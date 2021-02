Es tiempo de Veracruz

“Me preocupa que en Veracruz a Morena

lo conviertan en carnaval de imposiciones”

Ricardo Monreal a Eric Cisneros

Morena como movimiento social hizo propio el disgusto y frustración existente en la sociedad mexicana y en particular de la sociedad veracruzana por los gobiernos corruptos y mediocres que les antecedieron, prometió un gobierno que dejaría huella en la historia nacional acabando con la corrupción y políticos deshonestos.Morena compró frustración y vendió esperanza, creímos que por fin había llegado el tiempo de encarrilar a México por la senda de la dignificación de la clase política y sentar las bases y dejar precedentes de un correcto ejercicio en la forma de gobernar; por ello la abrumadora aceptación en la elección pasada donde encumbró a personajes que sin la menor preparación y trabajo social se posicionaron en puestos de poder dentro del actual gobierno, donde su inexperiencia, soberbia y ambición los está colocando en el mismo lado gris de la historia que ellos prometían cambiar.Las pugnas internas que hoy vemos es una clara muestra de la ambición desmedida que los mueve, ambición que ellos mismos criticaron fuertemente.Hoy en día, su fortaleza política se basa fundamentalmente en los millones de beneficiarios de los diversos programas sociales que aplican en todos los estados del país y la razón fundamental de dichos programas es mantener cautivo el voto popular para mantenerse en el poder a costa de los mismos.México y particularmente Veracruz, no están en la senda correcta de crecimiento, justicia ni paz social; avanzamos en sentido contrario a lo prometido; la esperanza de México y la 4T transformación se están acabando. Morena brindó a los veracruzanos la oportunidad de vivir en carne propia el desempeño de sus gobiernos compuestos por inexpertos e incapaces, faltos de ideas y socialmente sin compromiso; los sueños y esperanza de prosperidad se convirtieron en intentos de buen gobierno que terminarán siendo pesadillas con mal sabor de boca.Esto último dio pie a la formación de la actual alianza partidista PAN-PRI-PRD, alianza que se juega una de sus últimas cartas dentro del ambiente político de Veracruz porque si unidos no logran el triunfo electoral en la próxima elección perderán mucha credibilidad de cara a los votantes; ese triunfo lo conseguirán siempre y cuando elijan correctamente a candidatos con demostrada calidad humana, trabajo social e imagen intachable.Como sociedad hemos despertado, conocemos el valor de nuestro voto y las consecuencias que se pagan al no saber elegir correctamente a nuestros gobiernos; por ello mismo, exigimos candidatos de excelencia con vocación y deseo de servicio y a la par exigimos leyes que permitan retirar de los cargos públicos a los funcionarios cuyo desempeño sea nulo u opaco. Las futuras generaciones tienen derecho y necesitan de un Veracruz y un México próspero, justo y seguro; un lugar de oportunidades y de vida digna.Para entrar al relevo, que siempre se mantuvo atento a los acontecimientos políticos de su municipio Xalapa, Antonio Luna Rosales tiene la certeza de que, si su partido Morena lo designa candidato a la presidencia municipal, estaría más que listo para ganar la contienda electoral frente a los adversarios de los demás partidos.El joven político morenista, quien se desempeña como director de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, nos recuerda que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, es uno de los principales proyectos que tiene el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que le dará un desarrollo económico al sureste no solo de Veracruz ni de la región, sino a nivel nacional por lo que a esa tarea ha puesto especial atención el tiempo que lleva al frente de la Administración, dando muestras de que con empeño y sentido de responsabilidad se pueden entregar buenos resultados. Toño Luna es uno de los cuadros más valiosos con que cuenta Morena en la capital del estado.La Secretaría de Salud (SSA) federal lleva dos semanas sin actualizar la cifra de personal de salud fallecido en pandemia y que desde diciembre había mostrado un repunte similar al de junio, supuesto pico de la emergencia sanitaria. Es decir, cerramos el primer mes del 2021 sin conocer la verdadera letalidad del Covid en el sector salud.En junio de 2020, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, denunció que la secretaría de Salud no informaba puntualmente sobre las muertes de las y los trabajadores de la