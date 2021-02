¿Para qué servirá? Cuaderno Ciudadano Anticorrupción 2020-2021

1.- Carreras por el Covid-19. Resulta que el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 32, a resultas de que un trabajador de ese Tribunal dio positivo a Covid-19, suspendió a partir del día 2 al 12 de este mes, todas las actividades jurisdiccionales, pero la atención al público será a partir del día 15, lo cual se entiende claramente.



Pero lo que no se entiende es que no haya cortesía y respeto para quienes tenían audiencias programadas para inicios de este mes que, puntualmente hicieron acto de presencia en las puertas del citado Tribunal, hasta enterarse por un aviso/Acuerdo colocado en la entrada del inmueble de esa medida.



No se perdía nada haciendo un boletín que se difundiera en la internet o algún medio de difusión de tal medida o, cuando menos, que alguien se haya quedado a cargo del teléfono para responder a consultas sobre los plazos y términos acordados, porque no todos los litigantes radican en la ciudad y puerto de Tuxpan, residencia del Tribunal, habida cuenta de que no a todos se puede comunicar oportunamente tal medida por medios tradicionales.



Será para la otra, entonces.



2.- Por ejercicios tras la Lámpara de Aladino Electoral, no se para; al fin y al cabo que soñar y decirlo no cuesta nada, así se trate de personajes encumbrados en el ejercicio electoral nacional.



Por ejemplo, durante la presentación del Cuaderno Ciudadano Anticorrupción 2020-2021, elaborado por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, en consonancia con el Instituto Nacional Electoral, el consejero presidente de este organismo, Lorenzo Córdova sostuvo “...que los actos de corrupción en los procesos electorales erosionan la democracia...” y esto ha sido así desde que hay eventos electorales. Antes y ahora, según el cristal con que se mire, así se trate de las elecciones presidenciales de 1988, en las que la narrativa afirma que un señor de apellidos Bartlett y Díaz, malabareó para favorecer “supuestamente” en aquél entonces, al partido en el que militaba, dicen...



Por su parte, Rosa María Cruz Lesbros, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, aseveró “...que en las elecciones se registran diversas modalidades que pueden ser hechos de corrupción más allá del uso indebido de recursos públicos en las campañas y que rebasan solo los escándalos mediáticos. El condicionamiento de los programas sociales o la amenaza de que se cancelarán si no se sufraga en determinado sentido también constituyen actos de corrupción...” Como se atisba a distancia, nada nuevo bajo el sol.



Pero ahora, con la incursión de sujetos adinerados, Cruz destacó “...que otras expresiones de corrupción en los procesos, se insertan en el financiamiento de las campañas donde pueden registrarse casos de lavado de dinero, o bien dinero público, por lo que se debe contar con mecanismos para detectar estos movimientos. Otros casos de corrupción en los comicios es el turismo electoral...” [Sujetos que van de un estado a otro, llevados desde luego, para obtener credenciales de elector y votar, seguramente, por quienes digan sus tutores]



En su oportunidad, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello dijo “...que cuando la corrupción se practica en los procesos electorales, se afecta a la democracia en la medida en que impide al ciudadano participar legítimamente en las decisiones públicas. Y no lo dijo seguramente por aquello de que se descubrió el hilo negro.



Y remató para que la futura generación de votantes se entere, de que “...Cuando en un proceso electoral un partido o candidatura obtiene recursos indebidos para financiar sus actividades, o cuando quien desempeña una función pública da un beneficio o lo condiciona esperando un voto a cambio, eso les quita a las personas su derecho a votar en libertad, marginándolas o restringiéndolas del ejercicio pleno de sus derechos de participar en el proceso de decisión colectivo que llamamos democracia...”.



Esto es el parte educativo de la presentación de Cuadernos que ilustran sobre la corrupción en procesos electorales. Así sucedió.



3.- En la postulación de candidatos de la triple alianza no oficial, del mismo modo que en la también triple de morena, suceden casos y cosas que les descompondrán los resultados, así como también en las candidaturas en las que van solos los integrantes aliancistas.



Para las candidaturas por Xalapa, la capital del estado, por ejemplo, que Morena dependa de la postulación de una priista indecisa, es el colmo de la orfandad política, según se afirma.



Más la valdría a Morena postular a uno de los suyos [as] para ver si así, de este modo, consiguen una votación competitiva al final de la elección, habida cuenta de que el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez y el alcalde, Hipólito Rodríguez son militantes de ese partido.



4.- Sinvergüenzas hay en todas partes, pero algunos sobresalen más que otros, por ejemplo, léase lo que sigue: “...Ayer jueves, se reportó el asesinato del alcalde de Chahuites, Oaxaca, Leobardo Ramos, y hubo quienes señalaron al legislador Gerardo Fernández Noroña por el hecho tras la viralización de un video. Y es que en la grabación de un mitin se muestra al diputado del Partido del Trabajo (PT) insultando al presidente municipal, e incitando [a la violencia ¿?] a quienes estuvieron en un salón donde realizó su perorata. Esto vociferó Fernández Noroña:



“¿Cuántos huevos tiene el alcalde?”, cuestionó Fernández Noroña al señalar a Ramos Lázaro por presunto robo al erario durante un evento el pasado 31 de enero precisamente en Chahuites.



El diputado por el Partido del Trabajo (PT) acusó que Leobardo Ramos asumió la Presidencia Municipal sin dinero, casa ni auto, y que de un día para otro se hizo de al menos tres casas, hectáreas de tierra, entre otras propiedades.



Y luego ¿qué están haciendo todos ustedes?, ¿andan dormidos o qué pasó?, este está robe y robe”, refirió a los presentes.



Fernández Noroña también señaló al alcalde de ser una persona violenta, vengativa y hasta ‘mafioso’, motivos por los cuales la ciudadanía le tendría miedo.



Sin embargo, el legislador federal animó a los asistentes de su charla a hacerle frente al presidente municipal y buscar que se castigue la corrupción.



Les voy a hacer una pregunta fuertecita, ¿cuántos huevos tiene el alcalde? Tendrá dos, ¿y ustedes compañeros cómo andan? Y las mujeres cuando se deciden son muy firmes... Hay que apretarle al alcalde, hay que apretarle”, dijo.



Ante las acusaciones, Noroña reaccionó en sus redes sociales, y aseveró que “la derecha no tiene límites”. Por medio de Twitter, llamó “burdos” a los políticos que supuestamente armaron una “campaña de linchamiento en su contra”. Y etiquetó directamente al priista Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca.



Este cínico no tiene medida...