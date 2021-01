Paquita: ¿'de a grapas'?

El último gran hitazo electoral que dio en su terruño Dante Delgado fue en la elección federal de 2006, en la que le arrebató la senaduría de mayoría relativa a Pepe Yunes Zorrilla, sacándole sorpresivamente más de 50 mil votos de ventaja en Coatzacoalcos, el feudo del ex alcalde porteño Marcelo Montiel, quien era el coordinador de la campaña del priista oriundo de Perote.



Antes, en el 2000, Dante contendió por la senaduría, pero perdió ante su mentor político, el ex secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, quien en diciembre de 1988 lo había dejado de gobernador sustituto. En 2004, Delgado se postuló para la gubernatura pero fue derrotado por Fidel Herrera Beltrán, del PRI. Luego volvió a intentarlo en 2010 y fue apabullado por Javier Duarte.



Hasta ahora, Dante no ha vuelto a dar otro campanazo en Veracruz. En 2018 decepcionó a varios de sus seguidores al postular en coalición con el PAN y PRD a la gubernatura al hijo del gobernador saliente Miguel Ángel Yunes Linares, quien en diciembre de 1995, como secretario de Gobierno, había operado su encarcelamiento pese a que la acción penal por los delitos que le imputaron ya había prescrito.



Ahora, en su desesperación por salvar el registro local y nacional de su partido en los comicios de junio próximo –en los que contenderá solo, sin coaligarse con otra fuerza política–, Delgado Rannauro ha decidido postular a personajes famosos, tanto de la farándula como del deporte, aunque muchos de ellos no tengan la mínima noción del cargo de representación popular para el que serán postulados. El caso más emblemático es el de la cantante Paquita la del Barrio, quien además, a sus 73 años de edad, deberá hacer campaña en plena pandemia para la diputación por el distrito de Misantla.



No es la primera vez que Dante recurre a este tipo de artilugios para que su partido no pierda el registro ni las prerrogativas de ley.



En las elecciones de 2015 quiso fichar en Puebla a José Luis Sánchez Solá, “El Chelís”, famoso ex entrenador de futbol.



Cuentan que entre enero y febrero de ese año, Dante se reunió en privado con “El Chelís” para proponerle que fuera el candidato a diputado federal, oferta que el ex entrenador del equipo de La Franja aceptó gustoso.



“Desde luego que sí”, respondió entusiasmado Sánchez Solá, dando Delgado por hecho que tendrían “un legislador más en la Cámara de Diputados”.



Sin embargo, al levantarse de la mesa, “El Chelís” le soltó al dirigente del partido naranja:

“Requiero de apoyo económico”.



“Desde luego que el partido te apoyará en todo”, le respondió Dante.



“Me queda claro”, asintió Solá, quien precisó: “Lo que necesito para cerrar el compromiso... son dos millones de pesos para mí”.



Ante el titubeo de Dante, “El Chelís” remarcó: “Los valgo. Les daré miles de votos. Soy muy popular”.



Al despedirse, Delgado Rannauro le dijo: “Voy a tratar el tema económico y te busco en próximos días”. Pero el veracruzano jamás lo volvió a llamar.



¿Paquita la del Barrio no les pidió “Cheque en blanco”, como el título de su canción?



DON CARLOS BRITO, FELIZ



El que andaba ayer inmensamente feliz era el ex diputado y ex alcalde de Coatzacoalcos, Carlos Brito Gómez, por el nombramiento de su nieto Carlos Brito Lavalle como director del Canal 11 de televisión, un talentoso joven de 25 años de edad que cursó dos carreras en el ITAM, la de Economía y relaciones Internacionales.



Felicidades a don Carlos y a toda su familia por esta designación formalizada por el todavía secretario de Educación Pública y futuro embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, la cual debió ser avalada obviamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador.



FLORES AGUAYO, ¿PODRÁ?



El ex diputado local y federal del PRD, Uriel Flores Aguayo, pretendía postularse a la alcaldía de Xalapa como candidato independiente. Sin embargo, el ex subsecretario de Desarrollo Educativo dio la sorpresa este miércoles al registrarse por el nuevo partido político estatal Podemos, que lideran Francisco Garrido y Gonzalo Morgado.



Antes de Flores Aguayo, los dirigentes de Podemos buscaron convencer al rector de la Universidad de Xalapa (UX), Carlos García Méndez, el cual prefirió postularse para la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y Carlos Luna Escudero, rector del Instituto Veracruzano de Estudios Superiores (IVES), quien tampoco aceptó.



Le deseamos suerte a don Uriel porque la va a necesitar en la próxima contienda municipal, ya que es posible que se mida ante personajes de la talla del senador Ricardo Ahued, que iría por Morena, y el ex alcalde y ex diputado local priista David Velasco Chedraui, quien se perfila para abanderar la alianza PRI-PAN-PRD.