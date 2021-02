El escandaloso caso Ahued

“Como dice el hidalguense, muy

pendejo el que se amense”

Reynaldo

Este día seguramente será motivo de severas críticas, de parte de la prensa independiente, la actitud del comerciante de plásticos y porcelana, el hidalguense Ricardo Ahued Bardahuil, Senador de la República por Morena (¿o le calienta que le pongan el fierro moreno?), por haberse registrado como aspirante a la candidatura para la presidencia municipal de la capital del estado Xalapa, una plaza que Morena tiene perdida junto con las diputaciones locales y federales merced al desastroso trabajo que han hecho las autoridades encargadas de gobernar y administrar los recursos públicos.Se trata de un hecho inédito, el mismo Ahued cuando se planteó esta posibilidad dijo que solo que lo agarraran dormido aceptaría semejante disparate, o que no era tan tonto para aceptar tratar de levantar el tiradero que tienen los morenos, lo que hace que de antemano estén perdidos. Sin embargo, algo raro ocurrió: las diputadas por Morena, Dorheny García Cayetano, Rosalinda Galindo Silva y Ana Miriam Farráez invitaron al senador Ricardo Ahued Bardahuil, desde una mesa de café y frente a representantes de los medios de comunicación, a que aceptara ser el candidato, lo que generó una negativa del Senador, considerado por sus fans un súper héroe de la política y en las urnas electorales, invencible y más honesto que el mismísimo López Obrador.Pero cuál sería la sorpresa del pasado sábado que este súper hidalguense, que se maneja mediáticamente como el L`Enfant Terrible de la política nacional, agachó cabecha y, ante el desencanto de sus panegiristas, que se inscribe para participar en la elección de cambio de presidente municipal del 6 de junio próximo... “Nunca segundas partes fueron buenas”, nos comentó de inmediato el hacedor de Ahued en relación a su inscripción. “Su cortejo fúnebre” será el mismo que se ha dedicado a aplaudirle sus deslealtades porque los contrata como empleados!”, augurándole una inevitable derrota.Las redes sociales se dieron vuelo condenando lo que consideran una traición (¿otra?) de parte de Ahued a los xalapeños que lo quieren y lo admiraban. Incongruente, oportunista y ladino fueron los calificativos más socorridos que le endilgaron, además los publicables. Y es que los ciudadanos que ya no aguantan las torpezas de los morenos, sus agravios y la arrogancia con que se conducen, comentan que Ricardo Ahued, al participar como candidato a alcalde de Xalapa le estará salvando la cabeza al Gobernador y de paso colaborando a la continuidad del proyecto de AMLO, el cual consideran no va mas allá del próximo proceso electoral ya que perderá mayoría en el Congreso y en consecuencia poder como gobernante. A esto se va a prestar Ricardo Ahued, y para ello no están dispuestos a apoyarlo, así es que Ahued se puede ir olvidando de un posible triunfo.No hay que olvidar, aquí lo hemos publicado, los fundadores de Morena consideran a Ricardo Ahued, como “un foráneo” precisamente por no ser fundador del partido y ser ex priista. Lo cierto es que con el hecho de llevar la “marca” morenista, el empresario no tendrá una tarea fácil, pues ahora en la ciudad, ese nombre se ha convertido en un lastre para cualquier político como el propio Ahued. Pese a ese riesgo, este sábado, el senador se registró para obtener la candidatura a la alcaldía donde aún debe sortear la llamada “encuesta” que aplica el partido político como mero procedimiento... ¿De qué tamaño sería el apretón de tompiates que le dieron a Ricardo, que en un auténtico salto de la muerte, decide jugarse todo por el todo?.Luego haberse inscrito como precandidato a la alcaldía de la ciudad de Córdoba por el Partido Morena, de darse su aprobación, el exdiputado federal se ha convertido en el candidato a vencer, con amplias posibilidades de triunfo, ante la enorme popularidad y el don de gente que posee, en ser una buena persona, siempre presto a ayudar a quien lo necesita.Cuando ha sido diputado local y federal el empresario Tomás Landero, dedicó buena parte de su trabajo y sus esfuerzos en favor de la parte desprotegida de nuestro querido Veracruz. Los resultados de su trabajo permearon a toda la zona centro y el reconocimiento ciudadano lo tiene, además de que todo Córdoba y sus alrededores saben que Tomás Landero es un empresario exitoso, con una gran visión que en diversas ocasiones ha enfocado sus gestiones para esta ciudad ante las múltiples necesidades...Con este candidato Morena no tendría riesgo.La Cámara de Comercio de Estados Unidos hizo un llamado al gobierno de México para que retire la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que envió el lunes pasado el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso con carácter preferencial.Lo anterior, porque advierten que podría restablecer un monopolio en el sector y violaría además los compromisos establecidos en el T-MEC.“El proyecto de ley de reforma eléctrica presentado en el Congreso de México esta semana es profundamente preocupante. Cambios tan drásticos abrirían la puerta para el restablecimiento de un monopolio en el sector eléctrico y, creemos, contravendrían directamente los compromisos de México en virtud del Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Además, estos cambios aumentarían significativamente el costo de la electricidad y limitarían el acceso a energía limpia para los ciudadanos de México.“Desafortunadamente, esta medida es la última de un patrón de decisiones preocupantes tomadas por el Gobierno de México que han minado la confianza de los inversionistas extranjeros en el país en el preciso momento en que se necesita más que nunca una mayor inversión extranjera directa en México”, refiere el órgano en un comunicado firmado por Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas de la Cámara de Comercio.Signos de violencia se asoman al proceso electoral del seis de junio. La quema del domicilio particular del abogado Francisco Berlín Valenzuela, las amenazas directas y veladas contra periodistas críticos que no se alinean a los caprichos oficiales, la exhibición de casos de corrupción del pasado como el de Edgar Spinoso, Miguel Angel Yunes, Tarek Abdalá y otros más, reflejan la desesperación en que está entrando el morenismo a tres meses de la elección más importante para su supervivencia, y ellos no se acaban de poner de acuerdo.