México: Ineficacia perfecta

*Se anota Maximino García

*Regresar la no reelección

*Diputado quiere alcaldía



En un apenas terminado estudio realizado por el prestigiado “Instituto Lowy” cuya sede se encuentra en la bella región de Australia, los investigadores llegaron a la conclusión que nuestro país “México lindo y querido” definitivamente se encuentra clasificado, entre los de “mayor y notoria deficiencia” en el renglón de atención y programas adecuados, para frenar los mortales efectos de la pandemia que depreda a la población y de paso a la economía.



Y es que incluso en los espacios de la ciencia médica del mundo, México se ha convertido en un país de singular atención, pero no por los efectos positivos en los programas de “la transformación” para el desarrollo integral del país, sino todo lo contrario, por las referencias negativas tanto en los ámbitos de salud, como del desarrollo integral de la economía y, por obviedad, de la generación de empleo, renglones en los que nuestro México del presente, prácticamente ha perdido el rumbo y, ante ello, lo más lamentable es que los índices en niveles de contagios pandémicos y número de víctimas mortales, ya nos colocan como uno de los países (si no es que el peor de todos) con mayor ineficacia y notorios desaciertos, para atemperar los efectos directos y colaterales de la pandemia.



Ante tales calificaciones, no se dispone en México de recovecos para externar respuestas aclaratorias que liberen del desdoro a nuestro país, tierras ensombrecidas por el luto y los quebrantos sociales, económicos y por ende políticos, que pudieron ser atemperados si para ello hubiéramos dispuesto de la capacidad gubernamental suficiente, de la que debería emanar “la real actitud y aptitud” para escuchar el consejo de los sabios de la nación, de los que nos pueden dictar cátedras económicas, médicas y sociopolíticas, aquellos que existen en todos los países del mundo y que sí constituyen “reales servidores de la nación”, que despachan en centros universitarios, que también se encuentran en laboratorios, en círculos financieros, en núcleos de ámbitos laborales, e incluso en despachos de profesionistas y en consultorios del sector salud tanto públicos como privados.



La calificación escalofriante que hoy recibimos en círculos internacionales, constituye el resultado de nuestro propio infortunio, pero no debemos ignorar nunca, en ningún espacio de la actividad humana, lo que escuché decir en una ocasión a un experto comentarista de actividades deportivas, quien apuntaba que en el beisbol, como en todo deporte “la suerte siempre está del lado de los que mejor juegan”... Nuestro gobierno en México ¿podría acaso tener la capacidad razonada y fundamentada, para sostener que los programas frente a la pandemia se han aplicado con las mejores estrategias?...



Si afirmativa fuera la respuesta oficial (como aparentemente se sostiene) entonces podríamos concluir sin lugar a dudas que no son y, por mucho, quienes mejor han actuado, por ello en lugar de suerte afrontamos “el infortunio”, pesadumbre y temor de que se están agotando los féretros y nichos para cenizas, al igual que los niveles de salud económica y física de los mexicanos, al tiempo que persiste el mismo discurso descalificador y triunfalista en los espacios gubernamentales, en los que el silencio y coincidencia de los congresistas, los convierte en cómplices adherentes de la tragedia...



¿Dónde están aquellas enormes figuras legislativas que debieron defender la verdad y frenar la ineficacia?... Cuando los Congresistas callan y se degradan en contubernio con la ineficacia y lo infructuoso, los pueblos opacan su desarrollo y se distancian del bienestar.



Lo mayormente lamentable es que los fallecimientos se incrementan, quienes pensábamos que decrecerían con el sólo desarrollo de numerosas vacunas, indudablemente que nos equivocamos, porque ese renglón también ha sido manipulado con rangos dramáticamente irresponsables, así como de ineficacia y a destiempo en los espacios gubernamentales y, si no es así, preguntemos a nuestros vecinos y conocidos si ya han sido inoculados con el antiviral... Preguntemos cuántos miembros de nuestra familia extendida por distintas partes del país han sido inoculados contra la pandemia y, en ese recorrido cibernético, aprovechemos para enviar un doliente abrazo a quienes han perdido a un familiar, a un amigo e incluso a uno de nuestros médicos... Las respuestas dolientes habrán de reconfirmar el panorama catastrófico que priva en el entorno del pueblo mexicano.



Lo que se lee



Todo indica que inicia bien la pre-contienda entre cordobeses en busca de la Presidencia Municipal, argumentación sostenida en base a que los que pudieran perfilarse (por el momento) como los más valiosos aspirantes a candidatos, por un lado Guillermo Rivas Díaz (de quien ya hace unos días habíamos hecho referencia) y por el otro Maximino García Guzmán (quien apenas descorrió el velo para mostrar su aspiración) “ambos dos” conforman una pareja de singular valor tanto en lo social como en el renglón productivo, dos figuras moldeadas en los espacios del esfuerzo, la honorabilidad y la dedicación, a los que se les debe agregar la práctica de valores morales.



El que Rivas se exprese bien de García y a su vez García utilice el mismo lenguaje sobre Rivas, en primer término habla de cultura forjada en los ámbitos de la solidaridad, el entendimiento y el respeto mutuo, podría considerarse que “ambos dos” cubren un perfil apropiado para la Presidencia Municipal, claro que habrán de ser los partidos políticos primero y los electores al final, quienes definan al personaje que debe administrar al municipio de los cordobeses, destacándose en este espacio, que una figura emergida del sector empresarial con vocación de servicio hacia la colectividad, es lo que requiere un municipio como el cordobés, que está registrando severos declives en los ámbitos de productividad y generación de empleo.



Lo que se ve



Cada día es mayor el número de mexicanos que se suman a la idea de que, apegados al criterio que tantas vidas costó al pueblo de México, que refiere el reclamo del sufragio efectivo y la no reelección, se vuelva a reinstaurar en nuestro país, pero agregando a ello que todo funcionario público emergido por vía de elecciones, o sea, alcaldes, diputados, senadores, gobernadores y presidente de la república, sólo puedan despachar como tales una sola vez en toda su vida, para evitar con ello que muchos otros ciudadanos que aspiran a desempeñarse en los marcos de niveles gubernamentales o legislativos, se queden sin la menor oportunidad de aspirar a tal oportunidad.



Bien claro debería quedar que, para el país, los estados y los municipios, no sólo lo mejor, sino lo justo, es que en los cargos de elección popular, se abran perspectivas para mayor número de ciudadanos, muchos de los cuales tienen aspiraciones de servir a la colectividad, pero nulas oportunidades porque se ha fomentado la configuración de grupos de poder, de donde casi invariablemente o en su mayoría, surgen como candidatos los mismos de siempre, en lo que se refiere a Presidentes Municipales y Legisladores... Ya sólo falta que en los ámbitos de Gobernadores y Presidentes de la República, también suceda lo mismo.



Lo que se oye



Y muchos se preguntan... ¿Qué méritos como diputado local por Córdoba visten al legislador Rubén Ríos Uribe, para que ahora solicite licencia como tal, con la idea de ser candidato a la Presidencia Municipal cordobesa?... ¿Serán méritos partidistas o acciones acreditables en beneficio del municipio cordobés?



Estimado lector: Que la buena ventura le acompañe en este fin de semana y en el inicio de la próxima.