Ni indeseables, ni improvisados e ineficientes

No es menor el logro de los partidos PAN-PRI-PRD haber sacado adelante su coalición. Los dos primeros fueron enemigos históricos. Anoche Joaquín Guzmán Avilés, Marlon Ramírez Marín y Sergio Cadena Martínez ya no fueron al OPLEV a la entrega de la carta de intención porque se quedaron a curar sus heridas: cortes en la cara, chipotones en la cabeza, hinchazón en los ojos, narices chatas, golpes en las rodillas y en las espinillas, machucones... Pero finalmente llegaron a un acuerdo.



Pero apenas lograron una parte. La otra va a ser convencer al electorado con los candidatos que propongan (ya asoman nombres más de lo mismo) y luego ganar. ¿Haber logrado el acuerdo implica que ya ganaron la eleccion? Yo no lo creo. Si salen con los mismos de siempre van a dar la razón a Morena que los acusa de querer volver al poder solo para seguir usufructuándolo.



Si no presentan candidatos idóneos, lo más decente que tengan, si no acaban con los cacicazgos políticos, con el monopolio familiar de candidaturas, decepcionarán y habrán perdido la gran oportunidad que se les presenta de reivindicarse y de reposicionarse, lo peor, la confianza ciudadana.



Los nuevos partidos pueden tener la gran oportunidad no solo de conservar el registro sino de convertirse en verdadera opción para el electorado, si llenan los vacíos que pueden dejar los grandes institutos políticos, Morena incluido, que está recogiendo cascajo político porque se ve que no tiene con quiénes competir.



También Morena concretó su negociación con el PVEM y con el PT, pero igual asoman verdaderas fichitas como sus posibles candidatos.



Ahora queda a los ciudadanos no permitir más ni el retorno de indeseables ni la permanencia de improvisados e ineficientes.



Primero Paquita, ahora doña Olga, la de Gobernación



Tienen la misma edad, 73 años (ambas están por cumplir 74, una el 2 de abril, la otra el 16 de julio), las dos son figuras públicas y una y otra comparten una característica personal: dicen su verdad, sin ningún rubor.



La de Alto Lucero confesó que no sabe nada de política, pero que no se nace sabiendo, dejando la idea de que va o pretende aprender, ahora como precandidata a diputada local por Movimiento Ciudadano.



Doña Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, Secretaria de Gobernación, en su conferencia matutina de ayer dijo que en el tema de redes sociales es “bastante maleta”, que ella es de otra generación.



La señora comentó que los medios impresos predominaron su vida. "Acuérdate de algo, mi edad, no me da mucho para las redes sociales ni para la informática, soy bastante maleta en la cuestión informática, las que sí son súper, súper buenas son mis nietas y mis nietos, eso sí te puedo decir que me dicen 'ay abuela, tú estás muy atrasada'... El papel y los medios impresos fueron para mí lo normal durante prácticamente toda mi vida, soy de otra generación”.



"Estoy tratando de modernizarme y de verdad lo hago con mucho gusto y con mucho cariño, sobre todo porque es un reto para mi generación esto, y es un reto para mi generación avanzar junto con estas generaciones que ya se manejan ya sin papel prácticamente y todo digital".



¿Pecan, una y otra, por decir la verdad?



Las mujeres controlan ya el Congreso local



Para sincerarme como Paquita y doña Olga, no llevo registro de la integración de las diputaciones permanentes de las legislaturas del Congreso local, pero casi estoy seguro de que nunca antes, como la que quedó constituida ayer, estuvo integrada solo por mujeres, con la excepción de dos hombres.



Fungirán a partir del lunes 1 de febrero y hasta el 30 de abril Adriana Paola Linares Capitanachi, Erika Ayala Ríos y Brianda Kristel Hernández Topete como presidenta, vicepresidenta y secretaria, respectivamente. Como vocales: Margarita Corro Mendoza, Mónica Robles Barajas, Florencia Martínez Rivera, Cristina Alarcón Gutiérrez y Nora Jessica Lagunes Jáuregui. Hombres solo Jesús Armando Martínez Mendoza y Enrique Cambranis Torres.



Con trabajo retiene el cargo Namiko



Tan sectarios como son los que gobiernan y con la fijación mental que tienen de sospechar de todo aquel que sirvió o coincidió en algún cargo con los gobiernos anteriores, resulta novedosa la ratificacion de la doctora Namiko Matzumoto Benítez como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).



Ella llegó al cargo en enero de 2016, en el último año de gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Tránsito con éxito en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares (que no era nada fácil) y cuando Cuitláhuac García Jiménez llegó a la gubernatura la encontró en el cargo.



Había la duda de que pudiera repetir pues ya se había dado el caso de que Lorenzo Antonio Portilla había intentado reelegirse para otro periodo al frente del ORFIS Veracruz y la que llegó fue Delia González Cobos (con excelente trabajo, hasta donde sé).



Petición aparte de grupos de familiares de víctimas para que siguiera como presidenta de la CEDH, Namiko nunca se durmió en sus laureles y se ha fajado en el trabajo de campo (el año pasado me llegaron fotos de ella enfundada en trajes como de astronauta donde se ve que la están bajando a fosas en las que hallaron cadáveres y restos humanos, o entrando a supervisar celdas en el reclusorio de Pacho Viejo, también para protegerse del Covid).



Además, no solo ha recibido y atendido a las familiares de las víctimas sino que las ha asesorado, amén de que, eso ha quedado evidenciado, ha tenido la habilidad para mantener una relación de respeto e institucional, de colaboración, con el gobierno cuitlahuista.



Su compromiso ahora es doble. No puede fallar. Tiene que demostrar que los familiares de las víctimas no se equivocaron al pedir que continuara y que el Congreso local, que la nombró para un nuevo periodo, tampoco.



¿Tava Ortega, candidata de MC?



La expresidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Octavia Ortega Arteaga, recibió invitación del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán, para que sea la candidata a la alcaldía de Pánuco, cargo que ya ocupó.



Ella ha participado en los últimos procesos bajo las siglas y los colores del Partido Verde. En Pánuco, Morena se quedó con las candidaturas a la alcaldía y a la diputación local y al Verde solo le dejaron la candidatura para la diputación federal, cuyo nombre definirán en la Ciudad de México.



No extrañaría que si el Verde no la cobija acepte la invitación de MC. Ella tiene un gran capital político pues es bien vista y aceptada por su trabajo no solo en la cabecera municipal sino en todo el distrito. Le daría un levantón en el norte al partido de Dante Delgado y hasta podría ganar.



La coalición Vamos por Veracruz (PAN-PRI-PRD) propondrá de nuevo como candidato a alcalde al diputado federal con licencia Ricardo García Escalante, hijo del exalcalde Ricardo García Guzmán, familia que tiene acaparados los cargos de elección popular en ese municipio y en esos distritos.



Morena estaría proponiendo a Oscar Guzmán de la Paz, de la corriente de Esteban Ramírez Zepeta, y a Eduardo Elizondo del Ángel, de la corriente de Gonzalo Ramírez Vicencio.



En Veracruz, sin definir quien jugará por el PRI



De la diputación local que le quedó al PRI en el distrito de Veracruz en la negociación tripartidista no está definido quién será el candidato o la candidata pues el nombre lo determinará la paridad de género.



En Boca del Río hasta ahora cada partido propondrá candidato a alcalde, pero los tricolores han dejado abierta la posibilidad de unirse a los azules si el abanderado panista les llena el ojo.