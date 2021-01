De entre David, Sergio y Cuauhtémoc saldrá el aliancista

Con sus estiras y aflojas, la alianza electoral PAN-PRI-PRD va logrando acuerdos. Ayer continuaba la mesa de negociación en la Ciudad de México y se determinó ya de entre quiénes se hará la selección del candidato a la presidencia municipal de Xalapa, emblemática por ser la capital del Estado y el asiento de los tres Poderes.



El abanderado saldrá de entre el exalcalde y exdiputado local David Velasco Chedraui, finalmente postulado por el PRI, el diputado local Sergio Hernández Hernández, de quien se espera que gane la elección en el proceso interno del PAN, y Cuauhtémoc Velázquez Martínez, quien se inscribió para buscar la alcaldía por el PRD.



Una vez que el PAN defina oficialmente su candidato, entonces los tres mencionados se someterán a un método que será acordado con el visto bueno de los comités ejecutivos nacionales de los tres partidos.



En un principio se dio por hecho que el empresario sería propuesto como candidato externo panista, luego de que apareció públicamente en un céntrico café con el dirigente estatal Joaquín Guzmán Avilés. Lo que sabe es que de todos modos este ve con simpatía a David, a quien además apoyaría un grupo importante de empresarios, así como la jerarquía de la Iglesia católica.



(Si resultara ganador y obtuviera la candidatura y si el senador Ricardo Ahued Bardahuil aceptara la invitación para ser el candidato de Morena, entonces se tendría una competencia entre dos de los más importantes empresarios de la capital del Estado, ambos con buena aceptación de la ciudadanía, miembros además de familias amigas.)



En las encuestas del año pasado, Velasco Chedraui y Ricardo Ahued encabezaban la preferencia ciudadana para ser el próximo alcalde. Atrás de ellos se colocaban Américo Zúñiga Martínez, quien será candidato a diputado federal, y la exdiputada local y dirigente estatal de Unidad Ciudadana, Cinthya Lobato Calderón. David trabaja de lleno en su intención desde junio del año pasado.



De todos modos, la experiencia enseña que no se debe dar nada por definitivo en la alianza tripartidista hasta que no se cierren los acuerdos y se haga el registro oficial del candidato ante el OPLEV.



Dieron otra candidatura federal al PRI



Después de que originalmente al tricolor le habían asignado cuatro distritos para igual número de candidaturas a diputaciones federales, ahora le agregaron uno más: el de Coatzacoalcos.



De los 20 distritos electorales federales del Estado, en principio ese era el único en el que los tres partidos habían acordado no ir en alianza y competir con candidato propio. El Revolucionario Institucional se pronunció entonces por la doctora Nereyda Santos Hernández, secretaria general del Comité Directivo Municipal, identificada con la corriente del exgobernador Fidel Herrera Beltrán.



Pero una vez llegado al acuerdo de ir juntos, al final, hasta anoche, decidieron que se inscribieran tanto ella como el cirujano oftalmólogo, exalcalde, exdiputado local y exdiputado federal, Rafael Bringas García. Es posible que la cuestión de género defina quién va, o que el CEN tricolor decida por quién opta.



La tarde del miércoles, cuando se le corrió la cortesía a la doctora Santos Hernández de informarle que iría el doctor García Bringas, aceptó con disciplina ejemplar la decisión y ella misma dejó translucir la noticia en su cuenta de Facebook.



Publicó: “A todos mis amigos y a los nuevos que he hecho quiero decirles que he sido y seré siempre una mujer íntegra, de trabajo, principios y muy disciplinada. Agradezco profundamente sus mensajes. Voy a continuar trabajando para la gente, para las y los candidatos de mi partido, así como la alianza conformada. Mi objetivo es trabajar para que Coatzacoalcos salga del bache en el que está; desde la secretaría general del PRI o donde mi partido me necesite ahí voy a estar para sumar. Mi profundo agradecimiento de nuevo. ¡Juntos somos más fuertes!” Anoche revivió su posibilidad.



Cualquiera que resulte de los dos, ese importante distrito del sur de Veracruz se le complica más a la alianza Morena-PVEM, pues como candidato del PRI a la presidencia municipal, apoyado por la alianza PAN-PRD, irá el líder sindical y exdiputado local Carlos Vasconcelos Guevara, con mucho trabajo de campo realizado desde junio de 2017, una vez que el voto no lo favoreció en ese intento, aunque obtuvo 30 mil votos contra 45 mil del actual alcalde Víctor Carranza Rosaldo, quien resultó la versión local del alcalde de Xalapa Hipólito Rodríguez Herrero, por la decepción que ha causado en la población.



Irán tres exdirigentes estatales



Entonces, una vez que el exalcalde de Perote, exdiputado local y federal, exsenador y excandidato a la gubernatura del Estado, José Francisco “Pepe” Yunes Zorrilla, aceptó contender para la diputación federal por el distrito de Coatepec, el tricolor participará con tres de sus exdirigentes estatales: además de Pepe, Américo Zúñiga Martínez, en el de Xalapa Urbano, y Adolfo Mota Hernández, en el de Xalapa Rural, todos apoyados por la alianza.



Solo tiene pendiente por resolver el distrito de Orizaba, donde el Comité Ejecutivo Nacional resolverá entre el alcalde Igor Rojí López y el exdiputado federal Fidel Kuri Grajales.



Marlon sumó a los exdirigentes



En el Revolucionario Institucional dejó buen sabor de boca la disciplina de la doctora Nereyda Santos Hernández, quien había aceptado el cambio ocurrido, aunque de todos modos si no obtuviera la candidatura tendrá su recompensa, pues su partido ya le tiene otra posición, por si las dudas.



En la actualidad ya pocos casos de disciplina se ven entre los políticos, pues cuando no resultan nominados para la posición que buscan, con la mayor facilidad se brincan a otro partido, y la posibilidad ahora es más amplia cuando participan en el proceso 14 institutos políticos.



Ahí se refleja el trabajo que ha realizado el presidente del Comité Directivo Estatal, Marlon Ramírez Marín, quien además tiene integrados en su dirigencia o como consejeros a la mayoría de los exdirigentes que no han renunciado a sus filas, quizá con la excepción de Elízabeth Morales García, quien buscaría ser candidata a la alcaldía por Morena (pero habría diálogo con ella para mantenerla dentro del PRI).



Carlos Brito Gómez es actualmente asesor general de la presidencia (cargos que ocuparon Manuel Ramos Gurrión y Guillermo Zúñiga Martínez), Renato Alarcón Guevara preside la Fundación Colosio, Raúl Ramos Vicarte preside la Comisión de Procesos Internos, Corintia Cruz Oregón es comisionada de la misma y Ricardo Landa Cano es vocal de la Comisión Estatal de Postulación de Candidaturas.



El exgobernador interino Flavino Ríos Alvarado es consejero estatal, Felipe Amadeo Flores Espinoza se ha reintegrado con su agrupación Vía Veracruzana (con él, José Luis Salas Torres, exsecretario general, quien ahora es consejero político estatal y asesor de la presidencia), Héctor Yunes Landa es consejero estatal y nacional, y José Francisco Yunes, Américo Zúñiga y Adolfo Mota serán candidatos a diputados federales.



Situación especial es la del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, afectado ahora por problemas de salud pero oficialmente priista.



Otros exdirigentes militan actualmente en otras filas: Dante Delgado y Armando Méndez de la Luz en Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Yunes Linares en el PAN y Gonzalo Morgado Huesca en Podemos.



Hasta ahora, de los partidos tradicionales el PRI es el que parece estar más unido junto con el PRD.