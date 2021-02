Nuestro 'nuevo mundo'

*Gatell... La boca del pez

Especialistas con relevante prestigio en numerosas partes del mundo, coinciden en que efectivamente los escenarios pandémicos registrados desde prácticamente hace 15 meses (si no es que son más) se han convertido en un inevitable factor de cambio (éste sí de real transformación) que ya conformó nuevas perspectivas tanto en lo relativo a la conducta humana, como de diversos renglones sobre toda la faz de la tierra, sin que en ello influya el poco o mucho impacto pandémico registrado en los variables escenarios del globo terráqueo.



Y es que la pandemia (como todos lo advertimos) nos ha obligado a cambios de usos y costumbres que a su vez, están originando una variación de actitudes incluso extremas, que darán como resultados la gestación de un conglomerado en marcos generalizados por todo el mundo, en los que incluso se alterarán las formas actuales o “casi inmediatas” que privaban antes de la pandemia, ello no sólo en los ámbitos de salud pública y gubernamentales, sino de igual forma en los empresariales, laborales, religiosas, educativas y de distracción, incluyendo a espacios universitarios, al igual que a todos los sectores de la población.



Se podría manejar como argumento fundamental que “el pragmatismo”, como resultado del colapso económico, habrá de ampliar su predominio en el futuro inmediato, porque ya hemos aprendido que se puede ser productivo sin estar presente en la fábrica, como se puede ser excelente alumno sin acudir al salón de clases, al tiempo que se pueden superar grandes retos en lo general, incluso sin salir de casa.



Los especialistas hablan de un mundo diferente, un nuevo shock ya no tanto del futuro, sino del presente, que se ha conformado como resultado de las presiones ejercidas por los efectos pandémicos contra la sociedad, tanto de estratos superiores como de niveles inferiores, lo que reactivará de la misma forma mayor sentido de solidaridad entre unos y otros, así como también nuevas formas de vida que nos vinculan a factibles variantes, sin precedentes, registrando la valoración no sólo de la escuela en casa, sino de la misma forma del trabajo a distancia.



Se habla con notoria contundencia del paso sin precedentes (otro gran paso de la humanidad) que se ha ejecutado hacia el uso de la cibernética (teniendo como base al hogar) tanto en lo referente a la interrelación social, como familiar, laboral, educativa, comercial e incluso de rangos médicos y de interrelación científica, agregando a ello lo referente al manejo de ingresos y egresos, rangos que catapultaron la introducción del colectivo social hacia ciertos niveles de aislamiento, percibiendo que es factible socializar por conducto de los mecanismos computacionales, lo que en esencia podría representar el paso más notorio sobre el real entendimiento de la sociedad (niños, adultos e incluso mayores) en torno a los reales beneficios y diversas alternativas que aportan al colectivo social, los sistemas computacionales y la cibernética en lo general.



Las nuevas experiencias de aislamiento y búsqueda de soluciones económicas al tiempo de proteger la salud, constituyen por su propia intensidad y reto, el paso más importante que por muchas décadas ha dado el ciudadano no sólo hacia su autoprotección, sino de la misma forma y con la misma pasión hacía la protección de sus entornos, aprendiendo de la misma forma que la conducta del colectivo social debe evolucionar con rapidez y solidaridad, hacia los hábitos más apropiados que disminuyan riesgos tanto en lo personal y familiar, al igual que en lo colectivo, en el entendido que sólo unidos, esforzados y solidarios, se tendrá la oportunidad de salir adelante con el menor rango de daños posible.



Y la reacción psicosocial que se percibe es que la humanidad actual asechada por la pandemia, transita por nuevos espacios de solidaridad y entendimiento, reprobando a quienes con su actitud atentan contra la salud y el bienestar de los demás, pero al mismo tiempo sumándose a nuevas formas o moldes de vida, como lo son los ya citados cambios radicales de espacios laborales, convirtiendo incluso en espacios de trabajo al propio domicilio particular, a la vez que opera también como salón de clases, centro noticioso, espacio de actividades religiosas, área de análisis sociopolíticos, oficinas de comunicación gubernamental, escenario de campañas electorales, centros de adquisiciones y ventas, eso y mucho más, cimentado en primer término por los avances de la cibernética, la misma que ha absorbido a los múltiples lectores, radioescuchas y televidentes, que a su vez se ha convertido en determinante pilar de los actuales colectivos sociales ante los complejos retos de un nuevo estilo de vida, obligadamente impuesto por las amenazas pandémicas contra la humanidad.



