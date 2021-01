Y pues ya entrados en las primicias veladas de balconeo a los candidatos para las elecciones en puerta:

Presidencias Municipales.

No va a ser fácil salvo acuerdos en la penumbra ( o sea sigue el mismo estilo), hasta el día de hoy la única noticia que hay que valorar y no olvidar es la que señala al hoy diputado Ricardo Ahued B., ex jefe de aduanas

Por hoy cuando con lupa se buscan candidatos / (as) a Presidencias Municipales obvio que ya los primeros sondeos de candidatos andan oteando el panorama; sin embargo es un solo nombre el que hasta este momento se ha señalado como posible candidato a la PM de la ciudad capital. Ricardo Ahued Bardahuil exjefe de Aduanas cuya misteriosa e intempestiva salida del cargo, guarda hasta el momento la incógnita.

Una considerable mayoría de ciudadanos jalapeños y adláteres le consideran la carta del triunfo para el cargo que además ya desempeñó hace un tiempo. Nadie niega que lo llevó hasta el final con decoro y los ciudadanos en su gran mayoría quedamos satisfechos de su desempeño, sin embargo en algunos sectores hay un resquemor que dicen muchitos se debe a su actuar un mucho chapulinesco, pasó de un partido PRI que le dio su primera oportunidad de ocupar un cargo nada desdeñable: la Presidencia Municipal de la capital del Estado, sin embargo su chapulineo de un partido a otro, como este caso reciente que se integró al partido de Andrés Manuel López Obrador.

Y hay testigos oculares que aseguran haber visto pasar a su lado como una exhalación al Sr. Ahued, con la cabeza levantada para evitar ser detenido por algún ciudadano, ya que iba por la calle de Revolución a la altura del Pasaje revolución. Iba a reunirse con AMLO, y a negociar su nombramiento en la Aduana.

Cierto que aquí en Jalapa tiene arraigo y siete tiendas, más una muy grande en Perote y otra en La Pradera, más un negocio en Juárez de artículos para adornos de las damas. No es delito sólo que pues muchos ciudadanos piensan que debería dedicarse a cuidarlos.

Y pasando a otra cosa distinta pero muy igual, qué les parece el abaratamiento de candidatos para los cargos en puerta: ya se menciona con enjundia a Paquita la del Barrio, por cierto muy amiga del Ex Gobernador Fidel Herrera B y Rosita Borunda, su amistad llega al grado de confianza de haberle dedicado en un acto popular, oficial, la entonces en boga canción titulada “ Rata de dos Patas “

Y amén de que todo ciudadano tiene derecho a interesarse por llegar a la cabeza de mando de su tierra natal

Pues si…pero que tengan la formación requerida. En fin este caldo apenas empieza.