Cárdenas remolcó a Villalpando

Para poner en contexto este asunto hay que recordar que en 1987, luego de casi un año de buscar adeptos para la causa democrática, el 14 de octubre de ese año, el dirigente del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Carlos Cantú Rosas, postuló a Cuauhtémoc Cárdenas como su candidato a la Presidencia de la República, después se sumaron el Partido Popular Socialista y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que formaron el Frente Democrático Nacional (FDN), con otras agrupaciones pequeñas como el Partido Social Demócrata, el Partido Verde Mexicano y más tarde el Movimiento al Socialismo, que estaba integrado por desprendimientos del Partido Socialista Unificado de México, Partido Mexicano de los Trabajadores y el Partido Revolucionario de los Trabajadores.. Un auténtico movimiento de ideología de izquierda no solo de analfabetas que se decían izquierdosos.Esa elección Cárdenas se la ganó al PRI que lanzó a Carlos Salinas de Gortari. El Frente Democrático Nacional (FDN) barrió con el priismo y de no ser por la trampa del entonces Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, quien simuló “la caída del sistema electoral” lo que permitió revertir el triunfo y la prudencia de Cárdenas que optó por una lucha pacífica, el país se hubiera incendiado.El efecto que provocó ese triunfo aplastante (como el de AMLO) del Frente Democrático Nacional, se llevó a los candidatos que participaron en esa elección para varias gubernaturas, presidencias municipales y diputaciones tanto locales como federales. En Xalapa la candidata del gobierno de Patricio Chirinos a la presidencia municipal fue la maestra Rosario Piña Sánchez, quien contó con el apoyo de toda la fuerza del estado en términos de recursos para comprar el voto a favor del PRI y por más que invirtieron en ella, el gobierno se tuvo que tragar la derrota porque los votantes, a todos los cargos, ya no querían saber nada del PRI y retacaron las urnas de votos en favor de los candidatos del FDN, lo que no volvió a repetirse hasta ahora que otro líder como López Obrador, capitalizó para él y sus candidatos el descontento social y arrasó con todo en la elección llevándose entre las patas a los demás candidatos que llegaron a los cargos gracias a la fuerza de AMLO, no por mérito propio.Esto lo traemos a cuento ahora que se deciden las candidaturas de Morena, de la alianza PAN –PRI- PRD y de los partidos de reciente creación en la entidad, los morenos con singular entusiasmo programan sus candidatura instalados en la fuerza que tomó el movimiento de regeneración nacional que los llevó al poder, sin tomar en cuenta que eso ya tiene más de dos años y que ellos no han hecho nada, al contrario, por consolidar una fuerza partidista en la entidad que les permita ejercer el poder a placer sin ningún riesgo, lo que es totalmente absurdo. Ya lo veremos el siete de junio.Nuestro compañero Bernardo Gutiérrez Parra, en su amena columna periodística “Desde el café”, nos regala un texto muy oportuno en cuanto al tema del candidato de Morena para la alcaldía de Xalapa. Con su estilo serio, formal, pero salpicado de ironías, nos platica:“Mientras se cocina la muy probable candidatura de Ricardo Ahued a la alcaldía de Xalapa, al menos tres personas cercanas a la oficina del gobernador Cuitláhuac García me aseguraron ayer que quien va porque va, es la diputada federal Dorheny García Cayetano, lo que me niego a creer, aunque todo cabe dentro de lo posible.”“Si Dorheny es candidata hará la felicidad de mucha gente. El primero de la lista será el propio Ricardo y después todos los aspirantes de los partidos opositores.Sin demérito a su persona, la chica no trae absolutamente nada con qué ganarle a nadie y será carne de cañón para sus adversarios, por mucho dinero que le meta el gobernador a su campaña.”“Y en medio de este estira y afloja, circula en las redes una encuesta de la Consultora Beap donde sin incluir a Ricardo Ahued, la ex diputada federal y ex presidenta municipal de Xalapa, Elizabeth Morales García, tiene las preferencias para quedarse con la candidatura de Morena a la alcaldía que ya gobernó.”