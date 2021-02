Aumenta la incredulidad

“El que tenga afición por las cosas

materiales, que no se meta en política”

El Papa Francisco

En este país gobernado por mentirosos, comenzando por el presidente López Obrador cuyas mañaneras como método de gobierno son mentiras que se dicen temprano y al rato desencantan al pueblo; donde con mentiras se trata de ocultar la terrible corrupción en la que ya están involucrados en solo dos años de gobierno; en el que lamentablemente muchos paisanos ya se acostumbraron a digerir la mentira sin tomar en cuenta que es el punto más débil de un gobierno; en este México donde muere un mexicano por minuto por la falta de pericia para contener los contagios, resulta que no tenemos vacunas para menguar la criminal pandemia.Pese a los reiterados anuncios que ha hecho el gobierno a través de AMLO, del doctor López Gatell y del canciller Marcelo Ebrard de que desde el mes pasado han sido comprometidas, precompradas o adquiridas, es tal la falta de los biológicos (así les dicen a las vacunas) que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que pedir ayuda a su homólogo estadunidense, Joe Biden, para conseguirlas, y al mandatario estadounidense que combatió el Lopezobradorismo tratando de mantener a Trump en el poder, obviamente los mandó por un tubo: cómo es que primero lo combaten y luego le piden ayudan, a poco creen que Joe Biden también es “amlover” a quien pueden estar engañando, llenando de calabaza y él en respuesta les va a aplaudir su estupideces, pues no, eso solo aquí en México con algunos paisanos carentes de dignidad y suficiente masa encefálica.Los medios de comunicación de circulación nacional, consignan que en la conversación telefónica que tuvieron el viernes 22, López Obrador buscó el favor del nuevo presidente estadunidense para la obtención de vacunas. Biden le respondió que no era el momento, porque su prioridad es la población de Estados Unidos ¡Qué esperaba!, seguramente lo mandó a su rancho, al del tabasqueño La Chingada.Según fuentes diplomáticas de México y Estados Unidos, el mexicano también dicen que abogó por los paisanos que viven legal o ilegalmente en territorio estadunidense; Biden aseguró que su plan de vacunación es universal, sin importar la condición migratoria de sus habitantes... Ese si es un estadista, sabe hacer política, no buscó el poder para joder a sus adversarios electorales como se hace aquí.La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) evitó referirse a esa versión, porque ambos gobiernos decidieron reservar los detalles de la entrevista, aunque dijo que acordaron reactivar la colaboración en temas de pandemia e investigación.Sobre las vacunas, informó que el martes 2 de febrero comenzará en Querétaro la fase III de la vacuna de la compañía estadunidense de biotecnología Novovak. Apenas el jueves 28 la firma aseguró que su producto tiene una eficiencia de 89.3%. En esta fase, en la que con una muestra amplia se prueba la eficiencia y seguridad de la vacuna, la empresa probará al azar con más de 16 mil participantes, de un total de 30 mil personas que fueron enroladas en México y en Estados Unidos.Total que en el tema más importante para los mexicanos que es el de las vacunas, cada funcionario tiene su teoría: el presidente López cuenta sus mentiras; López Gatell, cambia la versión presidencial; Marcelo Ebrard, el corrupto Canciller que odia y combate a López Gatell, dice sus propias mentiras y hasta el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se lanza otra versión y todo es un desorden. De la estrategia para aplicarlas, cuando por fin haya, no queda de otra que luchar porque nos tomen en cuenta, ya ven que los llamados siervos de la nación, operadores electorales, fueron los primeros; luego un minúsculo grupo de médicos y enfermeras; el gabinete ya debió haber recibido la suya y el imprescindible Ejército mexicano, ni se diga. Los últimos serán los que sobrevivan... Y todavía hay quienes les creen.La Comisión Nacional de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitió un dictamen definitivo tras las solicitudes de pre registros al proceso interno de selección y postulación de las candidaturas a diputaciones federales por el que se aprobó en Veracruz a Adolfo Mota, José Francisco Yunes Zorrilla; Américo Zúñiga Martínez, Nereida Santos, Igor Rojí y Janeth García Cruz.Así, Jaime Roberto Alarcón Suárez, Fidel Kuri Grajales y Denise Bueno Duval tuvieron un dictamen de improcedente su prerregistro por no cumplir con diversos requerimientos, quienes aspiraban a ser los candidatos de los distritos Xalapa II, Orizaba y Córdoba, respectivamente.Así, se avaló a Adolfo Mota Hernández como precandidato del distrito 8 por Xalapa; José Francisco Yunes Zorrilla en el distrito 9 con cabecera en