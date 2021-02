Mis mejores prendas

“La justicia no será plena, hasta

que todos los autores estén presos”

Lydia Cacho

En estos tiempos de precampañas, de actividades ciudadanas que pretenden ser empáticas, que convenzan a los ciudadanos de estar frente al mejor de los aspirantes a presidentes municipales, a diputados locales o federales, brotan desde lo más profundo del alma de cada aspirante sus mejores prendas, sus ángulos sencillos, su modestia y sus conocimientos de lo que es vivir jodido para demostrar que saben compaginar sus existencias comiendo, desde los restaurantes más caros hasta gordas de La Rotonda, que son todo terreno.Lo importante es que el respetable sienta que tiene frente a sí a un igual con quien se puede convivir en cualquier momento y a quien es posible recurrir, también en cualquier momento, para que nos resuelva un problema.Tiempos aquellos cuando se presentaba un aspirante con un grupo de colaboradores, cuya sola presencia infundía respeto y al abordarlo contagiaba de calidez. Ese personajazo sabía escuchar, entendía muy bien los problemas y resolvía, aunque solo fuera candidato. ¿Qué más seguridad se quería que la de obtener un resultado inmediato de una charla con el aspirante?. A ver (y llamaba a un colaborador) atiende a la señora y resuelve su asunto: mire –decía antes de retirarse- aquí tiene mi tarjeta con el número de mi teléfono, hábleme cuando usted quiera. Como por arte de magia el problema se resolvía y el voto a favor de ese personaje estaba garantizado.Luego vinieron los tiempos de los regalos: despensas, camisetas, gorras, láminas, bolsas, delantales y cuanta chuchería que degeneró en dinero en efectivo a cambio del voto, o sea en que los candidatos con recursos (propios o del estado) prácticamente compraban las elecciones mandando de a mil, tres y hasta cinco mil pesos por votante, en operativos que fueron aprovechados por los “operadores” que se clavaban cuando menos la mitad y el resto lo invertían en el asunto electoral.Entonces había dinero y solo tres partidos políticos, hoy ya no hay lana suficiente para invertir en la compra de votos y al mismo tiempo en obra pública, y como nuestros políticos solo buscan el poder por el poder para hacerse millonarios, les vale madre la obra y dedican todo sus empeños en robar e invertir en la compra de votos: cuántos nuevos millonarios considera usted distinguido lector que tenemos en Veracruz en dos años de nuevo gobierno... como quince conservadoramente; ¿y cuánto estarán dispuestos a invertir en la compra de votos para la elección del seis de junio?... ¡lo que quede!, al final lo más importante es seguir lucrando al amparo del poder.Por eso vemos a un montón de improvisados como candidatos, paisanos que sienten que tienen que participar porque en una de esas se enganchan, ciudadanos que aspiran a hacerse millonarios desde el poder como lo han logrado cientos o miles de compatriotas. Hay cantantes, luchadores, deportistas, charlatanes, ignorantes que presumen su ausencia de conocimientos porque otros de esa manera alcanzaron la gloria del poder y el dinero, pero contados con capacidad, preparación y experiencia que nos puedan ayudar desde un Congreso o una presidencia municipal... Estas son mis prendas, iguales a las de AMLO y aquí me tienen morenos, es su carta de presentación.Sería un gran error de los aliancistas, PAN, PRI y PRD el no lograr ir en alianza en la capital de Veracruz, “que es nuestra capital y merece ser rescatada del mal gobierno municipal que la tiene sometida”, lo que la gente nos exigió es que hagamos un gran bloque opositor que pudiera hacer frente a un partido de gobierno, señaló Sergio Cadena Martínez, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática en Veracruz.Manifestó que en el PRD tienen claro que las necesidades de cada momento por el que atraviesa la sociedad son las que le hacen tomar determinadas decisiones al momento de emitir un sufragio, por lo que en el caso de Xalapa no conoce hasta ahora candidatos invencibles y no consolidar la alianza sería premiar a su mal gobierno.Cadena Martínez agregó que en Veracruz no hay bienestar alguno, no hay desarrollo, no hay salud, y el pueblo está más empobrecido mientras que cientos, miles de empresas están cerrando no solo por el tema de la pandemia, sino por la falta de atención del gobierno que solamente se dedica a atender sus programas clientelares.“Si la sociedad hubiera sabido lo que estamos viviendo en este momento, la crisis de la pandemia donde van más de 160 mil fallecidos, más de 160 mil familias en luto según las cifras del gobierno; la crisis económica que nos está pegando y no solo por el coronavirus, porque desde el 2019 ya veníamos padeciendo una gran crisis donde no hubo ningún crecimiento, al contrario, nos fuimos abajo, te aseguro que no hubiesen votado por ese cambio que prometió tanto y que ahora está perdido”. Finalizó destacando que el actual es un gobierno que decide a quien apoyar y a quien no, lo que lo convierte en el peor porque no está pensando en salvar y ayudar a todos los mexicanos ni a todos los veracruzanos.Lo que menos se esperaba el diputado local con licencia y aspirante panista a la alcaldía de Xalapa, Sergio Hernández Hernández, es que el comité estatal del PAN tiene en su contra, en la Comisión de Orden y Disciplina Intra Partidista del Consejo Nacional del PAN, el oficio número: PAN/CDE/0074/2020 del 28 de febrero del 2020 por hacerle al "disidente" y jugándole a las "contras" al propio PAN cuando formaron la bancada "Yunista" en el Congreso del Estado, se alió con MORENA, y votó en contra de la línea dictada desde el propio PAN.El oficio que en su momento mandó el CDE del PAN al CEN del PAN va dirigido a Marisol Cargas Barcena, presidente de dicha comisión del PAN nacional, donde se relata la denuncia que interpone el Comité Estatal del PAN por las acciones implementadas por Hernández Hernández para debilitar a la dirigencia estatal de este partido en la entidad y la “guerra sucia” del legislador local que obedecía a las órdenes de Yunes Linares y pactó con Morena en su momento para aprobarles varias iniciativas en el Congreso. En dicho documento señalan que el verdadero beneficiado de esa relación "disidente" con el partido MORENA desde el Congreso Local de Veracruz, fue el propio Sergio Hernández, por eso fue que 11 comités municipales pidieron al CDE del PAN, que tomará cartas en el asunto a través de la Comisión Permanente del Consejo Estatal, por lo que solicitaron un proceso de sanción en su contra, por haber creado una bancada mixta para negociar con MORENA prebendas políticas para atentar contra el PAN.Por esto y muchas cosas más es que el "Yunista" Sergio Hernández no puede ser candidato del PAN a nada!!! El documento es claro y el CEN del PAN deberá resolverlo de inmediato.Ayer se registró Renato Alarcón Guevara como Precandidato a la Presidencia Municipal de Emiliano Zapata por la Coalición “Por Veracruz Va” integrada por el PRI, PAN y PRD. “Lo hago –dijo- con la profunda convicción de poner al servicio de los zapatenses mi experiencia, mi trabajo y mi vocación de servicio." Un buen político y ejemplar servidor público.