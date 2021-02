“Con Covid, Ramos Alor

obliga al personal a trabajar”

Son muchas las calamidades que hemos tenido que enfrentar a raíz de que el nuevo gobierno, el de la llamada 4T tomó el control y comenzó a pregonar que su forma de hacer las cosas no era igual al de las anteriores administraciones, imponiendo la máxima de: nosotros no somos iguales, que para muchos muy cierto no lo son, porque salieron peores para conducir por el mejor camino al país, a los estados que gobiernan y a los municipios.Las elecciones que se aproximan seguramente darán la razón a quienes gobiernan en esta nueva administración, o en las urnas se manifestarán en contra de quienes no han logrado convencer de sus nuevas formas de ejercer el poder.El problema que estamos padeciendo muchos veracruzanos, entre ellos los comunicadores, es la forma en que las nuevas autoridades interpretan el objetivo de informar a nuestros paisanos o las razones que se tienen para cuestionar lo que consideramos inadecuado; las decisiones que consideramos mal tomadas o lo que se hace, desde nuestro punto de vista, mal en perjuicio de los gobernados, ya sea por falta de experiencia o por querer imponer estilos distintos a las anteriores administraciones que al final han resultado un fracaso.En el caso del trato a los comunicadores es necesario advertir que el hecho de haber tratado con algunos gobernantes anteriores, no quiere decir que hayamos aprobado sus estilos o los actos de corrupción en los que incurrieron, al contrario, para saber lo que opinamos en su momento es cuestión de consultar las hemerotecas y comprobar quiénes fueron los que aplaudieron los actos de corrupción los que con sus acciones se convirtieron en cómplices de los funcionarios bandidos, y quienes no. Los que no lo hicimos fuimos objeto de amenazas, infundios y calumnias, orquestadas por los mismos que hoy han ofrecido sus servicios para seguir calumniando, que es de lo que viven, y sorprendiendo a quienes no tienen idea de sus obligaciones como funcionarios públicos.Lamentablemente quienes hemos tenido la esperanza de que las cosas cambien para bien de todos, no solo en esta administración sino en las anteriores, no hemos sido beneficiados con la presencia, al frente del gobierno, de gente experimentada, con oficio político, comprometidos con sus paisanos, dotados de vocación de servicio que es lo que más se requiere para hacer un buen papel dentro de la función pública.¿Qué debemos hacer para que al gobierno arriben personas que realmente no sean iguales a los anteriores?... Promover a quienes estén participando en este proceso electoral que se avecina, de quienes sabemos cosas positivas.Nos han engañado varias veces, pero a fuerza de experimentar con decepción vamos aprendiendo a elegir a los mejores.Dicen, y lo hacen bien, que quien siembra cosecha, parodiando un dicho campirano indiscutible. Y si se siembra sobre tierra fértil, mejor. Pasando esto al terreno de la política ya es tiempo de aplicarlo al cien por ciento. Si un diputado, por ejemplo, llega a ocupar una curul por la vía plurinominal, o sea de regalo de su partido, esa lotería debiera explotarla para bien propio con acciones que le sirvan para hacer un capital político propio que el día de mañana le sirva para competir con éxito en otra elección pero ya en las urnas, pero si aprovecha la oportunidad de arribar al cargo de gratis (plurinominal) y aparte abusa de él pues lo que le espera es el rechazo social unánime, jamás será electo mediante el voto popular por los abusos que cometió.Es el caso de Sergio Hernández, el diputado xalapeño consentido de Miguel Ángel Yunes Linares, a quien le confió la Junta de Coordinación Política (la administración de los dineros del Congreso Local), de lo que se valió para amasar fortuna, abusar del poder, afianzarse al cargo a güevo, llevar una vida de dispendio y vicio, todo por cuenta del Congreso, o sea del dinero de los veracruzanos.Y resulta que ahora que aspira a ser candidato del PAN a la presidencia municipal, los integrantes de su partido lo rechazan, lo detestan, porque no es el ejemplo de lo que ellos quisieran tener.El pasado lunes militantes del Partido Acción Nacional (PAN) realizaron un llamado a la dirigencia nacional de su partido, que preside Marko Cortes, y a la dirigencia estatal que lidera Joaquín Guzmán Avilés, así como a los dirigentes de los partidos (PRI-PRD), con los que se ha conformado la coalición “Veracruz Va”, para que se incluya a la capital del Estado, en la alianza.En conferencia de prensa realizada en céntrico hotel de la capital del Estado, más de 100 panistas con antigüedad en el partido de 35 años a un año, presentaron 650 firmas de militantes panistas xalapeños, de un total de un mil 300, quienes apoyan esta iniciativa, y representan más del 50% por ciento de los militantes del PAN en Xalapa. Las firmas fueron recabadas personalmente por todos los presentes y más compañeros que no pudieron asistir pero que dijeron tener evidencia notariada de cada una de las firmas.Estamos convencidos de que en la capital del estado hace falta trabajo serio y ganas de querer sacar adelante esta ciudad y a sus habitantes. Una de las que se expresaron por un candidato externo diferente a Sergio Hernández, fue la reconocida panista Gloria Olivares Pérez, ex diputada local, quien dijo:“Xalapa, necesita un candidato fuerte, competitivo y que garantice la victoria frente al actual régimen, un candidato no cuestionable por sus acciones y escándalos y que la sociedad en general considere como una opción real. Estamos solicitando mediante una encuesta seria como se elija a quien abandere dicha alianza que nos garantizaría el triunfo, Se necesita de un candidato externo, responsable y con la suficiente fuerza para sacar a Morena del gobierno municipal de Xalapa”. Tiene razón, cualquiera menos Sergio Hernández.Mario Delgado Carrillo, aseguró que Morena representa la continuidad de la Cuarta Transformación y, por lo tanto, el partido no permitirá la intervención de los gobernadores de oposición en las elecciones. “Vamos a estar muy atentos para que no se permita que los gobernadores abusivos metan la mano. Conocemos las mañas que tienen, conocemos lo mañosos que son por eso queremos ser muy exigentes para que dejen que la gente decida libremente”, manifestó.Además, Delgado recalcó sobre la convocatoria recién emitida que el documento abre la posibilidad al partido de elegir a candidatos únicos y, con esto, evitar la encuesta, la decisión corresponderá a la Comisión Nacional de Elecciones, la cual tiene la facultad de valorar el perfil de los aspirantes que presenten sus solicitudes de registro, para elegir a los más idóneos.“A lo sumo habrá cuatro registros por candidatura y podrá realizarse una encuesta para medirlos, pero si la Comisión Nacional de Elecciones considera que una sola propuesta es la que puede encabezar dicho proyecto se dará a conocer”, precisó en conferencia de medios.El líder morenista también mencionó que por primera vez la oposición se está sincerando, pues ya no les da pena ni vergüenza decir que son lo mismo e ir en una alianza, aunque no tengan ni una propuesta. A su decir, esto hará que la decisión sea muy sencilla para la gente: o la corrupción que ellos representan, o la transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y que Morena respalda.No hay que olvidar que Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, es enemigo de los militantes de ese partido en la entidad. Aquí se la jugaron con don Porfirio Muñoz Ledo, el más brillante ideólogo de la 4T, quien la perdió con el ojón Delgado.Escríbanos a [email protected]