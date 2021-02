Toño Luna, la opción

“No les van a quitar el hambre, la

Ante los problemas que enfrente el partido Morena en la designación de su candidato para la presidencia municipal de Xalapa, surge un opción que sin duda resolverá este enredo dando certeza de triunfo al partido que pretende el lanzamiento del Senador de la República Ricardo Ahued (no acepta) o de la ex alcaldesa Elizabeth Morales García, nos referimos al joven xalapeño Antonio Luna Rosales, quien se ha desempeñado desde que arrancó la actual administración estatal, como Director General de la Administración Portuaria Integral (API) en Coatzacoalcos, donde ha hecho un trabajo digno de reconocimiento.Toño Luna es uno de los jóvenes cercanos al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, su conducta política le ha servido para establecer buenas relaciones con muchos actores políticos, incluyendo al mismo Ricardo Ahued, y en Xalapa cuenta con un buen capital político basado en el activismo a favor de su partido, Morena.Luna Rosales es el impulsor de la Comunidad Portuaria de Coatzacoalcos, la cual creó con la finalidad de promover una comunicación social abierta y participativa entre el puerto, la sociedad y las instituciones, coadyuvar a la conformación, desarrollo y fortalecimiento de la comunidad y sus miembros, y lograr el desarrollo y la competitividad del puerto en un ambiente armónico con la ciudad y su entorno.Presidida por Antonio Luna Rosales, Director General de la Administración Portuaria Integral (API) Coatzacoalcos y con la participación de autoridades, agentes aduanales, navieras, transportistas, ferrocarriles, industriales, comerciantes y demás eslabones de la cadena de valor, se constituyó esta agrupación cuyo objetivo es desarrollar una visión integral para mejorar la productividad y competitividad del puerto, buscando una mejor oferta para usuarios del comercio exterior y consumidores finales.Entre los objetivos estratégicos del Comité se incluye promocionar el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, como parte del desarrollo regional y su vinculación con el puerto de Coatzacoalcos, en lo cual ha puesto especial énfasis Luna Rosales, un político morenista que sería, sin lugar a dudas un buen candidato (ganador) y un mejor alcalde... Ahí tienen la solución.El fin de semana anterior los presidentes del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Guzmán Avilés; Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín; y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, firmaron el convenio de coalición para conformar la alianza “Veracruz Va”, para participar en el proceso electoral constitucional local 2021.“Hoy esta coalición que estamos obligados a construir, es por Veracruz; y quiero reconocer públicamente a mis compañeros, el doctor Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, y a Sergio Cadena Martínez, tres cosas: su amor por Veracruz, la pasión por la política y el respeto por las instituciones”, expresó durante un mensaje que emitieron los tres dirigentes de manera conjunta.Señaló que la lamentable situación en que se encuentra Veracruz: el segundo lugar en feminicidios, segundo lugar en extorsiones, un bajo nivel de inversiones, decrecimiento de la economía, subejercicios, endeudamiento por parte del gobierno, y un tercer lugar en defunciones de Covid-19, entre otros, se debe a la ineficacia y falta de trabajo de quienes tiene la responsabilidad de cuidar a Veracruz.“Hoy les digo que esta alianza tiene un claro propósito: devolverle a Veracruz la paz, la inversión, la tranquilidad, pero fundamentalmente, está conformada para devolverle la altura de miras, la responsabilidad en el gobierno, la responsabilidad en todas las áreas de la administración que tan solo en 25 meses han hecho pedazos”, expresó el presidente del CDE del PRI, quien agradeció a todos los representantes de medios de comunicación su apoyo y cobertura.Por su parte, el presidente del CDE del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, celebró y reconoció la disposición al diálogo y trato respetuoso que hizo posible la alianza encaminada a buscar el bienestar de las y los veracruzanos, asimismo, enfatizó que “este bloque opositor es ciudadano y está conformado por hombres y mujeres de toda la sociedad que tienen claro que la única forma de reconstruir a México y a Veracruz es: juntas y juntos.”De igual forma, en su intervención, el dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez, enfatizó que este no es un acuerdo político frío, es un acuerdo que retoma la agenda de necesidades de una sociedad que en tan solo dos años se ha incrementado, y pretende dar una respuesta única a las demandas de la sociedad, sin dejar de lado los principios que definen la esencia de cada partido; ¡tampoco es una coalición tajante, impositiva o cerrada...! ¡Suerte a los candidatos de esta valiosa alianza!A Doña Francisca Viveros Barradas, mejor conocida en el ambiente artístico como “Paquita la del Barrio”, de 75 años de edad y una inmensa fortuna producto de su exitoso trabajo como cantante de música popular, no le interesa en lo más mínimo participar en política para alcanzar un cargo de elección popular y desde ahí luchar por el bienestar de sus paisanos, de los veracruzanos y, mucho menos, de los mexicanos. Paquita es una persona que está muy lejos de las ambiciones materiales de los políticos, ella lleva una intensa vida como cantante altamente cotizada y muy requerida que no va a cambiar, para nada, su actual ritmo de vida por ir a confundirse entre corruptos ratas de dos patas, como dice la letra de una de sus más famosas canciones, a perder el tiempo en un espacio donde su escasa preparación académica (con todo respeto) no le da para entender lo que ahí se dice, lo que ahí se propone y lo que se trata.El partido Movimiento Ciudadano (MC) de Dante Delgado Rannauro lo que busca al lanzarla como candidata a la diputación federal por el distrito de Misantla, es conseguir votos para su partido, ganar una curul en el Congreso porque a Paquita con que la gente la escuche por la radio invitando a votar por ella lo harán, y así MC se apropiará de una posición muy importante usando la imagen de una famosa.Paquita ganará, pedirá licencia al cargo y dejará a su suplente que haga lo que ella por la edad, por sus múltiples ocupaciones, por salud y porque no sabe a qué va al Congreso decidirá retirarse. Colocar a Paquita la del Barrio en este asunto es una forma muy ruin de asegurar puntos para evitar que el partido de Dante sea descalificado; es una forma muy ruin para ganar una posición y es una forma bastante abusiva de usar a una persona, en las condiciones en que esta nuestra querida Paquita, exponiendo su salud, solo por mezquindad y mantener la cuota de prerrogativas del gobierno para que Movimiento Ciudadano siga siendo partido político reconocido, pero además: que manera tan baja de restarle dignidad a la actividad política.Le sobra razón a don Octavio Bravo. La historia política en Veracruz se repite y se repite. Le sobra razón a don Octavio Bravo. La historia política en Veracruz se repite y se repite. La soberbia y la ambición hacen que los empoderados de hoy, subestimen las experiencias del pasado y caigan en el consabido: a nosotros no nos va a pasar.Es tanta su confianza en el poder que detentan, que pasan por alto lo que sucedió -por ejemplo- a políticos de la talla de Miguel Ángel Yunes Linares, quien caro pagó el desprecio y acoso a periodistas y medios de comunicación con los que, al cuarto para las doce, buscó para reconciliarse con ellos cuando el derrumbe del proyecto transgeneracional para la gubernatura de Veracruz ya estaba a la puerta.