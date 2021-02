Las listas, casi listas...

1.- Unos enfiestados y otros sigilosos; pero también otros temerosos y dudosos. Tal es el comportamiento de los partidos políticos ante los tiempos electorales y los propios de cada organización política.



Unos piden un “titipuchal” de requisitos para acceder a los mentados registros que no son otra cosa que un muro que contenga a tantos aspirantes a cargos de elección popular, [ahora en tiempos de crisis económica y sanitaria] y otros administradores administrativos que disfrutan sus cinco minutos de poder que gozan exhibiéndose ante tantos solicitantes.



Alguno de esos requisidores políticos llegó a pensar que debía solicitárseles como requisito, el acta de bautismo para que el nombre [y apellidos] fueran los correctos y nada más faltó que también les pidiera el acta de defunción... previa.



Aquí mismo, en el calor político las listas son robustas y largas.



2.- Como robusto debe ser el listado que el OPLE anuncia pero no entrega, de quienes formarán ese ejército silencioso que preparará los procesos eleccionarios. Y ambos, listados de partidos y oplistas, serán, como indican los tiempos, sujetos a ajustes de primera y última hora, por más que los eventos hayan sido “virtuales” y “con de juramentos de cumplimiento de la ley”



Dice el comunicado que juramentaron a 30 presidentes de Consejos Distritales, “en términos de ley”. Que así sea si lo dice el Presidente de tal Organismo.



3.- Pero callados como “momias”, los partidos que aún no integran sus listados y por lo mismo, no los dan a conocer y menos enseñan, sin que haya referencia para la triple alianza de Juntos Haremos Historia, no sea que los nombres que aparezcan listados todavía pertenezcan a otras formaciones políticas, porque los requisitos para postulación, como las ligas, son flexibles.



Véase si no la decisión para la candidatura para Xalapa donde dos que tres aspirantes al cargo de presidente municipal, esperan un milagro Juanesco.



4.- Muy en silencio informativo pasó una aprobación de iniciativa de ley por la cámara de diputados. Se trata de la reforma que aprobó la semana pasada, al artículo 35 de la ley de Migración propuesta por el diputado quintanarroense Luis Alegre Salazar, “...para atender un punto fundamental en la atención a turistas y visitantes extranjeros que día con día arriban a México.



La iniciativa, también denominada Viajero Confiable, fue votada en el pleno del poder legislativo de la nación y aprobada para su aplicación, por lo que ahora ha sido turnada al Senado de la República para que también sea ratificada...”



“Viajero Confiable” busca, mediante la simplificación de trámites migratorios, evitar incomodidades al visitante desde el momento en que pise territorio nacional, sobre todo en estos momentos que están instalados los protocolos sanitarios en los Aeropuertos del país.



5.- Ancira logra acuerdo reparatorio con quien debía: Se comprometió a pagar 219 millones de dólares por la compraventa irregular de Agro nitrogenados. Quitarle un pelo a un gato... Y seguro quedará libre de problemas.