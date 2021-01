Hay mucho por hacer; Pepe Yunes

“Jamás combatirán la pobreza,

la necesitan para ganar elecciones”

Carlos Gaviria Díaz

Parece que todo lo que se podría decir de José Francisco Yunes Zorrilla, quien se registró como precandidato de la alianza Va por México, que integran PRI, PAN y PRD, a la diputación federal por el distrito 9 de Veracruz, con cabecera en Coatepec, está dicho.Pepe ha levantado el entusiasmo de la clase política priista veracruzana junto con los miembros que integran la alianza “Vamos por México” del PAN y PRD junto con el PRI, quienes saben que el político ha trabajado por los veracruzanos como pocos lo han hecho, tan solo en su última estancia en el Senado de la República, más de ochenta municipios fueron beneficiados con obras y recursos que José Yunes tramitó para sus paisanos, mostrando esa vocación de servicio que le caracteriza y el oficio político, dos de sus tantas cualidades.Fue en la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional, donde José Francisco Yunes Zorrilla presentó su registro ante el Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos.Pepe Yunes explicó que decidió participar convencido de que el equilibrio entre poderes que logra un Congreso sin mayorías abona al bien público. “No es un tema sobre quién o qué partido gobierna, sino sobre si ese gobierno está sujeto a contrapesos que eviten la concentración de poder y sus excesos”.Dejó bien claro que la causa que enarbola es la del estado de Derecho y el combate a la corrupción, la impunidad, así como la desigualdad económica y política: “Tengo el honor, en esta ocasión, de representar a una gran alianza de partidos integrada por PRI, PAN y PRD; buscamos un mejor rumbo para el país, para nuestro estado y para nuestro distrito. Somos más los hombres y las mujeres que rechazamos el encono y la división de los mexicanos. Nuestra apuesta es por la unidad y por la búsqueda de soluciones a los problemas comunes. ¡Va por Veracruz, Va por México!”, aseveró.Pepe Yunes ha sido Presidente Municipal de Perote, Diputado local, dos veces integrante de la Cámara Baja del Congreso de la Unión y Senador por Veracruz.Como Senador, Pepe Yunes presidió la Comisión Permanente de Hacienda y desde ese espacio gestionó millonarios recursos para obras en la entidad veracruzana.Es licenciado en administración por el ITAM y cuenta con dos maestrías: en Políticas Públicas por el ITAM, y en Administración Pública por la Universidad de Columbia.“Hay mucho por hacer, mucho por recorrer. Si no es hoy, no será nunca”, remató Pepe Yunes.Previo a su registro como aspirante a precandidato a la diputación federal por el distrito de Coatepec el priista José Francisco Yunes Zorrilla le deseó la "mejor de las suertes" al senador Ricardo Ahued Bardahuil. Pepe definió a Ricardo Ahued como un "hombre de bien y comprometido", luego de que fuera invitado por diputadas de Morena a participar del proceso interno del partido y ser el candidato a la alcaldía de Xalapa.José Yunes mostrando civilidad política se explayó: "Yo tengo la mejor opinión de Ricardo Ahued, tuve el privilegio de compartir curul en el grupo parlamentario de la legislatura federal, es un hombre de bien, un hombre comprometido, yo le deseo siempre la mejor de las suertes".En entrevista apuntó que Veracruz necesita retomar el rumbo y de ahí su interés en participar en esta contienda electoral. "A mí me parece que Veracruz necesita retomar rumbo, y en este sentido el propósito de participar es el de sumar esfuerzos con altura de miras, con compromiso para que Veracruz pueda dejar de una vez por todas el escenario de la discordia y la confrontación y podamos hacer valer el mejor bien que viene contraído con la política que es el de generar consensos y acuerdos en beneficio de la gente".Que pena que apenas autorizó el presidente AMLO a los particulares, a los gobernadores así como a los alcaldes, que adquieran vacunas contra el Covid, si ese es su deseo, cuando los laboratorios que las están fabricando ya no tienen para surtir más