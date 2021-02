Compramos 156 millones de vacunas

“Hipólito; una ciudad no se

construye a punta de ocurrencias”

Jorge Flores

Mientras el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell “El doctor muerte”, asegura que se han aplicado 614 mil 689 primeras dosis de vacunas contra el Covid a personal de salud y 43 mil 455 segundas dosis en el mismo sector poblacional, nuestra realidad, comentada por el canciller Marcelo Ebrard es que no tenemos una sola vacuna, las poquitas que llegaron se usaron, una parte para el sector salud y 17 mil 58 se destinaron (¿por qué?) a trabajadores de la educación.Y a este equipo de mitómanos se sumó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien asegura que México tiene amarrado con distintas farmacéuticas el suministro de 156 millones de vacunas contra el Covid-19, por las que hasta ahora se han pagado poco más de 9 mil millones de pesos, sin decir con precisión cuándo van a llegar y menos muestra los documentos que prueban su dicho sobre la supuesta compra.En declaraciones a Radio Fórmula, el funcionario se aventuró a comentar que probablemente la próxima semana comenzarán a llegar los primeros lotes procedentes de los laboratorios de la firma estadunidense Pfizer en Bélgica.El responsable de las finanzas del país precisó que la primera remesa será de 589 mil 680 vacunas de Pfizer, un poco más de las que anunció el canciller Marcelo Ebrard la misma mañana de ayer. La última semana de febrero, prosiguió, arribarán 614 mil 250 dosis de la misma farmacéutica.Asimismo, informó que esta misma semana México concretará con el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología el pago por la compra de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V.Herrera confió que se pagarán 4 mil 800 millones de pesos por el fármaco que se aplica en dos dosis por persona.Cuestionado sobre si no existe el temor de que el Centro Nacional Gamaleya incumpla con la entrega, como sucedió con Argentina, el titular de Hacienda expresó que hay confianza, pues en el contrato se estableció que comenzarán a enviar dosis a los pocos días de hacer el pago... ¡Nos carga la madre! ¿por qué jugar con la vida de los mexicanos, de los habitantes de este país que ya ocupa el vergonzoso primer lugar en defunciones motivadas por el Covid ¡del mundo!.“El contrato es muy específico, prácticamente a los dos días de haberse hecho el pago, comenzarán a llegar las dosis, nosotros nos sentimos bastante confiados y como en todos los contratos empiezan con cantidades de dosis realmente pequeñas, pero después van aumentando”, señaló.En la entrevista, el funcionario también refirió las razones por las que México no tiene en la cartera de proveedores de vacunas contra el Covid-19 a la firma Moderna. Explicó que había que aportar una buena cantidad de dinero por una apuesta que no era segura, pues ese laboratorio nunca antes había desarrollado una vacuna.El único país que subsidió el desarrollo de la vacuna, dijo, fue Estados Unidos y por esa razón el vecino país lleva la mano en el suministro de ese fármaco.Aun así, Herrera no descartó la posibilidad de adquirir la vacuna de Moderna en caso de ser necesario.Don Daniel es un amigo, xalapeño entrado en los setenta años como yo. Observa los fenómenos políticos y gusta de opinar cuando así lo considera. Con motivo de la postura que asumió Ricardo Ahued, Senador de la República por el partido de AMLO, Morena, posición que hoy abandona para hacerle “un servicio” al gobierno estatal, donde no lo quieren pero lo necesitan, nos manda este escrito.“¿Dónde quedo el No Mentir y No Traicionar que tanto pregonan en el seno morenista?”“Con el debido respeto que me merece Sr. Ricardo Ahued permítame decir lo siguiente: creo que resulta un verdadero desatino político su aceptación de contender por la alcaldía de Xalapa representando a Morena. Y lo comento porque su decisión de aceptar la invitación a petición de miembros de su partido encierra intereses que empañarán su imagen como político intachable que había logrado mantener ante la sociedad veracruzana.”“En primer lugar, se había caracterizado por representar a un político de firmes convicciones y que por ningún motivo se había prestado ni se prestaría a juegos de malabares políticos que defraudaran al electorado que había confiado en Usted.”