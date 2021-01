'Tres veces te engañé'

En 2018, la mayoría del electorado veracruzano votó por los candidatos a diputados locales de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) sin saber de su capacidad y conocimientos legislativos y, en algunos casos, sin conocer siquiera sus nombres.



En aquella elección, casi todos llegaron al Congreso local por el llamado “efecto López Obrador”, pues el candidato presidencial morenista arrasó en todo el país con más de 30 millones de votos, de los cuales un millón 774 mil 915 (alrededor del 6 por ciento), los obtuvo en Veracruz.



Ahora, por sus pobres y polémicos resultados, la LXV Legislatura veracruzana ha decepcionado después de dos años de estar en funciones, no obstante la experiencia y preparación de algunos de sus representantes populares, como es el caso del diputado Amado Cruz Malpica, quien acaba de solicitar licencia para contender por la alcaldía de Coatzacoalcos en los comicios de junio próximo.



Cruz Malpica, un abogado litigante, académico de la Universidad Veracruzana y con maestría en Derecho Constitucional y Amparo, ya había sido diputado federal por el PRD en 1994, y en el periodo 2016-2018 fue el coordinador de la primera bancada de Morena en el Congreso local, cargo en el que pretendió reelegirse pero se le atravesó Eric Cisneros, quien se perfilaba para asumir la Secretaría de Gobierno, el cual impulsó a Juan Javier Gómez Cazarín, con experiencia acumulada pero en la venta de automóviles.



Hace poco, con el nuevo revés que le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la impugnada reforma electoral, otro abogado constitucionalista, el xalapeño Fidel Ordoñez, declaró que la LXV Legislatura de Veracruz “ya lleva un récord en lo que se refiere al incumplimiento de normas de procedimiento legislativo, pues deben ser cerca de 20 los procesos que los han regresado al cumplimiento porque el Congreso del estado no ha hecho las cosas bien”.



Ordoñez, ex procurador fiscal del estado, dijo que muchos procedimientos legislativos han sido muy criticados y se han echado abajo por el pleno de la Suprema Corte o por Juzgados o Tribunales de Distrito en materia administrativa y materia civil. Entre ellos mencionó los amparos para restituir en su puesto a magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tema en el que el Congreso sigue manteniendo en el cargo a tres magistrados adicionales que nombró, lo cual cuesta a los veracruzanos más de 300 mil pesos mensuales en el pago de sus sueldos.



Dijo que esto pone a Veracruz en la mira por los errores que se cometen en materia legislativa. “Es la peor época del Congreso del estado con tantas ineficiencias jurídicas e iniciativas sin ningún tipo de sustento constitucional y por ello se han venido declarando su invalidez.



Ordoñez atribuyó los errores a que los diputados no cuentan con asesores jurídicos en el ámbito legislativo, ya que en la presente Legislatura, controlada por Morena, “se les hizo caro el sueldo de 25 a 30 mil pesos de los asesores y se les ocurrió nombrar a 4 o 5 asesores de 5 mil pesos que hacían lo mismo que una persona de 30 mil, por lo que ingresó mucha gente sin experiencia legislativa y plantearon iniciativas sin tener el prestigio como abogado o asesores legislativos”.



Recordó que el único caso de reveses legislativos data del sexenio del ex gobernador Miguel Alemán Velasco (1992-1998), cuando ocurrieron tres acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional que ganó el Ayuntamiento de Xalapa al Congreso para recuperar el mando de Tránsito Municipal. En cambio, en esta LXV Legislatura se enlistan diversas normas que fueron echadas abajo, entre ellas la Ley Electoral, la Ley de Comunicación Social y el caso de los magistrados del Poder Judicial, entre otros.



¿A qué le tira entonces Movimiento Ciudadano al postular a la cantante Paquita la del Barrio a la diputación local por el distrito de Misantla? Y es que además de que tiene 73 años de edad –lo que la convierte en una persona de alto riesgo por la pandemia del Covid-19–, la popular intérprete de “Tres veces te engañé” declaró este domingo al ser presentada por los dirigentes del partido naranja ante los medios de comunicación: “Yo no sé a qué vengo aquí, ¿me entendieron? Yo solo sé que hay personas detrás de mí que son las que me van a enseñar a manejar este asunto”.



¡Válganos Dios! ¿Y así quieren cambiar el rumbo de Veracruz?