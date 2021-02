Para el antecedente...

1.- Sobre aviso no se engaña a nadie. Y al parecer, así van las cosas con la prima del Presidente AMLO, quien, con apoyo en la legislación y en la Constitución General de la República, promovió un Juicio de amparo.



Esta es parte de esa historia: Un juez federal de Distrito desechó un juicio de amparo de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, por considerarlo "notoriamente improcedente", es decir, que a simple vista no cumplía con los requisitos elementales, con el que buscaba seguir participando en licitaciones por todo el tiemplo posible, de Petróleos Mexicanos (Pemex).



En el juicio de amparo promovido por la quejosa, se hacer valer que el memorándum 016/06/13/19, del 13 de junio de 2019, emitido por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que se dirigió a los secretarios del Gobierno Federal, directores de empresas u organismos paraestatales y a los servidores públicos en general (al provocar, según aduce la promovente, vulneración a “su derecho al trabajo”, por vetarla [como si fuera la única postulante] y no poder realizar contratos con empresas públicas y privadas, al ser la apoderada de la sociedad quejosa, prima del presidente).



La señora Felipa Guadalupe Obrador fundamenta su promoción concretamente a la “resolución dictada el 10 de diciembre de 2019, por el coordinador de Abastecimiento para Explotación y Producción, residente en Villahermosa, Tabasco, en el que se determinó la rescisión del contrato de servicios número 688220805, por incumplimiento del proveedor”.



El pasado 16 de diciembre de 2020, la oficina de contratación de Petróleos Mexicanos (Pemex) informó “que rescindió cuatro contratos por un monto global de 312 millones de pesos a las empresas relacionadas con Litoral Laboratorios Industriales -propiedad de la prima del presidente-, además de relevar de su cargo a diversos funcionarios de la petrolera estatal, después una amplia revisión de su relación comercial”.



Las empresas a las que se les canceló su contrato son Marinsa de México, Química Apolo, Maren Marine Energy, Movilab, Mensurada, Laboratorios ABC Química, Investigación y Análisis y Gamatek.



La decisión, según comentó la petrolera, tiene que ver con la contravención a la instrucción del presidente de México, consistente en evitar que “se lleven a cabo negocios de miembros de su familia con el gobierno”.



Allí queda ese inicio para ver si perdura la resolución judicial



2.- El majadero y controvertido “académico” estadounidense, John Ackerman, quien buscaba quedarse como director a la salida del tlaxcalteca, la versión interna, cuando muere por Covid el senador de Tlaxcala, Joel Molina, quien era sustituto de Álvarez Lima, le piden a éste volver al Senado y ocupar el sitio dejado por el difunto ya que no iban a convocar a una extraordinaria, con lo que al parecer, el Presidente le pide a José Antonio volver, pero dejando “controlado” [sic] el canal de cara a lo que viene, o sea las elecciones.



En ese instante el “cuasi secretario” Ackerman se sentía el único como posible relevo, pero “el pleito con la escritora Sabina Berman y la reacción en su contra de los grupos feministas, sumado al escándalo que se hizo en las redes sociales, orilló a quien decidió, que el “académico” quedara descartado, lo que le facilitó las cosas al senador para dejar a su asistente y pupilo al frente del canal público.



Ahora veremos si el joven director, que ya fue nombrado por la SEP y avalado por el IPN, convence tanto hacia afuera como hacia adentro, de que no llegó ahí por su cercanía con el senador y que tampoco es un representante de la consabida fórmula presidencial del 90% de honestidad y 10% de experiencia Salvador García Soto.



P.D. Félix Salgado Macedonio será candidato a gobernador por Morena en Guerrero. ¿y también gobernador?