salud, así como las acciones del gobierno federal para evitar riesgos de contagio y de fallecimientos del personal de salud. Durante la conferencia vespertina, el 22 de ese mismo mes, el subsecretario Hugo López–Gatell enfatizó que todos los martes se subía dicha información.Al 18 de enero, fecha del último ajuste, nuestro país contaba con 2 mil 687 trabajadores sanitarios muertos. Con lo que, con las cifras existentes, México se mantendría como el segundo país con más casos mortales en el sector después de Estados Unidos, que ya rebasa las 3 mil defunciones, según The Guardian.Hasta la primera quincena de enero, de acuerdo con las propias cifras de salubridad, en ese periodo hubo 217 muertes, es decir, poco más de la mitad de las 412 registradas en todo junio de 2020 que, a falta de conocer los datos de arranque del 2021, se mantiene como el mes con más muertes del sector salud en México, y casi igualó al número de fallecidos de todo diciembre de 2020 que fue de 218.Es decir, aunque la campaña de vacunación para la primera línea de combate al coronavirus arrancó el pasado 24 de diciembre, el ritmo de trabajadores de salubridad caídos durante enero parece haberse acelerado, pues hubo 72.3 muertes en promedio por semana frente a las 54.5 en promedio semanales de diciembre de 2020.Los más de 400 panistas que buscan ser reconocidos como miembros activos y con derecho a voto el próximo domingo 14 de febrero en la elección interna del PAN para designar a su candidato a la alcaldía de Veracruz, interpusieron un último recurso de impugnación ante la Sala Superior de Tribunal Federal Electoral (TRIFE) para que sea este órgano electoral el último en decidir sobre dicho tema.Hay que aclarar que tras haber sido rechazado por la Sala Regional del TRIFE en la ciudad de Xalapa (donde los del Clan-Yunes tenían infiltrados a los magistrados), ahora el último eslabón legal en dicho proceso se traslada a la Sala Superior, órgano máximo para dirimir en definitivo este asunto, a donde los más de 400 panistas buscarán que les sea reconocido el derecho a votar el próximo 14 de febrero por el candidato que más represente al panismo del puerto de Veracruz. Así que pese a lo que publican de "fake-news" las plumas al servicio del Clan-Yunes, esto no se ha acabado y habrá que esperar en próximos días el resolutivo de la Sala Superior del TRIFE, quien dio entrada a dicha impugnación el día de ayer martes 02 de febrero de 2021 en la Ciudad de México.El nombre es muy largo, sugiere solución definitiva a un conflicto o a un problema de inseguridad, pero no, se trata de llevar a la mesa la presencia de los titulares del poder Ejecutivo; su secretario, Eric Cisneros; el de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado; y la Fiscala independiente, Verónica Hernández Giadáns. En el caso del atentado a la Fiscal de Oluta, hasta allá llegaron estos personajes para que los delincuentes se dieran cuenta de su presencia y salieran huyendo del lugar, ¡para siempre! ... Ojalá.Pero no que va, se trata de un aparatoso espectáculo que protagonizan nuestras autoridades, probablemente con la finalidad de que los ciudadanos sientan confianza dada la cercanía a sus personas y a sus bienes de quienes tienen la obligación de brindar seguridad y procurar justicia. Es un “Pancho” que inventaron e hicieron los priistas, luego los panistas y ahora lo imitan los morenistas, que no sirve para nada. Se desata la violencia en una zona determinada y ahí va el montón de funcionarios, a hacer acto de presencia al lugar de los hechos; se produce una masacre y lo mismo llegan a bordo de sus camionetas blindadas y rodeados de un montón de policías, a reunirse entre ellos y con las autoridades locales, el caso es que los vean, en una de esas hasta se espantan los delincuentes, sicarios, narcos, carniceros, o quienes alteren impunemente la paz pública, y se espanten y salgan corriendo porque llegó la “chota” y ya no se puede delinquir a gusto, con impunidad.¿No sería mejor que en vez de ir tan lejos, de viajar tanto exponiéndose, se reunieran aquí en sus oficinas de palacio de gobierno, analizaran el problema y propusieran estrategias sólidas, serias, para darle solución y con eso?; es mejor hacerse sentir que andar del tingo al tango sin dar resultados, pero bueno, se respeta la diferencia, así son ellos, distintos.Aquí se lo dijimos; la ciclovía será la obra de la administración municipal actual, como dice Hipólito “les guste o no les guste”. Bendita la hora en que ya se va Polito a seguir dañando generaciones de universitarios no a miles de xalapeños.Escríbanos a [email protected]