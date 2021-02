Campañas... ¿Fin a multitudes?

*Sin tanques de oxígeno

*Disparos pandémicos

*¿Pocos feminicidios?



Y frente a las nuevas normatividades que han obligado al cambio de conductas, tanto en la actividad comercial como industrial, al igual que en los renglones gubernamentales, educativos así como en espacios familiares y en especial de atención médica, lo que refleja un obligado y nuevo estilo de vida, todo ello constituyen referencias que, obligadamente nos inducen hacia reflexiones sobre “las nuevas modalidades” que deberán diseñarse “a bote pronto”, en torno a la realización de las ya inmediatas campañas y acciones, tanto en el proceso de selección de candidatos a legisladores y funcionarios municipales, como en lo relativo a las campañas de proselitismo de los ya candidatos formales, mismas que tienen el objetivo de obtener el beneficio del sufragio ciudadano.



En principio todo hace suponer que “el o los” candidatos que dispongan de más y mejores equipos cibernéticos, así como de técnicos especializados para operarlos, al igual que de “directores de escena” que influyan en transmisiones con panoramas y ambientes atractivos al igual que variables, incluyendo la vestimenta y el comportamiento del candidato frente a las cámaras, conformarán un nuevo catálogo de características que marcarán “un parte-aguas” entre lo practicado en las tradicionales campañas electorales, con lo que los tiempos pandémicos obligarán a considerar como las nuevas normatividades, en el renglón de campañas de proselitismo de los candidatos que aspiren a un cargo de representación ciudadana.



Es obvio que las normas actualmente imperantes para tratar de reducir los índices pandémicos (que en realidad no han reflejado contundente efectividad) habrán de replantearse para adaptarlas (con los agregados requeridos) a las normatividades que deberán ser observadas tanto por los partidos políticos como directamente por los candidatos, agregando como corresponsables a los operadores partidistas y a los simpatizantes en lo personal.



Para el tema en referencia, lo apropiado y prudente, es que de inmediato las autoridades competentes iniciaran una campaña de difusión dirigida a la ciudadanía en lo general, informando sobre las normas específicas que en el renglón de salud pública, deberán ser respetadas en lo referente a las acciones de proselitismo, tanto aplicadas por los partidos, como directamente ejecutado por los candidatos, renglones en los que seguramente se prohibirán las aglomeraciones e incluso reuniones domiciliarias, referencias que han sido tradicionales en el marco de campañas electorales en los últimos tiempos.



La conclusión con la que se podría coincidir, es que en el territorio nacional se establecerá una nueva forma, estilo y conductas en los marcos de campañas electorales, dado que el contacto entre el candidato y el ciudadano se deberá lograr por vía de la cibernética, convirtiéndose sets de televisión y cabinas radiofónicas en tribunas de campañas electorales, referencia que obviamente se deberán ampliar de manera primordial hacia las redes de internet, nuevos espacios y oportunidades de propaganda partidista, que de alguna manera hacía el presente y hacia el futuro, legisladores y autoridades electorales deberían de reglamentar en los marcos del nuevo escenario electoral.



El factible panorama nos coloca frente a un cambio que por su profundidad se convierte en histórico y trascendental, porque incluso refiere la posibilidad de que su práctica (en tales dimensiones) persista más allá de haberse superado las reglamentaciones de “sana distancia” al extinguirse el nivel de riesgos pandémicos.



Sobre el tema es interesante hacer notar, que conforme la preocupación creció por la devastación pandémica, los medios cibernéticos y electrónicos de comunicación (redes de internet y televisión) registraron incremento de navegantes cibernéticos y televidentes en niveles impresionantes, mucho más allá de los niveles de expansión y número de usuarios de lo calculado sobre el tema por especialistas en la materia, mientras que los medios impresos (por aquello de que el papel pudiera ser portador del virus) incrementó la reducción de sus impactos acrecentando aun más de pérdida de lectores...



Refieren expertos que actualmente, algunos medios informativos de antaño con elevado reconocimiento, tienen hoy mayor penetración por vía de redes cibernéticas y equipos de radio y televisión vía internet, que por conducto de sistemas de información tradicional como lo son los medios impresos.



Y es que muchos de los efectos socio-económicos derivados la pandemia, incuestionablemente registrados en el presente apuntan sobre la aceleración de una mutación en el colectivo social, que altera y revoluciona incluso nuevas formas y estilo de vida.



