado.Escríbanos a [email protected]