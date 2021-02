Seguro de vida para todos los aspirantes

Qué triste y desesperante resulta para alguien idealista o simplemente un tradicional convenenciero que se emociona y abraza las causas de un líder, apoyándolo para que se encumbre, esperando de él una lealtad recíproca para ascender a puestos de elección o de designación en la administración pública, de tal manera que ya en el poder le brinde la oportunidad de participar como pago o como reconocimiento a su trabajo y entrega a la causa.



Pero resulta que aquel a quien se estuvo apoyando para que se empoderara, ya enfermo y posesionado de la gula del poder, obeso, emperifollado, disfrutando de las canonjías, se olvida de aquellos compromisos y promesas de ayuda a sus seguidores a quienes ahora ignora, ya no les saluda, les saca vuelta, no les recibe las llamadas, se incomoda, le estorban a las negociaciones que tiene establecidas con otros grupos para cumplir compromisos contraídos con anterioridad o que simplemente le garantizan la posibilidad de acumular más poder, desechando con ello a sus antiguos aliados.



Los nuevos compañeros de ruta, a los que despectivamente los llamamos oportunistas o trepadores, disfrutarán del gozo de las preferencias del nuevo amo en las contiendas políticas mientras el viejo luchador tronará en contra de la traición de que está siendo objeto, recordando los viejos tiempos en que soñaba una compensación a sus sacrificios y entrega, arrepentido, saboreará las amargas hieles de la ingratitud.



Estas felonías son las que vemos y veremos en estos efervescentes días de pasión por parte de los aspirantes a ser postulados como candidatos a los diversos puestos de elección que se disputarán en los próximos comicios, en la que las bases, los militantes recibirán una patada por el trasero, pues los líderes de todos los partidos ante la ausencia de perfiles atractivos que les garanticen personalidad para competir decorosamente y obtener con cada voto o el poder o el subsidio para recibir mayor subsidio o para estar en la marquesina pública, postularán, no al abnegado militante, sino a las lumbreras del medio político, artístico, deportivo, económico, religioso y hasta delincuencial, sector que ahora tiene mucha presencia en algunos pueblos y regiones.



Los inconformes los veremos por cientos en las calles, que es el único lugar en que tratan de ser escuchados, sus denostantes gritos acusarán traición, corrupción, amiguismos, compadrazgos, favoritismos, pero como ni para el gobernante, líderes y aspirantes, ni para unos, ni para otros hay colores que importen servicio, lealtad, idealismo, esos reclamos no importan, hay para ellos solo ambiciosos proyectos de poder, de vida, de escenario público que para ellos significa la existencia misma.



El Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), significa para esta ralea el mejor refugio, aún es una joven vital, con mucha fortaleza, pero como fue en sus orígenes se sigue nutriendo con la mala sangre de los priistas y panistas, estigmatizada y manchada por ellos mismos, pero ahora purificada por la simple acción de cambiar de membresía.



Ahora que aún gozamos de libertad en las benditas redes sociales, a las que el nuevo inquisidor Ricardo Monreal pretende regular para acallar a las voces inconformes de los malagradecidos, que en lugar de agradecer muerden la mano del gobierno transformador que nos brinda apoyos gratuitos, supuestamente solo a cambio del voto, son todavía y serán la campana que convoque en las campañas a los distantes electores para que concurran a las movilizaciones a favor o en contra de los partidos y de los candidatos.



Los pleitos no solo se darán en las calles y los alegatos en las oficinas de los partidos y del gobierno, no tan solo serán los convincentes o discordantes diálogos peleando un espacio para zultano o para perengano.



Todo aquel que pretenda participar, es muy conveniente que adquiera un seguro de vida que ampare a su familia y sus bienes, además deberá de fajarse muy bien los pantalones sea hombre o mujer, pues si tiene posibilidades de ganar y le estorba a alguien, será borrado de este mundo por los miembros del poder real que verdaderamente ejercen el poder de la malignidad desde las sombras.



Muchos aspirantes entran con la idea de hacer negocios desde el poder y los jefes de la delincuencia organizada querrán comprar la plaza en los municipios o en la región donde posiblemente gobiernen, comprometiéndolos desde el inicio, ofreciéndoles dinero para pagar sus campañas y el que se niegue comenzará primero a ser intimidado de diversas maneras, hasta que los venza el miedo y los obliguen a ceder el puesto si ya lo tienen o renuncien a quererlo, así ha sucedido en las campañas recientes y así está sucediendo según las informaciones nacionales sobre diversos asesinatos de funcionarios, aspirantes y candidatos, así seguirá sucediendo mientras reine la impunidad que los protege de cualquier castigo que se les pueda aplicar.



