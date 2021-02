¿Claudio X. avala a Mota?

El empresario Claudio X. González Guajardo, abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y con una maestría y doctorado en Derecho y Diplomacia por la Fletcher School of Law and Diplomacy, en la Universidad de Tufts, ha sido el principal artífice de la alianza “Va por México”, integrada por PAN, PRI y PRD, que pretende arrebatarle en las elecciones de junio próximo la mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al presidente Andrés Manuel López Obrador.



El hijo de Claudio X. González Laporte, presidente de Kimberly-Clark de México por más de cuatro décadas, es además activista, cofundador de varias asociaciones civiles, tales como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; Mexicanos Primero; Bécalos y cofundador y ex presidente de Fundación Televisa; todas ellas, organizaciones que buscan combatir la corrupción, mejorar la calidad de la educación en México y hacer crecer el desarrollo tecnológico del país.



El 11 de marzo de 2014, en un evento en Boca del Río patrocinado por el dueño de una cadena de papelerías, González Guajardo increpó públicamente a la maestra Xóchitl Adela Osorio Martínez, a la sazón subsecretaria de Educación Básica del estado, sobre las presuntas irregularidades reportadas por la Auditoría Superior de la Federación en la aplicación de recursos a la educación en Veracruz por 6 mil 178 millones de pesos durante los ejercicios fiscales 2010 y 2011.



“Las cleptocracias no se llevan de la mano con la educación de calidad”, expresó el entonces presidente de Mexicanos Primero.



“Seis mil millones de pesos en dos años. Maestra Xóchitl: ¿qué haría usted con 6 mil millones de pesos? ¡Maravillas! ¿Verdad? Ni nos imaginamos esa cifra. Esa cifra que se perdió aquí es un chorro”, cuestionó en esa ocasión González Guajardo, quien refirió que en Veracruz se invertían durante ese año más de 25 mil millones de pesos en educación básica, de los cuales, 78 por ciento eran aportados por la Federación y el 22 % restante por el Gobierno del Estado.



Posteriormente, en junio de 2016, al presentar el Informe de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa (ICRE), el presidente de Mexicanos Primero no sólo enlistó a Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, bajo control magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), como las entidades donde más urgía la reforma educativa –pues apuntó que ahí no se garantizaba el derecho constitucional de los niños a contar con una educación de calidad–, sino que también sostuvo que Veracruz, que ocupaba el lugar número 29 en el índice de cumplimiento, era una muestra palpable de los pésimos gobiernos estatales y el desvío masivo de recursos educativos para otros fines.



En ese evento, el empresario informó que con base a 13 indicadores evaluaron el nivel educativo de cada estado, y que en una escala del 0 a 10 ninguna entidad llegó al 8 de calificación. Veracruz, con 4.6, figuraba entre los cuatro más bajos, seguido de Michoacán (3.8), Oaxaca (3.7) y Chiapas (3.4). Todavía Guerrero figuraba arriba con 5.1.



“Es en estas entidades donde más urge la reforma educativa, si ésta no prospera, dichos estados estarán condenados a seguir en el atraso y la miseria”, expresó González Guajardo, quien ahora, paradójicamente, la coalición tripartidista opositora que él promovió ha postulado por el distrito electoral federal de Xalapa-Rural al ex secretario duartista de Educación de Veracruz, Adolfo Mota Hernández, quien en aquél evento de Boca del Río decidió mandar en su representación a la maestra Xóchitl Osorio, presintiendo el “baño” que recibiría del activista.



EL PRIMER ‘DAMO’ PRIISTA



El que nos dicen que levantó la mano como aspirante del PRI a la presidencia municipal de Emiliano Zapata es Gustavo Landa Cabrera, cuya principal referencia es que es esposo de Arianna Ángeles Aguirre, secretaria general del Comité Directivo Estatal del partido tricolor.



Apenas sacó la cabeza, de inmediato comenzaron a lloverle críticas, refrescándole la memoria de su cuestionable desempeño como regidor en la administración municipal 2014-2017, de extracción perredista, que presidió Daniel Olmos García, su ex correligionario.



Y es que como parte de la comisión edilicia de Hacienda, a Landa Cabrera le imputan responsabilidad por aquel presunto faltante de 90 millones de pesos que observó el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) en la última cuenta pública de esa administración municipal y que hasta la fecha no ha podido solventar totalmente el ex alcalde Olmos García.



Además, como se recordará, en marzo de 2018 la síndica del Concejo Municipal, Natalia Callejas Martínez, presentó formalmente denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos en contra de quien resulte responsable por dicho daño patrimonial a las arcas del Ayuntamiento de Emiliano Zapata.