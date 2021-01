Campañas atípicas

“A pesar del Covid, AMLO

ejerce el poder a tope”

Julio Hernández López

Del cuatro de mayo al dos de junio, los candidatos de todos los partidos y alianzas a cargos de elección popular, dispondrán de ese corto tiempo, para hacer sus campañas de proselitismo electoral con miras a convencer al electorado para que vote por ellos.Se trata de una elección atípica, la presencia de la pandemia del Covid que cada día que pasa sigue contagiando paisanos y acabando con la vida de los menos afortunados, impide que los aspirantes y sus equipos de trabajo realicen las jornadas en busca del voto tradicionales, o necesarias, de manera que a los de los partidos distintos a Morena, los pone en desventaja porque para su desgracia el asunto de la aplicación de la vacuna es un arma electoral que aprovecha Morena para hacer proselitismo: le aplicarán la vacuna de Andrés Manuel, es lo menos que dicen los operadores que por teléfono dicen estar levantando el censo para la vacunación.Ya en campaña, cuando haya vacuna, la condición para ponerla será sin duda el voto a favor de los candidatos de la 4T... amor con amor se paga, diría AMLO.Poco podrán hacer los candidatos que jueguen contra Morena: campañas virtuales, grupos de promotores del voto bien protegidos para visitar colonias y casas, medios de comunicación para promoverse, espectaculares y párenle de contar.Nunca antes nos había tocado una situación tan difícil para la celebración de un proceso democrático, solo los candidatos con prestigio, arraigo, oficio político, que hayan trabajado con anterioridad la plaza, podrán aspirar a triunfos en las urnas, los demás, los que buscaron como “nuevos” una oportunidad, no podrán hacer nada.A lo mejor por eso es que algunos partidos están abanderando a personas con suficiente popularidad, que no necesitan hacer campaña porque a cual más los conoce como son cantantes, deportistas (futbolistas), luchadores, mamarrachos que presumen de popularidad y una que otra teibolera con clientela suficiente que le pueda rellenar la urna.El escenario preelectoral no es, ni por asomo, parecido al de procesos anteriores, este es completamente distinto, a lo mejor a eso se refería AMLO cuando habló de la pandemia y dijo “nos cayó como anillo al dedo”... ¡claro¡Los números dicen que ocho de 25 senadores del PAN han externado al presidente nacional del PAN, Marko Cortés, su respaldo para que el veracruzano, Julen Rementería del Puerto sea el próximo coordinador de la bancada de dicho partido en la Cámara alta. "Existe un consenso con la gran mayoría de la bancada para apoyar a Julen", señaló la senadora Nadia Navarro.De acuerdo a los estatutos del PAN, el líder nacional tiene la facultad de nombrar al coordinador en consulta con el grupo. Se ha informado que será el próximo lunes cuando el líder del blanquiazul haga el anuncio correspondiente.La senadora por Puebla, Nadia Navarro, detalló que Julen Rementería "es un extraordinario parlamentario, una voz que representa a la oposición, pero que también concilia y que ha cuidado con mucho celo los principios del panismo. Marko tiene conocimiento de que nuestra propuesta es que Julen sea nuestro próximo coordinador".Y de concretarse este importante proyecto político que impactaría a Veracruz, será el próximo lunes cuando Rementería del Puerto tendría el nombramiento y los reflectores nacionales con él, lo que le daría una proyección aun mayor a la que ya tiene para enfilarse como el candidato natural del PAN a la gubernatura de Veracruz para el año 2024.Lo anterior pese a quien le pese, aunque pataleen y hagan berrinches, en el Partido Acción Nacional Julen lleva mano para el 2024!!!El doctor Alain Herrera Santos, aspirante a la diputación federal por el distrito 12, declaró que busca participar representando a los jóvenes de los 5 municipios que forman esa demarcación que abarca la zona rural de Veracruz.Una vez que fue registrado, dijo que iniciará una precampaña en ese distrito, el 31 de este mes darán a conocer quiénes son los finalistas y el 7 de febrero les informarán quién ganó la encuesta.Sobre lo anterior puntualizó que es respetuoso de proceso interno de su partido para la elección de las y los candidatos que participarán en los comicios del próximo 6 de junio del presente año, asimismo mencionó que en Morena las encuestas son el medio para que la ciudadanía pueda participar libremente en las elecciones de sus candidatos, además de ser el mejor antídoto para acabar con el amiguismo, el sectarismo y el influyentismo.Morena es sinónimo de democracia, es un movimiento abierto honesto y transparente y están comprometidos a hacer un solo equipo con quienes resulten ganadores de las encuestas por el bien de la transformación. Dijo que quienes buscan consolidar el proyecto del presidente de la República y del Gobernador del Estado, "debemos actuar siempre en apego a las leyes de nuestro país y los lineamientos de nuestro partido".Se ha oficializado el anuncio de que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez dio prioridad a la rehabilitación del estadio de béisbol “Beto Ávila”, de la ciudad de Boca del Río, para permitir que una franquicia privada juegue ahí como parte de la expansión de la Liga Mexicana. En total, la administración estatal pagará 71 millones 244 mil pesos que fueron otorgados a dos empresas constructoras de Xalapa bajo una licitación estatal a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP). Al referirse a este proyecto, el gobernador lo defiende y califica como un proyecto que beneficiará a la juventud en el estado, enfrentando el cuestionamiento de que el beneficiado directo es el empresario Bernardo Pasquel, dueño de la franquicia. Él fue quien presentó la novena en una conferencia de prensa junto al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. El joven es sobrino de Jorge Pasquel Casanueva, a quien le atribuyen la integración racial del béisbol en México.Los trabajos van a marchas forzadas, pese a que alrededor del parque de pelota hay otras necesidades que eran prioritarias como el Centro de Atención a enfermos con Covid-19, que está apenas a una cuadra del estadio....!Play bol¡¡¡No es posible que se juegue con la esperanza de la gente como lo viene haciendo el gobierno de AMLO. Las vacunas no existen, no hay, las poquitas que llegaron las aplicaron a los llamados Siervos de la Nación, promotores del morenismo, y a algunos médicos y enfermeras de clínicas que atienden Covid y párenle de contar. ¿Con qué fin llaman a los domicilios de las personas de la tercera edad diciendo que es porque los van a vacunar?, que más tarde les darán los datos de dónde y cuando y nunca se vuelven a reportar. Nos van a matar, pero de un coraje.