Mientras, habrá que decir que el pueblo está urgido de la guía presidencial que diariamente nos marca en sus sabias conferencias a todo el país sobre los diversos tópicos y problemas que afronta la nación, con asuntos muy complicados que se han dado en su ausencia con funcionarios torpes e ineptos que no resuelven ni explican con claridad los acontecimientos diarios que experimenta la administración pública.



Por ejemplo, el tópico confuso y enredado de la vacuna, que gentilmente y a pesar de ser víctima de la maldita pandemia, logró conseguir con su homologo el Presidente de Rusia, queremos saber por qué Pfizer le incumplió a México si ya teníamos contrato y ya habíamos pagado, y por qué sí le sigue cumpliendo a otros países, queremos saber qué pasa con la vacuna que nuestro mecenas Carlos Slim fabrica si no va a ser suficiente, si ésta ya la aprobaron los científicos y el órgano regulador.



Queremos saber si la efectividad ya probada de la vacuna Sputnik, es temporal o definitiva y si no nos van a dar también atole con el dedo y suspendan los envíos, además de que se nos debe de informar qué compromisos se contrajeron, pues desde la famosa llamada su administración es sensiblemente más hostil con los vecinos del norte.



Queremos saber si la aprobación que hacen los científicos en la revista Lancet de la vacuna Sputnik tiene una validez mundial porque la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) norteamericana no la ha validado y el manejo internacional que se le dará a quienes ya sean vacunados es de una trascendencia muy importante ya que cada uno que la reciba, tendrá derecho a poseer una tarjeta con un chip cibernético que le permitirá viajar y estar en cualquier parte del mundo sin ninguna restricción y sin pruebas adicionales que le permitirá abordar cualquier vehículo y traspasar fronteras sin ninguna restricción por posible problema de salud por Covid, será una tarjeta electrónica de alto impacto que en lo particular aspiro a tener en julio conforme al Plan Nacional de Vacunación, que en este capítulo espero sea una realidad porque confío en López Obrador, que no nos fallará en sus compromisos a los miembros de la tercera edad. Al menos eso espero que se haga.



Si dios lo permite tendremos al Presidente con nosotros a partir del próximo lunes, y a su regreso encontrará que la ineptitud diplomática y de sus funcionarios de migración arrimaron dos golpes contundentes que irremediablemente dañaron al turismo, me refiero a la suspensión de los viajes aéreos de Canadá a Cancún, nuestro casi único turismo en este momento, por si fuera poco, con absoluta falta de cortesía internacional nuestras trogloditas autoridades migratorias, ignorantes de las normas internacionales, maltrataron e incomunicaron, manteniéndolos sin alimentos y sin agua a un centenera de turistas Rumanos que habían arribado a aquel aeropuerto, tanto se les lastimó que tuvo que intervenir el gobierno de aquel país para exigir una respuesta diplomática.



Queremos saber también por qué durante su ausencia se fue al cajón la reforma la Ley del Banco de México que iba a traer al país grandes beneficios al permitir que esa institución adquiriera vía compra, los cientos de millones de dólares que tiene en su poder el gobierno mexicano que ha obtenido vía incautación a los narcotraficantes, a los traficantes de moneda y por otras vías pero que no puede disponer de ellos, ni regresarlos al país de origen porque se convertiría en un lavador de dinero.



Finalmente, apuntemos nuestra preocupación por el gran número de contagiados-contagiadores en potencia, que deambulan irresponsablemente por las calles exponiendo al resto de la comunidad, ellos se sienten inmunes y no observan ninguna regla de contención.



Realmente los responsables de nuestra salud somos nosotros y a veces nos comportamos como si ya formáramos parte del rebaño inmune que como una revelación de idiota nos transmitió Gatell, la lentitud y al torpeza de la autoridad sanitaria nos hace pensar que es cierto el interés del gobierno mundial por disminuir la población humana y pareciere que México tiene una cuota que cumplir y hasta que no llegue al porcentaje actuara con el profesionalismo y la responsabilidad que la gravedad del problema impone, Por nuestro bien, mientras llegan las vacunas, mientras logramos el famoso rebaño inmune ¡cuidémonos¡. Por el bien de la causa.



PD. Hoy 5 de febrero es un día histórico para nuestro país porque en esta fecha se diseñó el proyecto de nación a que todos los mexicanos aspiramos, un sistema de derecho para garantizar la convivencia pacífica, la justicia, la democracia, la libertad, los derechos humanos, viva pues nuestra sagrada Constitución Política que nos ampara y protege de los abusos del Estado y la obligación de este de darnos protección y seguridad.



También el día es la ocasión para saludar a un político de calidad, serio, discreto y capaz que sabe muy bien que hay tiempos de tirar cohetes y tiempos de levantar varas, Amadeo Flores Espinosa, celebrara en su hogar la dicha de haber llegado a este mundo en un día como hoy. Felicidades.