En riesgo la seguridad nacional

"¡Basta de payasos, hay

que dignificar la política!"

Yo

Deseamos, de todo corazón, que sea cierta la versión que circuló en el sentido de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una más de sus chapuzas esté fingiendo padecer Covid (muy ligero) para que esto se resuelva en dos, tres días, y a continuar con su campaña para ganar el próximo proceso electoral, de lo contrario todos los mexicanos tenemos que comenzar a preocuparnos, pero en serio.Qué pasaría si a AMLO realmente le hubiera fallado la fuerza moral que lo protegía contra el Covid, qué habría pasado con el detente o la imagen de la virgen de Guadalupe, ¿se la robaron en unos de esos apretujones en que se metió, o de plano le fallaron?. Preferimos seguir creyendo que nuestro AMLO estaba vacunado y, ante el contagio de estadistas de muchos países decidió fingir para ganar un poco de credibilidad, para que sus fans vean que es terrestre y que esta pendiente del próximo proceso electoral con todo y Covid.Eso sería lo mejor que nos podría pasar a los mexicanos. Que en realidad el presidente López se contagie de Covid, pone en serio riesgo la seguridad nacional. Imagínense que fuera cierto, que el señor por su edad y las comorbilidades que padece (hipertenso y con un infarto), se nos pone delicado, lo tienen que intubar y lo perdemos, qué pasaría en este país: la Secretaria de Gobernación automáticamente, por Ley, asume el mando y convoca al Congreso para que sea este el que decida sucesor, y ahí viene el desmadre: con una mayoría muy mediocre, ignorante y ambiciosa, la seguridad nacional se pondría en riesgo, ni modo de dejarle a Gerardo Fernández Noroña el control del país?... de plano solo pensarlo es una locura.Pero, insistimos, esa es la realidad. Si López Obrador desestimó la importancia de la pandemia, nos convocó a salir a las calles, a acudir a los restaurantes y fondas, a no guardar la sana distancia, a despreciar el uso del cubrebocas, como él lo hizo y por lo que estamos tan fregados con la pandemia, entonces las consecuencias ahí están: o somos nuevamente víctimas de la burla de un político acostumbrado a agarrar de pendejos a sus gobernados o en serio peligro por la irresponsabilidad de este señor.Nuevamente mal comenzamos la semana con la noticia de que el presidente está afectado de Covid. De tratarse de cualquier mortal pues no pasaría de estar haciendo cola en algún hospital o tirado en un pasillo esperando la muerte sin remedio. En caso del presidente se trata de un asunto de seguridad nacional, no es cosa menor. De ser cierto deseamos que el presidente recupere su salud lo más pronto posible, al igual que todas las personas que se pudiera haber contagiado, sería una mezquindad desear lo peor para todos ellos incluyendo al presidente. Conociendo a Andrés Manuel es sencillo creer que todo esto es una farsa, que ni se contagió ni nada.Este lunes todo mundo hablamos del contagio presidencial y que pobrecito que también es un ser humano y bla bla. Ellos sobre todo Andrés que es especialista en la victimización y siempre le ha dado excelentes resultados, ahora no será la excepción.Con la salida al público del libro "UN DAÑO IRREPARABLE: de la Dra.Laurie Ann Ximénez Fyvie. Jefa del laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Doctora en ciencias Medicas por la Universidad de Harvard. Quién con el mejor animo ha venido señalando, desde un principio de la pandemia, su pésimo manejo y las acciones totalmente equivocadas del gobierno, la torpeza y falta de planeación por parte de las autoridades de salud. El señalamiento de más de 300,000 muertes por la negligencia y falta de profesionalismo de las autoridades sanitarias, un desorden un caos. Una bomba en manos de Andrés y ahora resulta que se hace la victima y va a convertir a esta destacada científica de la UNAM en su victimaria. Grave muy grave lo que señala con pelos y señales la Doctora Ximenez Fyvie, no se trata de un libelo, es un libro con todo el rigor científico y académico. No existe él hubiera pero qué distinto si Gatell hubiera con humildad contado con el apoyo y orientación del cuerpo de científicos en el tema, porque no dudo los tenemos en México, pero a toro pasado todo es inútil. Otra barrera de humo ya cubrió en una semana la crisis, mediática que luego dura dos semanas, antes de pasar al olvido, el tema de la semana es que está malito Andrés, solo falta que esté acostado con su pijamita en la cama que usó el patricio por aquello de sentirse par con Don Benito. Dios salve a México como dicen los gringos. Feliz inicio de semana camaradasLa historia la escriben los vencedores, también quienes comentan y documentan los hechos que marcan a la sociedad. El registro empezó para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.El relato sobre este primer año de la pandemia fue escrito por Laurie Ann Ximénez Fyvie, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard y jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM, quien ha publicado el libro “Un daño irreparable: La criminal gestión de la pandemia en México”.La doctora Ximénez hace una descripción detallada sobre el manejo de la pandemia de Covid – 19 del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quién delegó en Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, la instrumentación de la estrategia para contener la enfermedad.El libro configura una primera pieza de lo que más temprano que tarde será la inevitable rendición de cuentas a la que serán sometidos el gobierno de México y su fallida estrategia para enfrentar la pandemia.La autora recopiló y analizó datos sobre la pandemia, para documentar su testimonio y probar cómo el Estado no ha podido resolver la crisis de salud generada por el Covid 19. Señala que el gobierno de México ha privilegiado “la política por encima de la vida y la salud de los mexicanos... y esto basado en decisiones determinadas por la ignorancia, la negligencia y la irresponsabilidad”.Comenta Laurie Ann Ximénez que “desde el comienzo de la pandemia en México, me indignaron las declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell: su insistencia en que la enfermedad no era más grave que la influenza, el exceso de confianza en que todo estaba previsto y el espectáculo teatral de sus apariciones públicas”.Sobre los casi 150 mil muertos reconocidos por el gobierno, comenta la autora: “Nunca he pensado que matarlos haya sido su intención, simplemente el subsecretario se creyó más listo que todos, pensó que la inmunidad comunitaria vendría pronto, con pocos muertos y que con ello lograría una contundente victoria”.Durante una entrevista para para promover su libro, en Radio Fórmula, Laurie Ann Ximénez dijo que López-Gatell “no es ignorante, al contrario, es inteligente, pero no es un error a falta de información, sino de una persona que ha tomado la decisión consciente de no hacer las cosas como deben de ser”.En su cuenta de Twitter la doctora Ximénez comentó: “Elegí no ser indiferente al dolor de los demás y asumir la inmensa responsabilidad de alzar la voz a favor de la salud y la vida. Este es mi grano de arena. Es tarde para los que ya partieron pero quedan muchas vidas por salvar. El rumbo se tiene que rectificar”.El libro “Un daño irreparable. La criminal gestión de la pandemia en México” es la crítica documentada de una científica sobre el manejo de la pandemia que hace el Gobierno de México.El periodista Héctor de Mauleón comenta en su columna: “Es el libro de una científica que desnuda a “un político disfrazado de científico”, el cual, desde el primer día, no ha cesado de adular a su jefe, de quedarse en silencio ante los errores y las pifias más indisculpables de este.El pasado domingo nos hizo llegar Antonio Trujillo y Perdomo, a través de Miguel Andrade “El poeta ruso”, un video en el que se lanza excremento en contra de quien esto escribe, de su familia, y de otros compañeros más. 