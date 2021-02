Verificadores

... Salvo una veintena de concesionarios de Centros de verificación y Verificentros que aceptaron sin condición alguna plegarse a las disposiciones del gobierno del estado en su intención de ser juez y parte de estos establecimientos de servicios, más de un centenar de ellos son asesorados por abogados para ampararse en contra de tal determinación gubernamental que en principio atropella el principio de la libre empresa.Hasta ahora, solo Alejandro Huesca Sota, presidente de la asociación de verificentros del estado de Veracruz, es el único que ha aceptado la intromisión del gobierno estatal, pues según dicen sus propios compañeros, le prometieron una candidatura por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena.Cierto es que aún faltan una o dos publicaciones en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz para que la Secretaría de Finanzas y nada de Planeación asuma el manejo financiero absoluto de los Centros de verificación y Verificentros, sin embargo, la esencia de tamaña pretensión ya se dio, razón por la cual los empresarios que obtuvieron estas concesiones se aprestan a defender jurídicamente sus inversiones.Curioso es el hecho de que hasta antes de la pretensión del gobierno estatal de controlar los ingresos y egresos económicos de estos centros de verificación y verificentros, sus propietarios estaban distantes, separados, desunidos en su mayoría, pero tuvieron que unirse ante el embate gubernamental.Tan unidos están, que han salido a las calles a manifestarse públicamente contra la determinación del gobierno del estado y exigir, además, la renuncia de la titular de la Secretaría estatal de Medio Ambiente (Sedema), María del Rocío Pérez Pérez, quien no ha resuelto este asunto sino por el contrario, lo ha complicado.La cordura política no se ve por ningún lado en esta complicada situación que amenaza con salirse de control y subir a la agenda mediática nacional. Lectores de la ciudad de Xalapa nos han mantenido al tanto de la sucesión de la presidencia municipal de esa la capital del estado, actualmente a cargo del académico Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, quien llegó allí abanderado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, quien –dicen- por lo realizado como edil jalapeño, Morena tiene el marcador en contra como para volver a ser gobierno en ese municipio.En contra del investigador del CIESAS y actual alcalde del municipio de Xalapa podría escribirse un libro con tantos calificativos que le hacen, gran parte de ellos en contra, como ese de ser el principal enemigo de Morena en la región.Por ello se entiende que uno de los cinco grupos en que está fraccionado Morena en la capital del estado haya actuado desesperadamente para subir a la agenda electoral al empresario y actual senador por Morena, Ricardo Ahued Bardahuil, quien aquí entre nos, no ha dicho si quiere ser nuevamente alcalde del municipio de Xalapa, si puede ser gobernador.Descartado este como “gallo” a la alcaldía jalapeña por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, surge el nombre de otra empresaria, Ana Miriam Ferráez Centeno, quien al mencionarla provoca diversas reacciones, pero, sobre todo, movimientos de cabeza en señal de desaprobación, así como ceños fruncidos.En contraparte y en eso han coincidido varios lectores, genera buenos comentarios la mención de la todavía priista y exalcadesa de la ciudad de Xalapa, Elizabeth Morales García, quien hasta ahora sigue con el bat al hombro en espera de ser llamada para servir a sus conciudadanos radicados en la capital del estado.Nos dicen los lectores, que se han realizado encuestas entre los jalapeños para conocer sus preferencias a la presidencia municipal y el nombre de Morales García ha punteado notablemente y oh sorpresa, aunque vaya como abanderada de otro partido político distinto al PRI.Obvio, serán los distintos grupos en que está fraccionado el partido Movimiento de Regeneración Nacional en la ciudad de Xalapa los que decidan quién será su candidato o candidata a la alcaldía del municipio jalapeño, quienes como decíamos, tendrán que ponderar sus posibilidades de triunfo con caballada tan singular.... Desde el pasado lunes el municipio de Boca del Río, conurbado con el de Veracruz puerto, volvió al color naranja o riesgo alto en el semáforo del COVID 19, por lo cual su gobierno municipal deberá ajustar las restricciones dispuestas para paliar la pandemia, como es el cierre de salones sociales, albercas públicas, centros nocturnos, bares y antros en general.La tarea del ayuntamiento boqueño que encabeza el panista Humberto Alonso Morelli será un tanto difícil, porque en ese municipio que había permanecido en color amarillo el sector comercial había desatendido sus responsabilidades y, por ende, permitido todo.En Boca del Río, donde se encuentra la mayor parte del comercio establecido o formal de la conurbación Vera-Boca, el ayuntamiento tendrá que imponerse so pena de ser catalogado en breve con semáforo rojo, con todas sus consecuencias negativas.El alcalde boqueño Humberto Alonso Morelli tendrá entonces que aplicar aquello de más vale una colorada que cien descoloridas para imponer las obligadas restricciones del semáforo naranja del COVID 19.... 