“La Cámara de diputados podría

ser una sucursal de la ANDA”

Yo

Solo cuando se meten en medio las hormonas es cuando las enemistades crecen y hasta se vuelven trágicas. Cuando no hay nada de eso, se impone el razonamiento y las diferencias se diluyen, llegando a entendimientos civilizados que por si solos borran la confrontación.Lo anterior viene a cuento porque los mexicanos estamos viviendo, lamentablemente, un tiempo de confrontación que no nos va a conducir a ninguna parte, mas que al fracaso. La pandemia que lleva más de 155 mil muertos (oficiales por tres que hay que multiplicar según la recomendación del doctor Muerte), o sea casi el medio millón de compatriotas, cada día que pasa toma más fuerza y cobra más vidas sin que se note la solidaridad ciudadana y menos la acción oficial para imponer medidas que sean efectivas y cedan los contagios y en consecuencia las muertes.¿Por qué la necedad de no usar el cubrebocas, por qué hacer de lado las medidas de higiene que nos recomiendan para evitar contagios, por qué no respetar la sana distancia, por qué madres no suspender reuniones? ¿Es la naturaleza rebelde del mexicano, su tremenda ignorancia o su falta de solidaridad con sus semejantes?, no sabemos, lo que sí, es que por las calles nos encontramos siempre a quien no acepta acatar las medidas y se calienta si se le sugiere.Por eso ahí están hechos cenizas los miles y miles de muertos, por eso los miles de contagiados, por eso esta maldita pandemia no cede, por eso estamos viviendo al filo de la navaja, con el riesgo de contagiarnos en cualquier momento.Pero también por eso nos alienta el mensaje de ayer del dirigente nacional del PAN Marko Cortés, quien tras desear una pronta recuperación al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien enfermó de Covid-19, propuso a éste, a su partido y a la sociedad un acuerdo de “unidad nacional” para “vernos como compañeros de un mismo viaje, no como enemigos irreconciliables”.Mediante un pronunciamiento público que omitió mencionar la coalición “Va por México” de la que forma parte con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), el político michoacano proclamó un “basta ya de divisiones y de polarizaciones”, pero exigió también reorientar la estrategia contra la pandemia. El PAN, expresó Cortés, desea de corazón una pronta y total recuperación al presidente López Obrador, pero al mismo tiempo expresa su anhelo de que esta lamentable situación permita reorientar la estrategia contra la pandemia que, hasta ahora, no ha dado los resultados esperados y, en cambio, ha costado la vida a más de 150 mil personas.El dirigente nacional panista añadió que, ante el dolor y la tragedia de millones de familias debido a una gravísima crisis en materia de salud, a la que se suman las crisis económicas y de seguridad, “sólo unidos podremos salir adelante, por eso basta ya de divisiones y de polarizaciones. México nos necesita a todos. México exige que dejemos de vernos como adversarios y nos veamos como aliados. Somos parte de la misma nación. Más allá de las legítimas diferencias, México es un bien superior para todos nosotros”.Sobre el contagio de López Obrador, Cortés expresó que es una dura prueba que se tiene que superar con estricta observación de las medidas sanitarias, “aunque al Ejecutivo no le guste, pues el propio presidente minimizó la enfermedad al asegurar en múltiples ocasiones que se había domado la pandemia, y además se negó sistemáticamente al uso del cubrebocas”.Con motivo del sorpresivo y lamentable contagio de Covid del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las redes sociales se incendiaron, muchos (en su mayoría) deseando pronto restablecimiento al mandatario, otros pidiendo a Dios por que recuperara la salud pronto y la mayoría lamentando el suceso.Nos llamó la atención una carta que le enviaron la cual compartimos en este espacio periodístico que está a la disposición de la opinión pública, siempre. La carta, que será didáctica para el mandatario dice: “Querido Andrés Manuel. Lamento mucho la noticia de que te hayas contagiado de Covid-19. Sé que eres un hombre de convicciones así que buscarás atenderte como todos en el IMSS. Así mismo deseo que la fila interminable o el peregrinar que harás, para encontrar un hospital que te reciba sea breve.”“Si te llegan a recibir en un hospital, aunque sea en un pasillo y te ponen un tanque de oxígeno ahí, resiste, pues el área para intubados está saturada. Explícales a tus familiares que deberán dormir en la calle en espera de noticias, pero que no se desesperen, pues tu fuerza es moral. En caso de que la desesperación te lleve a tratar de recuperarte en casa, tengo unos amigos que hacen filas hasta 6 horas para conseguir un tanque de oxígeno, pero les puedo decir que te echen la mano, a ver si te consiguen un tanque, aunque sea pequeño.”“Debes ponerte listo, pues las medicinas necesarias están escasas, así que platica con tus familiares para que se apuren a buscarlas pues tardan días en ocasiones para encontrar un medicamento. Ten a la mano varios teléfonos de ambulancias pues están tardando horas en atender la llamada de emergencias. Ya sé que te insistimos en usar cubrebocas, y que no quisiste hacerlo, debes pensar que aparte de estar enfermo, por no usarlo no tienes idea de todas las personas que contagiaste. Inclusive has puesto en riesgo a tu familia.”“Le iba a hablar a un Doctor muy bueno se apellida Gatell, él es un experto en esto de la epidemia, pero salió de vacaciones a las playas de Zipolite. Así que eso te lo quedaré a deber. Pero conozco a un Señor Barbosa en Puebla que cura con caldos de guajolote. Luego te paso su teléfono. Piensa bien lo que harás al recuperarte sería bueno entender que, ante tus preexistencias, deberías tomarte un descanso de mínimo cuatro años. Finalmente acuérdate que hay cientos de miles recuperados con serías secuelas neurológicas, hepáticas, renales y pulmonares. Debes de buscar donde te atiendan, pues superar la crisis del virus, no es el fin. Por favor, cuídate mucho. Suerte, la vas a necesitar”.La popular cantante originaria de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Paquita la del barrio, se presentó anoche en un salón del hotel Misión, fue a registrar su precandidatura a la diputación local por Misantla, con la bandera del partido del Senador Dante Delgado Rannauro, Movimiento Ciudadano.Al ritmo de la pieza “Movimiento naranja”, Paquita acompañada de un extraordinario mariachi e interpretando entre otras “Rata de dos patas” y “Taco placero”, se registró y la próxima vez que la veamos será en campaña o trepada en la tribuna (bien reforzada) del Congreso Local. El show ya comenzó.Si nuestra fuente no falló, ayer le renunciaron cuatro colaboradores alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, personas que mejor huyen antes de que el barco se hunda porque al parecer a quien llegue le tocará, inevitablemente poner orden financiero en todas las áreas.Escríbanos a [email protected]