Europa primero: intentarán frenar [de vacunas] su exportación...

1.- Sobre aspirantes a la alcaldía de Xalapa, se puede afirmar que la diputada federal de MC, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, quien por cierto ha participado en el Consejo Estatal de Asistencia para la niñez y la Adolescencia y por el respeto a los Derechos Humanos, es una de las más jóvenes legisladoras de la actual Cámara de Diputados federales, no será candidata al gobierno municipal, fundamentalmente porque no aspira a esa postulación, con lo que al dejar ese camino sin transitar, lo puede andar el Rector de la UX, Carlos García Méndez, quien ha logrado penetrar en capas sociales de esta municipalidad.



Al parecer sólo falta que se afinen algunos detalles para que el licenciado xalapeño pueda obtener la postulación del MC, ahora que, definitivamente, no buscará la dirección de la CEDH de la entidad como se ha mencionado.



Ya es sabido que MC no participa de la alianza partidista para que una candidatura fuerte, aspire a enganchar la alcaldía, ahora por cierto hecha un desastre por el actual alcalde que tiene en el chaleco, colores de Morena...



2.- Ayer debió haber quedado formalizada la Alianza tripartita [PAN, PRI Y PRD] ante el Organismo Público Local Electoral, quién, a partir del registro, podrá, con propiedad, informar la cantidad de candidaturas que corresponderá a cada partido para la postulación de candidatos.



Se parte de las pláticas previas realizadas por las dirigencias partidistas, en las que han asentadas sus afirmaciones de que podrían obtener triunfos con el candidato común que anoten.



Así, se afirma que en 73 municipios de los 212 de integran la entidad, la distribución podría quedar de este modo: El Partido Acción Nacional (PAN) iría como cabeza postulante por la Alianza, en 24 municipios: 1)Medellín, 2)Tezonapa, 3)Tepetzintla, 4)Minatitlán, 5)Coatepec, 6)Cuitláhuac, 7)Zozocolco de Hidalgo, 8)Tuxpan, 9)Naranjos Amatlán, 10)Lerdo de Tejada, 11)Ozuluama,12)Manlio Fabio Altamirano, 13)Cotaxtla, 14)Cosautlán de Carvajal, 15)Chiconquiaco, 16)Tlapacoyan, 17)La Choapas, 18)Alvarado, 19)Pánuco, 20)Tres Valles, 21)Veracruz, 22)Fortín, 23) La Antigua y 24)Cosamaloapan.



El Revolucionario Institucional (PRI) hará lo propio en 25 municipios: 1)Jalacingo, 2)Cosoleacaque, 3)Tantima, 4)Vega de Alatorre, 5)Omealca, 6)Soteapan, 7)Villa Aldama, 8)Acula, 9)Moloacán, 10)Cerro Azul, 11)Tamiahua, 12)Jalcomulco, 13)Jamapa, 14)Carlos A. Carrillo, 15)Chacaltianguis, 16)Jilotepec, 17)Úrsulo Galván, 18)Orizaba, 19)Perote, 20)Soledad de Doblado, 21)Tlalnelhuayocan, 22)Coatzacoalcos, 23)Tempoal, 24)Emiliano Zapata y 25)Hueyapan de Ocampo.



A su vez, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) encabezará la alianza en 24 municipios que son: 1)Tihuatlán, 2)Huayacocotla, 3)Coatzintla, 4)Papantla, 5)Ixhuatlancillo, 6)Mariano Escobedo, 7)Catemaco, 8)Chicontepec, 9)Mecayapan, 10)Apazapan, 11)Yecuatla, 12)Jesús Carranza, 13)Tlacolulan, 14)Texistepec, 15)Ixhuatlán del Sureste, 16)Tlacotepec de Mejía, 17)Juchique de Ferrer, 18)Ciudad Mendoza, 19)Zongolica, 20)Santiago Tuxtla, 21)Acayucan, 22)Poza Rica, 23)San Rafael 24)Banderilla.



El formato de la Alianza se diseñó, seguramente, bajo la percepción de que en los municipios listados, cada partido tiene mayor preminencia en las preferencias electorales. Ahora bien, el resto de los municipios de la entidad, se iría en postulaciones libres, es decir en 139 municipios la competencia sería generalizada: cada partido de la Alianza podrá postular su propio candidato. Sin embargo, en términos de la alianza formalizada en el OPLE, hay posibilidades de realizar ajustes antes de que la maquinaria propagandística comience a rodar.



Esta sería la primera ocasión en que esta fórmula entre en acción en el estado, originada, principalmente, por la conducción y ejecución de las políticas de Morena en el estado y el país, según el fundamento aliancista.



Ya se verá.



3.- Como se esperaba, el CEN del PRI, la Comisión Nacional de Procesos Internos aprobó los preregistros de las precandidaturas a diputaciones federales en distritos del estado de Veracruz. Dicho organismo, encabezado por Augusto Gómez Villanueva, validó los pre registros de las siguientes pre candidaturas a diputados federales: Américo Zúñiga Martínez (Xalapa Rural); Adolfo Mota Hernández (Xalapa Rural); José Francisco Yunes Zorrilla (Coatepec); Nereida Santos Hernández (Coatzacoalcos); Igor Fidel Rojí López (Orizaba) y Janeth García Cruz (Córdoba), por lo que ahora su registro ante la autoridad electoral es solamente cuestión de tiempo.



4.- Dice Francisco Garfias, periodista de Excélsior: “...A lo arriba escrito, [sobre asuntos políticos] hay que sumar denuncias en el seno mismo de Morena, sobre diputados que se quieren vacunar ya, para irse a la campaña en pos de la reelección.



Alejandro Rojas Díaz Durán, ex aspirante a la dirigencia nacional de ese partido [Morena], hizo pública esa denuncia. “Ofrezcan disculpas. Debería darles vergüenza”, escribió en Twitter. No dio nombres...”



Trascendió, sin embargo, que los solicitantes son los diputados Daniel Gutiérrez y Gutiérrez [Décimo Distrito de Oaxaca] y Carlos Javier Lamarque Cano [Sexto Distrito de Sonora]. Pues que los aplaudan sus paisanos “por su solidaria petición”... Cínicos.



5.- 'Europa primero': la drástica medida que planea la UE para asegurar vacunas y 'frenar' su exportación. Tras los retrasos en la entrega de vacunas en la UE, el Consejo Europeo planteó la posibilidad de que las farmacéuticas tendrían que pedir autorización previa antes de exportar vacunas fuera del bloque.



Las vacunas contra COVID han sido el centro de la tensión entre la UE y las farmacéuticas.



La Unión Europea está preparada para endurecer las reglas sobre la exportación de vacunas contra COVID-19, con lo que el bloque se arriesga a una escalada importante en la batalla global para asegurar el acceso a las vacunas.



Con los gobiernos de la UE bajo fuego por el déficit en las entregas de las farmacéuticas, incluida Astra Zeneca, el brazo ejecutivo de la Unión Europea exigirá el viernes a las empresas que buscan enviar las vacunas fuera del bloque, que obtengan una autorización previa.