“En segundo lugar, con esta decisión ha quedado de manifiesto que sus intereses como político han cambiado. Qué fue lo que lo motivó a aceptar esta invitación? Usted representa al empresario trabajador cuya solvencia económica no depende de los ingresos monetarios producto de la actividad política que desempeña, por eso mismo veíamos en Usted a alguien que con carácter se enfrentaba al gobierno en el poder en beneficio de la sociedad, un ser humano bien plantado que realmente le interesaba el progreso de su Estado y de sus paisanos. Usted representaba en el Senado la voz de millones de veracruzanos que exigen justicia, empleo, oportunidades de crecimiento y vida digna; trabajo que ha quedado en manos de su suplente, pero la decisión de cambiar a medio periodo no fue la promesa original cuando caminó en busca del voto popular. Acaso lo que realmente hoy le importa más es mantener al partido que lo postula en el poder sin importar la intención del voto que lo llevó al senado de la República? Esto último no representa para Usted una traición a la confianza del pueblo veracruzano?”“Por último, porqué quitarle a la sociedad la oportunidad de actuar responsablemente y con su voto de castigo hacer a un lado a los malos funcionarios públicos, castigo que sirviera de precedente para evaluar el trabajo de los funcionarios que vendrán. Esta era la oportunidad correcta de invitar a la sociedad a ser responsable a la hora de votar. Con su decisión va a polarizar a la sociedad porque por un lado habrá ciudadanos que aplaudan su posición y por otro lado una gran mayoría que ve con tristeza que su intención es buena pero no era el momento indicado ni la manera de seguir en el poder. Si Usted llega a perder la elección, la derrota no será suya; será del partido por no cuidar del trabajo de sus militantes que llegan al poder y por no ser verdaderamente responsables en la delicada tarea de gobernar sin embargo su capital político se verá disminuido.”“Elecciones han pasado y seguirán muchas más, pero cuándo entenderemos políticos y sociedad civil que a México le urge iniciar una era de política sincera, congruente, directa y sin demagogia que busque decididamente el crecimiento del País en todos los ámbitos; el tiempo no regresa ni perdona y nos seguimos retrasando ante el crecimiento mundial; las nuevas generaciones se enfrentarán a una vida más difícil y competitiva. Seguiremos siendo dependientes en muchos rubros tanto económicos como de producción, culturales, educativos, salud, seguridad, etc.”“Su decisión contrasta con la oportunidad de iniciar una etapa de política que dé vida al País y certeza a la sociedad, que exija a la misma que asuma su responsabilidad en su intención de voto y su participación activa en la vida diaria del País que cohabitamos. Contrasta con la idea de hacer historia y ser parte de la transformación que pregonan.”“Es necesario platicar con la gente y tumbar las mentiras, la confusión que usan los chayoteros, que usan los chayoteros que ahora son sicarios de la información. La prensa inmunda le dicen”, se escucha en un fragmento de “La bamba de Byron” en redes sociales.Byron Barranco, el vago que se le metió a Fidel Herrera Beltrán siendo éste gobernador, y hasta una canción plagada de elogios le compuso a cambio de una lana, hoy es aspirante a la diputación federal por Veracruz por Morena, cuando en las administraciones priistas de Fidel Herrera y Javier Duarte se benefició económicamente por ser aplaudidor oficial del PRI.Debe tomar cartas en el asunto la Comisión estatal de Protección a Periodistas y el INE, porque este tipo de canciones llaman al odio y pudieran presentarse agresiones por parte de los chairos contra periodistas.Byron Barranco quien recientemente fue acusado de promover las salidas a los antros de Boca del Río sin el uso de cubrebocas, de esa estupidez ahora se ven las consecuencias ya que la zona conurbada se encuentra en semáforo naranja.Con este tipo de candidatos Morena va rumbo a perder Boca del Río y de paso el Puerto de Veracruz tanto alcaldías como diputaciones.Mientras los mexicanos vamos cayendo como moscas por la pandemia del Coronavirus, mal manejada y sin recursos, el necio presidente López Obrador se niega a cancelar temporalmente las obras de la Refinería, el Tren Maya y el Aeropuerto. Los recursos se necesitan para la pandemia... ¡Genocida!Escríbanos a [email protected]