Coatepec; en el distrito federal 10 estará Américo Zúñiga Martínez.Además, a Nereida Santos Hernández por el distrito 11 de Coatzacoalcos; Igor Fidel Rojí López sería el candidato de la coalición “Va por México” para el distrito 15 de Orizaba y por el distrito 16 de Córdoba va Janeth García Cruz.En la decisión por la nominación a la candidatura del PAN en la alcaldía porteña, entre Bingen Rementeria y Miguel Ángel Yunes nada está definido hasta llegar a la asamblea, por más que los Yunistas quieran confundir a la militancia panista en el puerto de Veracruz haciendo creer que se le cayeron a Bingen Rementeria los 473 nuevos miembros activos con derecho a voto. Aunque el "Clan Yunes" y sus plumas prostituidas anden cantando victoria por invalidar a los nuevos militantes, hay que aclarar que esta decisión todavía tiene una instancia legal más, se irá al Tribunal Superior Electoral donde es seguro que gane Bingen Rementeria.Con checar la última encuesta interna panista se comprende el temor del "Clan Yunes", ya que Bingen lleva una ventaja abrumadora sobre Yunes Márquez.Este pasaje será igual que cuando Joaquín Guzmán competía contra Pepe Mancha por la dirigencia estatal del PAN, en el tribunal estatal ganó el Chapo, luego en la sala regional Mancha ganó con la mano de los Yunes, pero el Chapo de fue al Tribunal Superior Electoral donde finalmente logró el triunfo de manera definitiva. Así se arreglará legalmente el tema de los nuevos panistas con derecho a voto que podrán participar el próximo 14 de febrero en la asamblea municipal del PAN.¿Cómo ven a la titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, solicitando una nueva prórroga ahora de ocho meses, para la entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la revisión de las Cuentas Públicas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019 (el primer año de gobierno de Cuitláhuac García)?. La Auditora (totalmente Palacio), pide ahora que se le permita entregar el documento hasta el mes de septiembre del 2021, debido a la pandemia que causó hospitalizaciones y muertes en el personal del ORFIS, por lo que le ha sido imposible completar las labores de fiscalización a entes y municipios... ¡Ajá¡.Hay que aclarar que la Cuenta Pública 2019, corresponde al primer año de administración de Cuitláhuac García donde hubo varios señalamientos de irregularidades financieras y desvío de recursos públicos, así como gastos excesivos, compras a sobreprecio de ambulancias, patrullas y medicamentos; adjudicaciones directas en el 98% de los contratos en las dependencias, entre otras anomalías.En julio del 2020, de manera “excepcional y definitiva”, y debido a las causas extraordinarias derivadas de la contingencia sanitaria por COVID-19, se autorizó dar un plazo al ORFIS mismo que vencía este domingo 31 de enero de 2021, para que dicho Órgano realizara la entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la revisión de las cuentas públicas. Sin embargo, en una nueva solicitud, la auditora señala nuevamente que debido a las "causas extraordinarias" derivadas de la contingencia sanitaria por COVID-19, es necesario que se le amplíe el plazo una vez más ahora por ocho meses.Quien sí hizo su chamba es la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Del año 2019 le reclaman a Cuitláhuac García & compañía más de ¡dos mil millones de pesos¡ que no aparecen y que no han podido comprobar ante la autoridad Federal al día de hoy.El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena publicó esta noche la convocatoria para el proceso interno y elegir a sus candidatos a las alcaldías, diputaciones locales y concejalías en la Ciudad de México. De acuerdo con el documento, indica que desde el momento en que se publica la convocatoria se podrán inscribir, en línea, los aspirantes a obtener las nominaciones para la elección del próximo 6 de junio.Para el caso de quienes buscan la candidatura a la alcaldía tienen como fecha límite el 2 de febrero.Según la convocatoria, sólo podría haber máximo cuatro aspirantes por cargo para pasar a la siguiente etapa que es la encuesta. La Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer del 14 de febrero hasta el 8 de marzo en el caso de alcaldes las solicitudes procedentes para participar en el proceso. Para diputados locales y concejales también el 8 de marzo como fecha límite.El aspirante a la alcaldía de Xalapa por el partido político local “Podemos” el perredista Uriel Flores Aguayo, dijo ser un candidato ciudadano y que presentará una serie de propuestas sobre la visión de la capital del Estado, a la que considera una casa común, la casa de todos... Así piensan los políticos profesionales, experimentados.PD. Queremos dejar constancia de nuestro profundo pesar por la irreparable pérdida de nuestro amigo, el doctor Juan José Pelayo Roa. Descanse en paz.Escríbanos a [email protected]