Dimensionar con claridad lo que estamos viviendo y utilizar apropiadamente los recursos cibernéticos a nuestro alcance, al tiempo de hacer patente nuestra solidaridad universal, con el único límite de nuestra propia capacidad, pareciera que constituye una (si no es que la única) de las alternativas más apropiadas para superar los complejos retos que se afrontan, agregando a ello vacunas, medicamentos, suficientes productividad, así como espacios hospitalarios suficientes y altamente tecnificados, así como médicos bien remunerados y protegidos, es lo que puede permitirnos dejar atrás lo negro y originar un mundo de mayor bienestar... Ya veremos.



Lo que se lee



Podría anotarse que es incontable la cifra de personas que sintiéndose enfermas realizan viajes, incluso de un país hacia otro, precisamente en busca de ayuda médica o familiar porque se encontraban distantes de su hogar, o simplemente porque el viaje por emprender ya estaba programado con anticipación y un dolor de estómago, de garganta o de extremidades, no evitará que el viaje se realice... tales escenarios probablemente ya los experimentó Usted en el transcurrir de su vida, sin que la dolencia en referencia pasara a mayores... Experiencia que incuestionablemente la han registrado millones de mexicanos y ya no hagamos referencia a nivel mundial, porque la cifra resultaría realmente inimaginable.



El tema lo refiero porque circula en las redes de Internet, una supuesta versión en la que se le acredita al doctor Hugo López Gatell, una declaración en la que sentencia que en lo general “las personas no viajan estando enfermos y son muy pocos los que lo hacen” apuntes que obviamente vuelven a colocar en el ojo del huracán, al polémico vocero presidencial mexicano en temas vinculados con la pandemia, precisamente por sus frecuentes argumentaciones carentes de cimientos sólidos, más apegadas a los estilos demagógicos que a la sobriedad y seriedad, mismas que corresponden a un funcionario del sector médico del más elevado nivel.



¿Cuántos cientos o miles de mexicanos y extranjeros, habrán cotidianamente viajado en el territorio nacional, pese a estar afectados por algún padecimiento?...



Si estadísticas puntuales sobre tales renglones no se encuentran a disposición de la Secretaría de Salud, o del centro de operaciones para contener la pandemia en México, ello es un reflejo notorio de la deficiencia que impera en torno al tema del combate a la pandemia... Bien se refiere en el catálogo refranero que “el pez por su propia boca muere”.



Lo que se ve



No se duda que existan ex funcionarios públicos que vivan en la medianía, sin distinción de partidos políticos, como de la misma forma no son pocos los que transitan en nuestro país, que fueron o son funcionarios y que, sin registrar orígenes de riqueza, viven en la abundancia desmedida e incluso con la posibilidad (desde años atrás) de viajar en avión para disfrutar de un partido de beisbol de las grandes ligas y, regresar también por vía aérea al otro día, para seguir “picando piedra” y escalar espacios superiores como funcionario público.



En realidad sí existen mexicanos que han sido honorables en el manejo de los fondos públicos, cuando despacharon en el sector oficial, espacios en donde los salarios podrían considerarse escalonadamente como de los más apreciados del país, pero un escenario aceptable es “ganar bien incluso para tener tu casa al tiempo de ahorrar pensando en tiempos de sequía” mientras que, otro muy diferente panorama, es el que da curso a nuevos propietario de múltiples bienes inmuebles, al tiempo de beneficiar con recursos del mismo origen a los entornos familiares.



Complejo, realmente polémico, es para quienes gobiernan que en lugar de referir modestia, la abundancia de la que disponen invada sus entornos, misma que se advierte por más que se pretenda disfrazar, simplemente porque el peso de la realidad y los hechos, siempre resultarán más elevados y notorios que el disfraz de la modestia y la vida recatada.



Lo que se oye



Y la interrogante se habrá de convertir en histórica, sin que ninguna otra causa o efecto lo pueda evitar: ¿Bajo qué razonamiento, nuestro país se mostró claramente lento en ejecutar la operación de compra de suficientes vacunas, para dotar de inmunidad al pueblo mexicano contra la pandemia?...



Resultado de tal yerro es el panorama de angustia que hoy priva en el pueblo de México, al tiempo que México toca puertas en todos los ámbitos para reducir el escalofriante déficit que se registra en dicho renglón.



Dicen que los efectos pandémicos disminuirán en cada país, conforme se incremente el número de vacunados, lo que resulta notoriamente apegado a una factible realidad, por lo que, en el tema referido, “nuestra realidad” habrá de ser hacia el futuro inmediato, de las mayormente preocupantes en materia de salud pública, tal y como lo ha sido desde que inicio el actual sistema de la transformación... recordemos los niños y adultos afectados por el cáncer y otros detalles más.