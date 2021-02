,

... Decía la abuela Nila que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y como que de esos hay muchos que incluso niegan la eficacia del cubrebocas; la visibilización de diversas problemáticas se va abriendo camino gracias a personas que desde diversos ámbitos van haciendo camino al andar.En contraparte, la invisibilización, muy relacionada con el hacerse igualito que el famoso Tío Lolo, se va haciendo más sofisticada pretendiendo tapar el sol con un dedo, con estrategias distractoras de la opinión pública, así como las que han practicado por años en el sector gubernamental, reducir o cancelar presupuestos para programas de alta sensibilidad social.Por ello debe reconocerse y sobre todo apoyar desde el espacio en que nos encontremos, la labor que realizan quienes visibilizan problemáticas sociales como el de la violencia contra las mujeres.Aquí en Veracruz, tenemos la fortuna de contar por ejemplo con la doctora Estela Casados González, coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVmujeres) de la Universidad Veracruzana, que por cierto recién cumplió su séptimo aniversario.Del trabajo que coordina la doctora Casados González podríamos escribir mucho como ella lo hace también en su espacio: https://bit.ly/2YYeoxN donde visibiliza esas violencias contra las mujeres, como lo que publicó el pasado domingo siete de febrero, con datos tan contundentes que reproducimos a continuación;“En enero de 2021 desaparecieron en Veracruz 51 mujeres. Es decir, diariamente desaparecieron una o hasta dos de ellas. Sus edades oscilan entre los cinco y 50 años de edad. Si bien el rango es amplio, cabe precisar que predominan los casos que involucran a menores de edad.De acuerdo con el monitoreo que realizamos desde el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, de estas 51 desapariciones femeninas, nueve fueron de menores de 15 años de edad, a quienes se les perdió el rastro en los municipios de Banderilla, Coatzintla, Juchique de Ferrer, Moloacán, Orizaba, Temapache, Veracruz y Xalapa”.Contundente también es el último párrafo de su publicación de obligada lectura, pues sacude la conciencia de los ciudadanos veracruzanos: “La tendencia en el estado de Veracruz es que cada día que pasa, al menos una mujer desaparece. El pronóstico se torna oscuro: los recursos humanos y presupuestales en 2021 centrarán su atención en el proceso electoral con más ciudadanía empadronada en la historia de nuestro país. ¿Lo permitiremos?”.El OUVmujeres está haciendo su parte visibilizando esta grave situación, por lo que nos sumamos a su coordinadora la doctora Estela Casados González haciendo otra pregunta ¿seremos parte de la solución o parte del problema?... A propósito, también en los primeros días de este mes de febrero, la escritora Alma Delia Murillo, en su colaboración quincenal del periódico Reforma, https://bit.ly/36XxhFq escribe a su muy particular estilo, sobre la invisibilidad en torno al caso de Félix Salgado Macedonio, quien abanderado por el partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, pretende ser gobernador del estado de Guerrero, aun cuando en su contra existen señalamientos de abusos sexuales en contra de cinco mujeres, delitos que para el sector gubernamental ya prescribieron.Alma Delia Murillo, autora de varios libros escribió al respecto: “Me gustaría entender cómo funciona el razonamiento de quienes imponen un criterio legal perverso a un criterio ético. Me explico: la esclavitud era legal, por ejemplo, y bajo esa capa de legalidad se cometieron los abusos más atroces e inhumanos de nuestra historia. Algo similar sucede con Félix Salgado Macedonio que, a pesar de haber sido acusado por violación, es considerado moralmente solvente por el partido Morena para candidatearlo a la gubernatura de Guerrero ya que el delito "prescribió", pues los hechos ocurrieron hace 22 años. ¿La vergüenza también prescribe?La escritora menciona “francamente no sé qué me horroriza más: si la ratificación de un presunto violador o la indiferencia de las voces masculinas ante semejante escándalo. Rompan el pacto, señores. No es posible que no vean que la degradación de sus representantes es la degradación de una sociedad entera, que esta decadencia ética traerá consecuencias para todos, no sólo para las mujeres. De continuar con la candidatura y en el posible escenario que colocara a Félix Salgado Macedonio como gobernador del estado de Guerrero, se sentaría un precedente criminal: violar está permitido”.... Al correo electrónico: [email protected] o bien al Twitrter: @guadalupehmar