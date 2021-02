Julen Rementería, a punto de despegar en el Senado

Ni en matemáticas ni en política se puede trastocar el orden natural de los números: primero siempre será el 1 y luego el 2. Por eso hay que dejar que pase la elección del 6 de junio para poder ir comentando con más bases la de 2024.



Lo que sí se pueden hacer son comentarios futuristas políticos, con base en elementos que se van presentando en la realidad, de actores políticos que tienen y tendrán vigencia relevante lo mismo en el presente que en el futuro.



El senador panista Julen Rementería del Puerto, veracruzano del puerto de Veracruz, está a punto de convertirse en el coordinador de la bancada del PAN en el Senado de la República, que lo proyectará necesariamente como fuerte aspirante a la gubernatura del Estado para dentro de tres años.



Exalcalde del municipio de Veracruz, dos veces exdiputado local, ahora senador, si finalmente lo confirman como pastor del rebaño blanquiazul en la Cámara alta del Congreso de la Unión, será el político veracruzano, de todos cuantos se mueven ahora, que tenga el cargo más relevante a nivel nacional.



Ayer en la columna política “Bajo Reserva” de El Universal, se comentó que, aunque la facultad de designar al coordinador es del dirigente nacional, en este caso de Marko Cortés, los gobernadores panistas reclamaron su derecho a ser escuchados y se hicieron escuchar. Se pronunciaron porque sea Julen el bueno.



No es menor esa representación. En el caso hipotético de que lo confirmen, el gobierno federal, de Morena, se las tendrá que ver con él. Él podrá ser un freno a iniciativas del presidente, si se entiende y concreta una alianza con los representantes del PRI y del PRD, los aliados de su partido en este momento.



Julen, desde la tribuna del Senado ha sido un crítico tanto de las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador como del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Lo significativo es que ahora su voz sonará más fuerte porque todos los medios estarán más pendientes de lo que diga y haga.



Cobrará fuerza ante el propio dirigente nacional Marko Cortés y le dará fuerza a la dirigencia estatal que encabeza Joaquín Guzmán Avilés, a cuya corriente pertenece. Su nombramiento en el Senado puede ser determinante para que su hijo Bingen Rementería Molina resulte el candidato a presidente municipal del puerto de Veracruz y le gane la partida a Miguel Ángel Yunes Márquez, excandidato a la gubernatura, hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, con quienes no hacen corriente.



Se concretó: David irá por la alianza tripartita



Es cuestión de días o de horas para que finalmente el exdiputado local y exalcalde de Xalapa, David Velasco Chedraui, se registre como precandidato del PRI a la presidencia municipal de la capital del Estado.



Será el inicio del proceso que llevará a la formalización de la alianza tripartidista PAN-PRI-PRD, de cuyos aspirantes, Sergio Hernández, David Velasco y Cuauhtémoc Velázquez, respectivamente, saldrá el candidato, como publiqué el pasado 22 de enero.



Serán las dirigencias nacionales de los tres partidos los que validen una encuesta que se hará para determinar quién de los tres tiene la mayor preferencia ciudadana, y se da por descontado que el también empresario mantiene una considerable ventaja sobre los otros dos.



Corre una versión de que de todos modos a Sergio Hernández no le irá nada mal: le esperaría una diputación federal plurinominal.



Hilo mi comentario sin saber si finalmente el senador Ricardo Ahued aceptará ser el candidato de Morena.



En diciembre de 2019, en un convivio navideño con policías de vialidad (no agentes de Tránsito), de elite, que operan en Xalapa, escuche a David platicar sobre el problema, ya grave, del congestionamiento de vehículos para salir de la ciudad rumbo al puerto de Veracruz, por el crecimiento desproporcionado que se dio al sureste de la capital.



Tiene visualizada la solución: un segundo piso sobre la avenida Lázaro Cárdenas con salidas laterales para quienes viven en las colonias y nuevos fraccionamientos de toda esa amplia área. Comentó otras cosas más, como lo de los baches, muchos ya hoyancos o cráteres que invaden la ciudad. También tiene contemplada la solución.



Habría ya cinco fuertes posibles candidatos a alcaldes



Conforme se va desgranando la mazorca política se tendrían ya cinco fuertes posibles candidatos de la oposición a presidentes municipales: David Velasco Chedraui para Xalapa, Bingen Rementería Molina para el puerto de Veracruz, Juan Manuel de Unanue Abascal para Boca del Río, Juan Manuel Díez Franco para Orizaba y Carlos Vasconcelos Guevara para Coatzacoalcos.



En el caso de la capital, Velasco Chedraui es visto con simpatía por la cúpula de la Arquidiócesis de Xalapa, así como por un importante sector del empresariado.



Encuesta sitúa bien a Elízabeth, por Morena



Una encuesta que circuló ayer sobre aspirantes de Morena a sustituir a Hipólito Rodríguez Herrero coloca con considerable preferencia ciudadana a la exalcaldesa Elízabeth Morales García.



La medición se hizo sin considerar al senador Ricardo Ahued Bardahuil, quien es el mejor posicionado y ya recibió una invitación formal para ser el candidato, aunque no ha dicho si acepta.



La exalcaldesa priista y exdirigente estatal del PRI no oculta su intención de ser la candidata de Morena y presuntamente habría sido invitada por el secretario general de ese partido, Gonzalo Vicencio, para participar.



Ella, sin embargo, política con experiencia, sabe que quien vaya a ser el candidato o la candidata tendrá que tener el visto bueno del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Morena decidirá hasta marzo quién será su abanderado.



Atentado en Oluta, ¿aviso para quién?



Delincuentes atentaron ayer contra la fiscal del distrito de Acayucan y una diputada local. Para su fortuna, resultaron ilesas.



En realidad, quienes las atacaron no quisieron victimarlas pues ya sabemos la profesionalidad (así es, aunque no resulte grato a la vista leerlo ni a uno decirlo así) con la que actúan los criminales.



Lo que sí, qué duda cabe, se trató de un aviso y la pregunta es para quién y por qué. Otra, ¿el aviso fue para la fiscal o para la diputada?