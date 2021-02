Miércoles o viernes se concreta la alianza, con David

Cumplida la formalidad, ayer, del registro de David Velasco Chedraui como precandidato del PRI a la presidencia municipal de Xalapa, para dar paso a la candidatura formal tricolor, salvo algún imponderable, será el miércoles o el viernes cuando se concrete la alianza PRI-PAN-PRD que lo llevará como candidato a la alcaldía de la capital del Estado.



El alumbramiento se dará en la mesa de negociación en la capital del país, previo acuerdo de las dirigencias nacionales de los tres partidos.



Ahí, las dirigencias sacarán las encuestas que traen sobre los porcentajes de preferencia entre el electorado que tienen Sergio Hernández, del PAN, Cuauhtémoc Velázquez, del PRD y Velasco Chedraui, pero solo para confirmar que este rebasa, con mucho, a los otros dos.



David le saca 22 puntos de ventaja a Sergio, y del otro no tiene caso mencionarlo, porque prácticamente no figura.



Según los documentos de negociadores, apoyado por la alianza tripartidista, David prácticamente tiene un empate técnico con el senador Ricardo Ahued Bardahuil, pues lo aventaja ligeramente por 4 puntos porcentuales.



Las negociaciones entre los tres partidos continúan, y para la noche del domingo habían acordado ya ir en alianza en 91 municipios, repartidos en forma equitativa, 30 para el PRI y 30 para el PRD y 31 para el PAN.



En Córdoba Guillermo Rivas encabezará la alianza



Quedó confirmado que el PAN pondrá el candidato en Córdoba (será el ingeniero y empresario Guillermo Rivas Díaz, presidente de la delegación Córdoba de la Asociación de Industriales del Estado, AIEVAC, expresidente interino del municipio durante nueve meses, en 2013, con maestría en Ingeniería Industrial por la Universidad de Massachusetts).



El PRI encabezará la alianza en Huatusco y el PRD en Coscomatepec, que asegura que va a ganar en toda la línea.



Por lo que hace al PRI, entre quienes registraron ayer su precandidatura estuvieron Carlos Vasconcelos Guevara, quien encabezará la alianza en Coatzacoalcos, y Juan Manuel Díez Francos, quien hará lo propio en Orizaba, ambos con altas probabilidades de ganar, así como Renato Alarcón Guevara, en Emiliano Zapata (municipio conurbado con Xalapa, para los lectores del norte y sur del Estado) y Marilda Rodríguez Aguirre en Vega de Alatorre, municipio que ya presidió, además de que ya fue diputada local.



Ahued, prácticamente reconfirma que va



El senador Ricardo Ahued Bardahuil publicó ayer en sus cuentas de las redes sociales el siguiente mensaje, textual:



“Cómo ha circulado en diversos medios de comunicación, confirmo que este Sábado 6 de Febrero de 2021 me inscribí vía electrónica como precandidato a la Presidencia Municipal de Xalapa por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como marca la convocatoria, atendiendo la invitación de mujeres y hombres militantes y simpatizantes, reconociendo que habrán de inscribirse al mismo cargo otras y otros compañeros ejerciendo su legítimo derecho.



Esperaré la deliberación del partido y seré respetuoso del resultado para elegir quienes de los aspirantes deciden que los representemos a tan digno cargo.



Lo hago por este medio con la prudencia y respeto a las y los compañeros agradeciendo la comprensión a los medios de comunicación y a los ciudadanos, para que una vez que resuelva el partido me permitan como siempre lo he hecho declarar mi posición y responder en abierto cualquier duda o comentario y así poder ampliar las razones de esta decisión de gran trascendencia en mi quehacer político”.



Cuitláhuac, ahí la lleva, en encuesta



Para como anduvo el año pasado en las encuestas, en el Estudio Nacional de Opinión Pública de la encuestadora MÉXICO elige, correspondiente al mes de febrero, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez muestra mejoría y está en la escala media.



Con una aprobación de 48.6% se coloca en el lugar 17 (estaba en el lugar 16 en enero) de 32 gobernadores. Para situar mejor su posición, Marco Antonio Mena, de Tlaxcala, del PRI, está en primer lugar con un porcentaje de 71.1%, mientras que el colero, Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, de Morena, alcanza apenas 26.8%.



Ha avanzado, si se toma en cuenta que casi todo el año pasado estuvo entre los 10 últimos, en algunas encuestas entre los 5 e incluso en otras estuvo entre los 3 últimos.



Sin embargo, su porcentaje de aprobación es bajo si se toma en cuenta que, en cambio, la del presidente Andrés Manuel López Obrador en Veracruz es de 65.3%, que coloca al Estado en el noveno lugar en donde mayor aprobación tiene AMLO. En Tabasco, su Estado, pese a las inundaciones tiene una cifra de 83.7%.



De cara ya casi a las elecciones dentro de tres meses y días, en la medida en que mejor es posible que su aprobación se vea reflejada en las urnas. Pero habrá que verlo.



La Antigua, un pueblo abandonado



Una lectora, compañera mía de algunas actividades, me envió el siguiente mensaje, que transcribo tal cual:



“Fui con una vecina a comer a La Antigua, comimos rico, paseamos en lancha, comimos cocada y ya no encontramos los ricos tamales de elote.



Fueron sensaciones encontradas pues disfruté lo antes mencionado, pero me dio tanta tristeza ver un pueblo abandonado, descuidado, como si tuviera mucho tiempo que no hay presencia del presidente municipal”.



Pues a lo mejor no, porque tal vez ha estado muy, pero muy ocupado, buscando otro hueso ya que este año se le va a acabar el actual.



Cabe recordar que el alcalde José Cruz Lagunes, del PAN, llegó por default al cargo, pues cuatro meses antes de iniciar la nueva administración murió el presidente municipal electo, Hugo Castro Rosado, por lo que tuvo que tomar su lugar su suplente, el arriba mencionado.



A mi remitente le doy todo el crédito (es una persona con un alto nivel de preparación, que ha viajado, con mucha sensibilidad para las bellas artes, en especial para la pintura) y si ella dice que La Antigua refleja que es un pueblo abandonado por su autoridad, seguro que así es.



Esta versión antigüeña de Hipólito Rodríguez Herrero le puede costar votos al PAN, recibir un voto de castigo. Pero cada partido político tiene lo que se merece.



¡Ah! Y en Xalapa, necedad con una ciclovía



Cuando la recomendación de las autoridades sanitarias del Estado es que la población se quede en casa para prevenir el contagio de Covid-19, las autoridades municipales de Xalapa necean en abrir una pista de ciclovía en una de las principales avenidas de la capital, la Ruiz Cortines, que afectaría a los vecinos.



Esa avenida tiene muchos comercios, a los que proveedores, clientes y los mismos propietarios tendrían problemas de acceso, para dejar libre la vía a ciclistas, además de que los vecinos no tendrían dónde estacionar sus vehículos. Pero, además, en Xalapa no se ven muchos pedalistas, no es un deporte masivo. Es algo muy mal planeado porque no se tomó la opinión de los vecinos y comerciantes, pero, repito, intentar abrir la pista es alentar que la gente salga a la calle.



Ayer los afectados bloquearon la avenida, y seguramente lo seguirán haciendo, con los consiguientes problemas. Pero, además, uno se pregunta cómo es posible que la administración que preside Hipólito Rodríguez Herrero, de Morena para más señas, esté distrayendo recursos en una cosa no prioritaria ni de urgencia cuando hay muchas carencias de servicios y obras en el municipio.



El señor insiste en querer derrotar a Morena el próximo 6 de junio. Hay que darle una ayudadita si eso quiere.