“De acuerdo con Beap, la encuesta fue aplicada a mil xalapeños entre el 25 y 27 de enero en entrevistas cara a cara. Estas arrojaron que el 21.2 por ciento de los entrevistados quieren que ella sea la candidata, el 8.6 por ciento dijo que tal vez le daría su voto y el 2.2 por ciento no contestó.”“La diputada local Ana Miriam Farráez quedó en segundo lugar con el 9 por ciento y tras ella la también diputada local Rosalinda Galindo con 2.1 por ciento; Ernesto Pérez Astorga con 1.9 por ciento; Aníbal Pacheco y Juan Vergel con 1.7 por ciento. Y los encuestados situaron en las antípodas a Dorheny García Cayetano con un 1 por ciento de las preferencias electorales.”“La encuesta reveló que si ya como candidata, Elizabeth se mide con abanderados de otros partidos como por ejemplo David Velasco y Cinthya Lobato, les ganaría con el 28 por ciento de sufragios. Según el sondeo, David obtendría el 21.8 por ciento mientras que Cinthya lograría el 17 por ciento de la votación.”“No sólo las encuestas, sino hasta el sentido común nos están diciendo que la única solución para volver a ganar en Xalapa son Ricardo Ahued o Elizabeth Morales. Pero mis compitas son muy sectarios y no me extrañaría que elijan a la más amiga, a la más fiel al gobernador, a la que tiene años acompañándolos en la lucha y a la más morena de los morenos”, me dijo un distinguido militante de Morena que sentenció: “Pero allá ellos. Nomás no vayan a llorar ni el 6 de junio por la noche ni el lunes siguiente por la mañana”. Así o más claro, diría nuestro colega Felipe Mendiola Parra.Otro que ya ni la amuela es Sergio Hernández, quien lleva en su planilla a Ramiro Platas, hijo de la Regidora Ana María Platas, familia que se ha apoderado por sexta ocasión de una Regiduría que se van turnando entre sus hijos y ella. En la administración pasada estuvo su hija Ana Karina Platas. Según él quiere representar gente nueva y lo que está haciendo es perpetuarse en un cargo público, a personas como ellos que no dejan la regiduría del PAN y no les dan oportunidad a otros panistas con más años de antigüedad.En la planilla de Sergio Hernández también está el hermano de Tito Delfín, Ricardo Delfín como regidor para Xalapa, a pesar de que Tito es el actual Secretario general del partido y mano derecha del líder Joaquín Guzmán, su familia está negociando con el enemigo de su dirigente a cambio de un cargo político, por lo que se rumora que también lo pueda traicionar para ayudar a su hermano a obtener la Regiduría.A principio de semana, Miguel Ángel Yunes Márquez asistió a las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN (CEN) para intentar registrarse como precandidato a la alcaldía de Veracruz ante Marko Cortés (Líder Nacional del PAN).Pero para sorpresa de Miguel "Chiquito" fue recibido por un "segundón" quien le dijo que Marko no podría recibirlo, y que el procedimiento que intentaba realizar lo tendría que hacer en la ciudad de Xalapa, en la sede estatal del PAN, como marcan los estatutos internos del partido, y no ante el CEN nacional, por lo que le dijeron que regresara con sus papeles y su "planilla" municipal a Veracruz para inscribirse allá.Ahora se sabe que el "Clan Yunes" pretendía realizar esta jugada para dar la idea de que se "brincan" a Guzmán Avilés en las decisiones del partido y que ellos tenían "vara alta" en el CEN del PAN, así como "ocultar" la planilla municipal que lleva Yunes Márquez a la contienda interna del próximo 14 de febrero donde es sabido que está repleta de amigos fresas y empleados de la familia y primos, dejando afuera a los verdaderos panistas a lo cuales andan endulzando el oído con cargos de nivel medio para abajo en el ayuntamiento.Ni hablar, un tiro más que les sale por la culata a los del "Clan Yunes", ahora Miguelito tendrá que registrarse con la cola entre las patas ante el CDE del PAN en la ciudad de Xalapa, y hacer pública su "planilla" municipal. Morena no tiene que andarle buscando mucho a lo del candidato para la alcaldía de Xalapa, nosotros pasamos un tip y es bastante bueno, el nombre de Antonio Luna Rosales, encargado de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, xalapeño honorable, quien haría un muy buen papel como aspirante a candidato: pónganlo en una encuesta al lado de otros aspirantes y verán resultados.