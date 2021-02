Más del expediente Ahued...

1.- El expediente Ahued ha escalado con mucha fuerza en el electorado. Y ahora, ya no están dispuestos a que el Senador se convierta en el candidato fantasma para llegar de nueva cuenta a la alcaldía xalapeña; no hacer nada por el municipio, y regresarse a la comodidad de su butaca en el senado, para “protestar” por medidas anti sociedad cuando de antemano se sabe que lo propuesto será derrotado y por lo mismo, no arriesga nada.



Por cierto: ¿Qué destino habrá tenido la petición para que los usuarios veracruzanos no paguen altas tarifas por la luz eléctrica, y ya no pedir les perdonen algunas deudas?



Pero al parecer este asunto, en Morena, es cosa juzgada. Ya lo decidieron y así será. No fue ocioso que diputadas y el diputado, presidente de la JuCoPo, Gómez Cazarín, hayan quemado incienso en su petición para que aceptara ser candidato, y que ahora, de entre ellos, pueda surgir el o la suplente.



Este asunto apenas empieza.



2.- Por esa y otras razones, su suplente en el senado Ernesto Pérez Astorga, de la misma línea profesional: comerciante, que ni suda ni se acongoja. Todo para él es ganancia. Ahued lo ha jalado en sus desempeños como autoridad. En el ayuntamiento; en el senado, y en donde a él [a Ahued] le vaya bien, a él también le irá así.



Por cierto: ¿el señor Ahued Bardahuil y el señor Pérez Astorga ya se afiliaron a Morena?