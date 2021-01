Una golondrina que hace verano...

1.- Y es que si morena dejaba pasar este balón que iba a parar al fondo de las redes, no tendría ya otra oportunidad de anotar un gol en este partido que está llegando a los noventa minutos de juego.



Hay que ver por qué: antier el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados en San Lázaro, anticipó que respaldará el desafuero de Mauricio Toledo Gutiérrez. Esto al parecer, fue acordado en una reunión privada [por el modo novedoso: a través de una aplicación de videoconferencias], en la que se asegura que la diputada Aleida Alavez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, leyó un largo listado de las pruebas por el delito de enriquecimiento ilícito contra el ex delegado en Coyoacán, y ex asambleísta por el PRD.



Sin pregunta de por medio, el diputado Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Sección Instructora, aclaró “que no impera un ánimo de venganza, se trata de justicia “no prejuzgamos”-subrayó- y aseguró que habrá jurado de procedencia en el pleno cameral”.



Sobre el ex delegado en Coyoacán y ex asambleísta denunciado, Aleida Alavez Ruiz, ratificó los señalamientos de la procuradora, Ernestina Godoy: “en la carpeta de investigación se logró acreditar el delito de enriquecimiento ilícito que, bueno, no del todo, es lo que esta persona ha cometido.



Algunas voces aseguran que Toledo Gutiérrez es un político muy violento en todos los sentidos, física y verbalmente, y su fama es bien ganada afirman.



Toledo es acusado del delito de enriquecimiento ilícito y un incremento injustificado de su patrimonio que no corresponden con las declaraciones de 2015, 2018 y 2019 cuando fungía como diputado local del PRD”. Total, diría que algunos 20 millones no son nada.



Se recabó información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que remitió los estados de cuenta de tres instituciones bancarias con montos superiores a 20 millones de pesos, dijo Aleida Alavez.



2.- Se complica el expediente de las vacunas contra el Covid-19: Que la Sputnik rusa aún no cumple las normas aunque aquí en México, la Cofrepris le dará el banderazo de salida para que se compren.



Lo que importa es la eficacia: Si se prueba que sirven, pues que vengan...



3.- Después de doña Francisca, la Paquita de Alto Lucero, pues habría que esperar que vengan más artistas, cómicos, cantantes, actores, a engrosar las filas de los candidatos para que el voto no sea para los mejores, sino para los populares: Lo que importa para algunos partidos es que los votos lleguen a las ánforas, que lo demás tiene arreglo.



Ya se verá.