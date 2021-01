Va José Yunes por Coatepec

“El fracaso de Trump deja una

lección, no pelear con los medios”

Enrique Galván Ochoa

La tarde de ayer se dio a conocer que el político José Yunes Zorrilla, estará participando en la próxima contienda electoral como candidato de su partido o de la Alianza PRI-PAN-PRD a la diputación federal por el distrito de Coatepec.José Yunes Zorrilla había sido invitado por el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno (Alito) para que ocupara una de las posiciones plurinominales en el Congreso federal, pero dadas las condiciones políticas que se están presentando en la entidad, donde el partido en el poder (Morena) carece de cuadros de peso para competir con éxito más el pésimo papel que ha hecho el gobierno de la 4T, la posibilidad de ganar mayoría en el Congreso se amplía, sobre todo con políticos del peso de Yunes Zorrilla, uno de los mejores cuadros del PRI en la entidad.La noticia de la participación en la contienda electoral de Pepe Yunes despertó un gran entusiasmo entre los miembros de la clase política veracruzana, de los partidos que forman la alianza ya que todos le tienen reconocimiento y un gran respeto considerando que se trata de un político de los contados que quedan en el ámbito estatal y nacional, culto, con una gran experiencia política, identificado con todos los veracruzanos y comprometido socialmente, como debe ser un representante popular.Morena como movimiento social se desmorona poco a poco y esto ha quedado demostrado por la petición de miembros del partido y aspirantes a la alcaldía xalapeña al Senador Ricardo Ahued, petición que resulta ofensiva simple y sencillamente porque demuestra la inexperiencia y la falta de compromiso de los servidores de la 4T ante el cumplimiento de las promesas de campaña que los llevó al poder en la elección pasada.Esta petición transparenta claramente lo que hoy se vive al interior del partido; confusión, falta de trabajo político, liderazgo errático e inexperiencia.Realidades que la sociedad percibe en día:1.- Trabajo municipal deficiente producto de la inexperiencia de los servidores públicos dentro de la administración pública y de gobierno.2.- Confusión existente dentro del partido resultado de la lucha interna de grupos por el control del mismo, cuyo trasfondo político y económico es el mismo que ellos antes criticaron y censuraron.3.- Escaso trabajo político de los posibles candidatos quienes por su inexperiencia y falta de liderazgo no mostraron interés en posicionarse con trabajo social delante de la sociedad y una actitud arrogante por la abrumadora mayoría que los impulsó en los puestos públicos que hasta hoy ostentan y que confiados se dedicaron a otros menesteres sin importar el cumplimiento de las promesas de campaña.4.- La falta de un correcto liderazgo y experiencia política, ha dado como resultado candidatos sin luz ni presencia cuyo trabajo político que pregonan pasa desapercibido y resulta hasta insultante para la sociedad que a ojos cerrados votó a favor de ellos.Resulta lamentable ver que lo que parecía un proyecto político de gran valía hoy se desdibuja poco a poco; las ilusiones y deseos de los veracruzanos de ver regresar al estado a la senda de la prosperidad, de la paz y tranquilidad, de ver por fin el trabajo de un gobierno honesto y correcto reflejado en una mejor calidad de vida de sus gobernados se van quedando enterrados. Es triste ver un gobierno rebasado por la violencia diaria en que se ha convertido el solar veracruzano (Coatzacoalcos, Xalapa y Las Choapas) en tierras sin ley, crisis en salud por la pandemia que ha cobrado miles de vidas, crisis económica y desempleo creciente; y por último, algo que resulta ofensivo para la sociedad es la deshonestidad en sus declaraciones donde los resultados que publican distan mucho de la realidad que vivimos día con día.Sería más aplaudible que la invitación al senador Ricardo Ahued fuera en el sentido de apoyar directamente al gobernador en la conducción y gobierno del Estado. Esa invitación, representaría un acto de gran valor cívico, entereza política y humildad.En un artículo de los que publica en Diario de Xalapa, el ex Secretario de Gobierno, ex alcalde de Xalapa, ex diputado local y ex Procurador de Justicia, entre otras cosas, Reynaldo Escobar Pérez, opina así de la invitación que los diputados locales de Morena le hicieron a Ricardo Ahued para que, por el amor de Dios, acepte ser su candidato a presidente municipal de Xalapa ya que no tienen un candidato cuando menos de medio peso.