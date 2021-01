'Murillo Vidal', otra vez

La tarde de este miércoles hubo una fuerte balacera entre fuerzas policiacas y criminales que apanicó a vecinos y comerciantes de la avenida Murillo Vidal, de Xalapa.



Llamó la atención que las versiones oficiales no coincidieran, pues inicialmente un vocero de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) difundió por Twitter que habían sido liberadas 6 personas privadas de su libertad, y que al repeler la agresión los guardianes del orden abatieron a 5 presuntos delincuentes y lograron la detención de 2 por el delito de secuestro y portación ilegal de armas de fuego.



Sin embargo, horas más tarde, en un video que grabó el secretario Hugo Gutiérrez Maldonado para agradecer y reconocer la “enorme entrega” de sus elementos, el titular de la SSP informó que fueron liberadas 8 personas que habían sido privadas de su libertad y que detuvieron a 4 presuntos delincuentes.



Gutiérrez Maldonado no habló de las “bajas” en las filas policiacas ni de los delincuentes muertos, lo que algunos reporteros sí difundieron a través de las redes sociales.



Inclusive en Facebook fue publicada una fotografía de un presunto criminal con el rostro cubierto que yace ensangrentado sobre una camilla color azul de los paramédicos. Al cuerpo aparentemente le faltaba un brazo.



Entre las reacciones de los internautas sobre el video del secretario de Seguridad Pública menudearon los comentarios que cuestionaron a las autoridades policiacas porque pese a la frecuente circulación de patrullas y elementos de la SSP por la avenida Murillo Vidal no hayan podido percatarse desde antes de la existencia de esta casa de seguridad de los criminales ubicada casi en el centro histórico de la ciudad capital, donde permanecían secuestradas ocho personas, lo que les habría permitido planear con inteligencia un operativo menos riesgoso para las familias, restaurantes y comercios establecidos ahí.



Sin embargo, no es la primera vez que casualmente se da un hecho violento en esa transitada zona de la ciudad capital.



La noche del sábado 27 septiembre de 2008, casi a finales del sexenio del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, el entonces coordinador de la Policía Intermunicipal Xalapa-Banderilla-Tlalnehuayocan, el abogado Bertoldo Reyes Campuzano, fue víctima de un atentado por un comando criminal. El domicilio particular del jefe policiaco tuvo que ser resguardado por el Ejército.



Posteriormente, a mediados de septiembre de 2017, ya en la administración del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, en el parquecito del mismo Fraccionamiento Ensueño, casi sobre la avenida Murillo Vidal, aparecieron decapitados los cuerpos de los hermanos Juan Salvador y Jorge Luis Patiño León, ex integrante del grupo musical “La Banda que Manda”, y de su novia Denisse Yazaret Morales Juárez.



Y el sábado 13 de enero 2018 fue abandonada en el acceso al Fraccionamiento Lomas del Tejar, en el entronque con la avenida Murillo Vidal, una camioneta tipo Van con nueve cadáveres desmembrados. Los criminales dejaron tres cartulinas con mensajes amenazantes dirigidos al secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, y para su director de Operaciones, Gerardo Guzmán, quien al poco tiempo huyó de la entidad. El grupo 35-Z los acusó de “no respetar el acuerdos k teníamos”.