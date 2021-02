... Ah, cuan agradecidos estamos con la maestra Delia González Cobos, auditora general titular del Órgano de Fiscalización Superior en Veracruz (ORFIS), pues nos hizo recordar al maestro José “Pepe” Miranda Virgen, periodista singular, conocido porque utilizaba la palabra “sospechosismo” para referirse a todo aquello que no cuadraba, que no tenía lógica o que tenía el tufillo de algo corrompido.Esa palabra no murió con “Pepe” Miranda, pues varios de sus alumnos y amigos la mantenemos en uso y la utilizamos constantemente por existir situaciones que generan “sospechosismo”, particularmente en estos tiempos en los que es una cosa lo que se dice y otra muy distinta la que se hace.Decíamos que fue la maestra González Cobos, titular del ORFIS de Veracruz quien nos hizo recordar la palabra “sospechosismo” y al maestro “Pepe” Miranda, pues no pudo entregar en el mes de enero el resultado a la revisión de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019, entre ellas las del Poder Ejecutivo estatal a cargo de Cuitláhuac García Jiménez, argumentando que el Coronavirus no se lo permitió.Por ello, la titular del ORFIS Veracruz pidió una prórroga de ocho meses, o sea hasta septiembre próximo, tiempo que ella consideraba necesario para terminar su trabajo.El “sospechosismo” se incrementó cuando sin chistar, sin debate, ni condicionamiento alguno, los diputados locales aprobaron la petición de la titular del ORFIS, pero solo hasta el próximo 31 de julio– pasadas las elecciones del domingo 6 de junio – tiempo en que los legisladores consideran se entreguen los resultados a la revisión de la Cuenta Pública 2019.Por si lo anterior no fuera suficiente para sustentar ese “sospechosismo”, se filtraron a la vieja usanza priista, datos de un supuesto resultado a la revisión de la Cuenta Pública 2019 del Poder Judicial, donde el ORFIS detectó presuntas anomalías por 6.6 millones de pesos.Habrá que esperar entonces hasta finales de julio y principios de agosto próximos, para conocer el resultado a la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019, claro, si no es que le vuelven a echar la culpa al Coronavirus.Bien decía la abuela Nila, “cuando la partera es mala... “... Es de destacarse la labor de la organización “Mujeres apoyando a mujeres”, cuya misión es: apoyar a las mujeres veracruzanas en la prevención, diagnóstico oportuno y seguimiento del cáncer de mama, trabajar en conjunto en cómo mejorar sus hábitos de alimentación y estilo de vida saludable”.Es tal su labor, que hace unos días una pequeña niña decidió donar parte de su cabello, para que se utilice en la confección de una peluca oncológica.Si usted quiere y puede apoyar a esta organización, puede encontrar sus datos en: https://www.mujeresapoyandomujeres.org.mx ... Luego de que comentamos en este espacio el desdén hacia los valiosos activos femeninos del “Club de Tobi”, como se le conoce al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y mencionamos que algunos lectores preguntaban por la ex dirigente estatal priista y ex alcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales García, recibimos más comentarios al respecto, sobre todo porque los “Tobis” del comité directivo estatal del tricolor, retiraron la fotografía de ella que estaba entre las de los expresidentes estatales de ese instituto político.Ingratitud fue la palabra amable en la que coincidieron los comentarios sobre los directivos del “Club de Tobi.Independientemente de opiniones personales, lo cierto es que Elizabeth Morales García es una política veracruzana, con más logros que sus detractores, entre ellos, los que por su corta visión no dimensionan el que ella haya obtenido una de las votaciones a favor, más altas para el PRI en la ciudad capital del estado.... Al correo electrónico: [email protected] o bien en el Twitter: @guadalupehmar