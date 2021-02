También Mitofsky confirma alza de Cuitláhuac

Apenas el martes pasado comenté en este espacio que la encuestadora MEXICO elige registraba un alza del gobernador Cuitláhuac García Jiménez en la aprobación ciudadana a su gestión, que le daba un porcentaje de 48.6% y que lo colocaba en el lugar 17 de los 32 gobernadores del país.



Recordé que era significativo su repunte cuando el año pasado llegó a estar en algunas encuestas entre los 10 y entre los 5 últimos, e incluso hubo una que lo colocó entre los tres últimos.



Ahora es la famosa Mitofsky la que no solo lo registra al alza, sino que lo coloca por primera vez en la escala Alta (hay Sobresaliente, Alta –rango entre 45 y 59%–, Media y Baja), con una aprobación de 45.9% y lo ubica en el lugar 16 entre todos los gobernadores.



De todos modos, sigue siendo mayor el porcentaje que lo desaprueba, un 52.8%.



Otro hecho destacable es que ya es el tercer mejor mandatario (aparte el Presidente, claro está) de Morena por su porcentaje, solo superado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que tiene 62.5%, y Jaime Bonilla, de Baja California, que registra 58.4%.



Su repunte de algo le va a servir para ayudar a su partido y a los candidatos de su partido en las elecciones del 6 de junio.



Tal vez por el barullo de la definición de candidatos, ya nadie habla de su salida, y el alza en su aprobación lo estaría consolidando, aunque habría que esperar el resultado de la elección que definirá su futuro.



Lo que sí se cree es que si el cuitlahuismo no logra algún recurso legal que evite la revocación de mandato del gobernador, dentro de diez meses se juntarán cien mil ciudadanos con sus firmas para solicitar que lo sometan a la consulta que determine su permanencia, en el primer trimestre de 2022.



Por eso les urge retener la mayoría en el Congreso local, que está por verse.



¿Ayuda a Morena el brinco de Vicencio a Fuerza X México?



En la disputa por el control de la dirigencia estatal de Morena, finalmente ganó Esteban Ramírez Zepeta, esto es, la corriente oficial del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



Ayer se anunció el brinco del ahora exsecretario general del partido en el poder, Gonzalo Vicencio Flores, al nuevo partido nacional Fuerza X México, que en Veracruz lidera Eduardo “Tato” Vega Yunes.



Este jueves, con la asistencia del dirigente nacional de esa formación política, Gerardo Islas Maldonado, se formalizará la incorporación de Vicencio y su nombramiento como delegado del CEN en el Estado, en un acto que tendrá lugar al medio día en Coatepec.



Ahí mismo rendirá protesta Regina Vázquez, exsecretaria general del CDE del PRI, como Secretaria General Adjunta al comité nacional.



En Morena se desestimó la salida de Gonzalo, bajo el argumento de que Tato es aliado de Morena, o sea, se interpretaría como que es la misma gata, pero revolcada. Puede ser, pero los “fuercistas” no van a ir a pedir el voto para el partido de Zepeta sino para el suyo propio, pues necesitan sufragios para conservar el registro.



Como quiera que sea, fue una grieta, a lo mejor pequeña, pero una grieta al fin, que se puede convertir en fractura de gran proporción si el morenismo puro considera que se le está haciendo a un lado para dar preferencia a candidatos llegados de otros partidos.



Si Elízabeth Morales García sigue a Gonzalo y a Regina, con quienes se reunió en El Mangal, de Acayucan, el pasado 27 de enero, entonces verá concretada su aspiración de ser candidata a la alcaldía de Xalapa, pues no se ve quién le dispute ese lugar. Ahí demostraría la fuerza política que afirma tener.



Brotes de inconformes en Morena



Esteban Ramírez Zepeta tiene una buena oportunidad de demostrar liderazgo ahora que empiezan a surgir brotes de inconformidad de los militantes de su partido, por la postulación, por parte de sus aliados, de candidatos a los que vinculan con los grupos políticos de los exgobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte.



Un caso tiene lugar en Medellín de Bravo, donde manifiestan su rechazo a Marcos Isleño Andrade, exalcalde priista. El encargado estatal de la dirigencia de Morena no solo tiene que aplacar la inconformidad de los suyos, sino evitar que también emigren a otro partido.



Veracruz, una enorme milpa de chapulines



Hasta que no se registren candidatos a los cargos de elección popular, Veracruz estará convertida en una enorme milpa de chapulines, pues todo aquel inconforme con su partido porque no salga nominado querrá irse a otro donde sí lo postulen.



Ya pasó a la historia la disciplina partidista, la lealtad a las siglas y colores y el espíritu de unidad (ya nadie sabe qué es la ideología), y las contiendas electorales se han convertido en un mercado de piernas, como en el futbol, donde los equipos buscan quedarse con lo mejor, y lo demás, que consideran de menor nivel o categoría, lo sacan al mercado para tratar de venderlo. Muchos, aunque prestados, encuentran acomodo en algún club, otros se quedan sin chamba. Algo parecido ocurre ahora y ocurrirá con los partidos y los aspirantes.



Ayuda a estos brincos de aspirantes, cual pelotas de hule, el hecho de que contienden 14 partidos políticos, algunos esperando o aprovechando a cachar lo que otros dejan.



Pero algunos actúan con recato (si es que cabe el término), desean una sola posición, ya sea de diputado federal o local, o de presidente municipal, pero la que no se midió fue la diputada federal minatitleca Carmen Medel, de Morena, quien se registró para ser candidata a cualquiera de esas tres representaciones.



Como fue criticada por ese hecho, acusó que había violencia de género en ello, y, como en su momento lo hizo Magdaleno Rosales, quien implicó al resto del morenismo en el poder en Veracruz, de que todos practican el nepotismo, ella dijo que no era la única, que también diputados habían hecho lo mismo, aunque no dio nombres.



Lo cierto es que estos de Morena han probado ya las mieles del poder y todas las ventajas y canonjías que ello conlleva y, igual que priistas, panistas, perredistas y de otros partidos, ya no se quieren despegar de la ubre. Sería interesante saber qué de bueno ha hecho esta señora (de todos mis respetos) por los sufridos minatitlecos para que sus paisanos la merezcan en cualquier cargo (y decían que ellos eran diferentes).