pedidos que los que han comprometido. Lástima Margarito. Lo cierto es que las mencionadas vacunas en este país se están usando para fines electorales sin importar que miles (más de 400 mil) paisanos han perdido la vida víctimas de la pandemia. Pero eso sí, los funcionarios, los miembros de las brigadas de propaganda electoral de Morena denominados “Siervos de la Nación” y los funcionarios de los hospitales del sector salud, ya recibieron la vacuna y les vale que el resto de la población tenga que esperar hasta que pase la elección.Mientras tanto, alcaldes del estado de Veracruz están dispuestos adquirir vacunas anti Covid para aplicarlas a la población ante la apertura que se dio a gobiernos e iniciativa privada para adquirir dichas vacunas ante el desastroso esquema de vacunación implementado por el gobierno de López Obrador.El presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay dio a conocer que a través de la Confederación Nacional de Alcaldes de México hacen contacto con Astra-Zeneca para adquirir la vacuna y aplicarla a los ciudadanos de su municipio.Indicó que invertirán alrededor de $10 millones de pesos para adquirir 100 mil dos.El alcalde de Orizaba, Igor Rojí, informó que el ayuntamiento de Orizaba puso a disposición $13 millones 542 mil 10 pesos para la compra de las vacunas.El alcalde de Cosamaloapan, Raúl Hermida Saltó, entregó este día solicitudes formales de cotizaciones a las empresas farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca, así como al empresario veracruzano Alejandro Cossío, quien tiene asegurado un lote de vacunas rusas Sputnik-V. El munícipe indicó que se invertirán aproximadamente $2 millones de pesos para conseguirlas. Por su parte el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, indicó que aún analizan la posibilidad de comprar vacunas.PEPE, AMERICO, FITO y FIDEL, son los cuatro candidatos a diputados federales que aporta el PRI a la Alianza por México, y que estarán participando en el próximo proceso electoral con un cien por ciento de posibilidades de ganar en sus distritos que son: Pepe, por Coatepec; Américo, Xalapa Urbano; Adolfo Mota Hernández, Xalapa rural y el polémico Fidel Kuri, por Orizaba. ***** MORENA, se va. Lo cierto es que el pésimo papel que han hecho los integrantes de Morena, que no acaban de entender que deben ser partido político no movimiento social, que gobierno ya son, echará por la borda cualquier sueño que tengan de permanencia en el poder más allá de la próxima elección. Muchos candidatos. ***** JUAN MANUEL DE UNANUE. Por ejemplo, es otro candidato de la alianza, aunque panista que ganará la presidencia municipal de Boca del Río con la mano en la cintura, ahí no hay adversario a la Alianza PAN-PRI-PRD, lo mismo que en Coatzacoalcos con don CARLOS VASCONCELOS, quien va por la presidencia municipal, ahora si sin rival porque los de Morena siguen peleando las posiciones y como carecen de cultura política, no saben lo que es un proyecto de esta envergadura, todos quieren llegar para meter la mano al cajón e irse bien cargados habiendo resuelto su futuro. ***** JORGE ALBERTO GONZALEZ AZAMAR, es otro aliancista que va por tercera vez por la presidencia municipal de su natal Catemaco, y lo hace con el apoyo de la Alianza, quién demonios le hará frente para cuando menos competir, nadie. OMAR GUILLERMO MIRANDA, el panista, Coordinador del Grupo Legislativo de ese partido, anunció que en el transcurso de esta semana solicitará licencia en el Congreso Local de Veracruz. El diputado dijo estar listo para participar en el proceso interno de su partido, pues su aspiración es poder seguir trabajando desde el ámbito local para apoyar a los xalapeños, o sea para estar en la lucha interna por la alcaldía de Xalapa. Una muy buena carta.Luego de que la agencia de noticias Sputnik informó que el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), que financia el desarrollo del biológico (vacuna anti Covid), calificó como falsa la adquisición. Alejandro Cossío dijo que la firma del contrato se hizo en Estados Unidos y está notariada. O sea, es cierto hay vacuna.Escríbanos a [email protected]