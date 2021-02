¿Cuántos precandidatos buenos hay?

“A quien atente contra un periodista,

le caerá toda la fuerza del estado”

Cuitláhuac García Jiménez

Cuando Roberto Bueno Campos "El Flamer", ganó con las siglas del PAN, aunque pertenecía a la Asociación Nacional de Músicos (PRI), por vez primera la presidencia municipal del puerto de Veracruz, con el apoyo del secretario de Gobierno que en ese tiempo era el inefable Miguel Ángel Yunes Linares, El Flamer decidió, para arrancar sus acciones, pavimentar con cemento hidráulico que a la fecha existe, todo el bulevar. Los vecinos de las colonias que votaron por su músico favorito (contador público titulado no cualquier improvisado), se enojaron y comenzaron las protestas: ¿cómo es posible que les pavimente a los ricos sus calles mientras las colonias del puerto están llenas de hoyos?, le gritaban.Tranquilo, sereno, el músico, contador y político, los dejaba que se explayaran, que sacaran lo jarocho que traían en la punta de la lengua y luego explicaba. A ver, señores, yo estoy muy consciente (más o menos no es textual) de las necesidades de las colonias, pero la mayoría de ustedes viven del turismo, el que no vende raspados vende nieve, otras artesanías, otros son meseros en restaurantes, otros tienen sus palapitas, otros son transportistas y en fin, lo que necesitamos, primero, les comentaba, es asegurar el ingreso y eso solo se logra aquí en nuestro bello puerto de Veracruz, teniendo las calles por donde circula el turismo bonitas, bien arregladas.Y como a don Roberto Bueno le asistía la razón, pues todo mundo enmudecía ante la contundencia del argumento. Luego les ofrecía que en cuanto terminara la pavimentación se arrancaría con las colonias para lo cual tenía un grupo de especialistas trabajando en el proyecto, y les cumplió.No sabemos si sea cierto pero nuestros conocidos (algunos familiares) que viven en el puerto, aseguran que El Flamer es uno de los mejores alcaldes que han tenido y a él lo ven por las calles con dificultad para caminar, o más bien para avanzar, porque a cual más lo trata de saludar.A eso es a lo que debe aspirar un alcalde, a hacer las cosas bien, a trabajar en beneficio de sus gobernados, en lograrlo, y finalmente a caminar con la cabeza en alto con orgullo y un buen capital político en la bolsa producto de un buen desempeño: resultados dicen los clásicos.Por tratarse de nuestra tierra, del lugar que nos vio nacer y donde hemos pasado más de setenta años, nos interesa hoy más que antes, porque en la recta final comenzamos a pensar en la herencia que les dejaremos a los hijos y a los nietos. Que mejor sería el poder retroceder el tiempo y dejarles un lugar como el que nos tocó disfrutar en nuestra infancia, nuestra adolescencia y nuestra juventud... Claro es imposible, pero sin duda todo tiempo pasado fue mejor.Hoy a lo que podemos aspirar es a recuperar la paz social y la tranquilidad que nos tocó para poder contagiar de certidumbre a nuestros descendientes. La pandemia tiene que pasar aunque se resista el veterano atarantado que llevamos a la presidencia de la república a combatir bien esta desgracia, se tiene que terminar, no creemos que por la ineptitud y orates (¿así está bien?) de AMLO el Coronavirus acabará con todos los mexicanos y solo sobrevivirán en el mundo quienes tengan gobiernos sensatos, inteligentes, no, cuando menos Biden, por interés, nos terminará echando la mano; que la policía regrese a la naturaleza de sus orígenes y se encargue de combatir a la delincuencia, a proteger la integridad física de los ciudadanos; que podamos transitar por las calles a la hora que sea sin el riesgo de toparnos con un sicario, ya sea miembro de una de las bandas de la delincuencia organizada o de la policía, que también es delincuencia organizada y subsidiada.Aspiramos a que la cultura vuelva a ser puntal de la economía, de este y otros municipios aledaños, con la celebración de festivales nacionales de teatro; con encuentros de grupos de danza folklórica; de danza contemporánea; con exposiciones de los más destacados artistas plásticos del país; con un festival de jazz y conciertos de las mejores orquestas que hay en el país, con el rescate del Hay Festival of Literature & Arts, un festival literario y de artes originado en la pequeña población mercantil de Hay-on-Wye en Gales que se realiza anualmente como un encuentro entre literatos, músicos, cineastas y otras personalidades de talla internacional, cuya sede fue Xalapa en otros tiempos, festival calificado por el expresidente estadounidense Bill Clinton como el Woodstock de la mente. Por cierto, los principales patrocinadores del certamen en la actualidad son el diario The Guardian y la Fundación MAPFRE. El Hay Festival han sido reconocido con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades de 2020.Toda esa actividad más competencias deportivas en el velódromo, una miniolimpiada que tenga como centro de actividades nuestro majestuoso estadio xalapeño, tendría los hoteles permanentemente al tope, las calles repletas de visitantes, los comercios muy favorecidos. Ese es el Xalapa y sus alrededores, que quisiéramos tener, la sede de los poderes del estado con eventos oficiales de primerísimo nivel, como se hacían antes de Miguel Alemán.Pero... Pero resulta que un candidato a presidente municipal de Xalapa que cubra el perfil de experimentado en el medio político y culto no lo hay. Revisamos los más de quince aspirantes y solo dos podrían cumplir con las expectativas de un buen alcalde como el que planteamos: Uriel Flores Aguayo o Raúl Arias Lovillo. Uriel compite en esta contienda electoral con el apoyo del partido de reciente creación PODEMOS y Arias Lovillo, confiado en sus cualidades, va como independiente.De los demás imagínense, sus niveles académicos son de primaria o, si acaso, secundaria, si les preguntaran qué opinan de Hay Festival responderían: ¿a ese antro no he ido?Morena logró suspender el carnaval de Veracruz pero les dejó a Nena de la Reguera como candidata a la presidencia municipal. ¿A poco no calienta ese show de tan baja estofa que nos quiere recetar Morena?.