Así las cosas, todo hace indicar que debemos prepararnos para ser testigos de campañas electorales primordialmente realizadas por vías cibernéticas, como señalábamos al inicio, una real y nueva modalidad que se intentará trasladar de escenarios multitudinarios en plazas públicas, hacia las pantallas cibernéticas y redes de canales televisivos y radiofónicos, o sea, la privacidad cada día en mayores dimensiones del actual ciudadano en su calidad de elector, incluso en lo referente a los actos de campaña electoral en lo general, eliminándose de los estilos tradicionales del ejercicio partidista, el congregar multitudes para reflejar la fuerza de su atracción, conteo que será sustituido por el número de navegantes en internet que refieran en automático las estadísticas cibernéticas... Usted qué opina: ¿Será para bien o para mal de la vida política nacional?



Sobre el tema muchos se preguntarían, si también el sufragio podría ser ejercido por los electores por la vía cibernética... No me atrevería a descartarlo, sino todo lo contrario.



Lo que se lee



No dejan de ser lamentables y al mismo tiempo “comprensibles”, los escenarios que ya se registran en algunas regiones del país (como lo es en el Estado de Coahuila) donde organizaciones civiles y autoridades, están solicitando a las familias que han requerido alquilar tanques de oxígeno y que en la actualidad ya no los necesitan, que lo reintegren a las compañías respectivas, pero sin embargo persisten en mantener la posesión del cilindro, sufragando la respectiva renta si es necesario, ello ante el temor que otro familiar lo pudiera necesitar y se toparan con el panorama (mismo que precisamente se está contemplando) en el que ya no existieran disponibles (ni para compra) recipientes para oxígeno en toda esa región.



Para que podamos dimensionar el problema, es necesario el reflexionar que Coahuila es una de las entidades del país de mayor desarrollo tanto comercial, como turístico e industrial, sin embargo con todo y ésas características, son afectados por la escases de productos, que se han convertido en indispensables para salvar vidas ante los efectos pandémicos, tal como lo son los tanques de oxígeno, tema que es recurrente prácticamente en todo el territorio nacional (en algunas zonas más que en otras) pero de una u otra manera, prácticamente “en todas”... Urgente es que de forma inmediata se tomen las medidas apropiadas para solucionar nuestras carencias en materia de salud pública, interviniendo el gobierno en la compra (si es preciso en el extranjero) de suficientes cilindros para que estén a disponibilidad de la población... “Suficientes” para que no suceda lo mismo que con las vacunas.



Lo que se ve



La suspensión de vuelos de Canadá hacia México apunta con claridad que los niveles de contagios en México (mismos que el propio gobierno mexicano pese a su resistencia empieza a reconocer) constituyen una creciente amenaza tanto para los mexicanos, como para quienes (haciendo gala de audacia) decidan venir a nuestro país exponiéndose a retornar contagiados por el agresivo coronavirus.



Es lamentable que cada día se incrementen entre los mexicanos los terroríficos efectos pandémicos, pero lo que no es nada apropiado, es tratar de justificar el disparo de la pandemia argumentando que eso sucede en todo el mundo, cuando la repuesta oficial debería de ser más y mejor equipados espacios hospitalarios, así como programas efectivos para la contención de los contagios, porque al igual que en el exterior, los mexicanos piensan que las respuestas gubernamentales al interior del país, no han sido lo suficientemente efectivas para contener los espantosos niveles de contagios y fallecimientos... Prueba de la ineficacia es que no se invirtió con celeridad en la compra de vacunas, porque en el gobierno sí se pensó que habíamos alcanzando la cima pandémica y que sobrevendría el decrecimiento en contagios, yerro histórico que difícilmente podrá evadir el actual régimen gubernamental... como el que marcó con negrura al régimen del “Porfiriato”, cuando se ordenó a los soldados que a los obreros en huelga de las fábricas textiles de Río Blanco, “los mataran en caliente”... De yerros también está plagada la historia de los pueblos del mundo, México no es la excepción.



Lo que se oye



¿Qué tanto es tantito?... Es la interrogante que cuadra cuando se escucha que Veracruz ha disminuido el número de feminicidios, basándose obviamente en el criterio que de 104 registrados en el 2019, en el AÑO 2020 sólo se tiene el registro de 84, refiriendo con ello que es mejor tener 84 crímenes mortales contra mujeres que 104, lo que obviamente “suena” bien, pero no para los oídos de las 84 familias cuyas casas se enlutaron ante tales hechos criminales.



La realidad que con recurrencia se disimula en los centros gubernamentales de nuestro país, es que el renglón de feminicidios y de crímenes en lo general, constituyen hechos que nos dañan a todos, no sólo a los afectados directamente, porque todo país sin reales niveles de tranquilidad social, transitará no sólo con inestabilidad social, sino con una imagen negativa que lo distancia de mayores posibilidades de tranquilidad, de crecimiento económico y con ello de desarrollo integral.



Por ello insistimos que la inseguridad constituye el mayor repelente para un mejor porvenir de todo colectivo social y, sobre el tema vuelvo a insistir: “¿Qué tanto es tantito?”