“No es posible –dice Reynaldo- que el partido Morena, que por hartazgo de los mexicanos engañados por promesas ahora incumplidas por su fundador y la “camarilla” que lo acompaña, aspire a perpetuarse en el ejercicio del poder público, promoviendo la reelección, en una burda, ilegal e improcedente copia del dictador Porfirio Díaz, defenestrado del cargo y expulsado del país en 1911.”“Rogarle que abandere la reelección como alcalde a un personaje cuya actividad pública es deleznable, demuestra que el partido Morena está perdido y no resultará como tabla de salvación la estrategia de postular a un candidato cuyo desempeño como presidente municipal de la capital veracruzana resultó gris, irrelevante y carente de obra pública y social, puesto que lo que siempre se dijo fue que el presupuesto municipal solo sirvió para el enriquecimiento y la multiplicación de negocios personales del “empresario” (cuya auditoría está pendiente de practicarse).”“Pero como en la política a la mexicana “la ignorancia es atrevida”, utilizar a los arribistas, saltimbanquis y chapulines para la simulación y el engaño es una estrategia de los manipuladores, que así evitan meter las manos al fuego, titiriteando a los indignos, dispuestos a ensuciarse las manos sin “devolver al pueblo lo robado” con la finalidad de mantenerse en el poder para acrecentar fortunas mal habidas.”“Esos personajes siempre han estado dispuestos a aprobar las cuentas públicas como diputados federales, locales y senadores, simulando que protestan, al tiempo que levantan la mano entre la borregada que mayoritea y cobra caros sus servicios al patrón.”“Jamás hay que olvidar que el pueblo xalapeño tiene memoria y archivo y ejercerá el inalienable derecho de rechazar a los ilusionistas y políticos mentirosos.”Luego de que un juez otorgó un amparo a favor de 53 niños con cáncer que auspicia la Asociación Orizaba Propone A.C. (AOPAC), el gobierno de Veracruz tiene que garantizar su atención, medicinas, tratamiento y hospitalización en el Hospital Regional de Río Blanco. La abogada, Ana María Yashima quien es parte del equipo del despacho del licenciado Agustín Rodal Oseguera, explicó que el proceso inició en contra del Gobierno del Estado en el mes de febrero del año 2020 porque el centro hospitalario estaba negando y condicionando la atención y tratamiento a 60 niño enfermos con leucemia.Explicó que dentro del amparo interpuesto se dictó una suspensión de plano, en la cual se obliga a las autoridades a darle la atención médica a los niños en lo que se resolvía el amparo; entonces esta protección médica la tienen desde el mes de febrero de 2020 pero la autoridad estatal se negaba a reconocerla y cumplirla."Tuvimos que promover un incidente dentro de juicio de amparo por el incumplimiento de la suspensión, porque a pesar de que había una orden de un juez Federal el Gobierno del Estado no surtía recetas médicas, no les hacían los estudios a los niños, no les daban sus tratamientos, por lo que en dicho proceso y negación gubernamental murieron lamentablemente 7 niños". El incidente lo ganaron los papás y como el gobierno no cumplió con esa orden que dio el juez federal, podían presentar una denuncia penal, pero el gobernador se inconformó por la resolución en 2020 y entonces ya no se pudo interponer, pero al poco tiempo hace una semana (13 enero de 2021) llegó la sentencia del amparo ordenando al Gobierno de Veracruz cumplir de inmediato con la atención a los menores.Ana María Yashima indicó que al ganarse el amparo las autoridades deben cumplir las medidas necesarias para dar la atención oportuna a los infantes, pero sobre todo, dijo que debe ser gratuita, pues algunos servicios se cobraban a los padres de familia de los menores enfermos por parte de la autoridad estatal.Ya apareció el peine de la Ciclovía. Resulta que Hipólito Rodríguez anunciará la ampliación de esta "obra" por toda la avenida que conduce al Fovissste, y a media cuadra ya se acondiciona un local donde venderán bicicletas (especiales para ciclovías), al negocio le colocan una marquesina que dice: "Bicis Rosío".