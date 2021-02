Ancianos y la polémica vacuna

*Nepotismo a la veracruzana

*Cubre boca y contradicciones

*Disparan contra precandidato



Si lo que se ha difundido sobre los últimos envíos de vacunas a México registrados en el transcurrir de esta semana, podrían ser referidos por algunos mexicanos con el clásico calificativo del "peor es nada", y no sólo por el reducido número de unidades, sino por la calificación que esa marca registra por parte de las autoridades internacionales en salud, en lo relativo a niveles de eficacia, a las que se les ha clasificado entre el 50 y el 60 por ciento en capacidad para afrontar los efectos contra la salud, o sea, entre un 30 o un 40 por cierto de menor capacidad de cobertura, comparada con otras que se han utilizado tanto en México como en diversos países.



Lo informado sobre el tema, nos hace pensar que quienes resultemos vacunados con los antivirales que llegaron apenas este fin de semana a tierras mexicanas, registraremos según la información difundida ayer en todo el país, con menores niveles de defensa en nuestro organismo frente a posibles agresiones del coronavirus, que aquellos que sean inmunizados con vacunas de mayor calidad.



Claro que los mexicanos dosificados con productos de menor calidad, nos podríamos consolar amparados en la reflexión de que "peor sería nada", escenarios que se presentan precisamente porque nuestras autoridades, no actuaron con la celeridad que las circunstancias requerían para adquirir las vacunas, mismas que son urgentes para una población que rebasa los 120 millones de habitantes.



Refieren entre serios e irónicos quienes apuntan los yerros cometidos por autoridades mexicanas, que al ritmo que llevamos en el renglón del programa de vacunación, en México nos podríamos tardar "unos 20 años" para vacunar a la mayoría de los mexicanos y, eso, "si tenemos suerte"... al tiempo que otros le agregan al siniestro presagio, que ello sucedería "si la fortuna nos socorre" porque en un descuido "podríamos demorar hasta un cuarto de siglo".



El tema ha invadido a los ámbitos de los diversos sectores de la población, primordialmente a los espacios de adultos mayores, que transitamos con la esperanza de ver crecer a los nietos, en esos marcos la vacuna que dicen tiene apenas el 50 o 60 por ciento de efectividad, en "algo nos estimula" pues no es lo mismo a que nos muramos 50 o 60 abuelos de cada 100, a que nos pudiéramos morir todos.



Dicen que los veracruzanos hasta de la muerte hacemos un fandango y que, ello queda demostrado con las vestimentas y cantares del año viejo en los finales de cada etapa decembrina, sin embargo la cercanía con la factible despedida, no debe ser interpretada como el que una vacuna de menor calidad que las otras, sea más propicia para los viejos que para los jóvenes, porque ello convierte en monstruoso lo que debería de ser todo lo contrario.



La cruda realidad no es que el Gobierno de la República esté pensando en que las vacunas, supuestamente menos eficientes, sean para los que ya resultamos de la misma forma "menos eficaces", como realmente lo somos los de séptima edad... y la verdad, no se podría considerar que sea precisamente ese el escenario, sino que al ser los viejos (después del personal médico) los primeros programados para ser vacunados, resulta factible que resultemos inoculados (cosa de suerte) con las vacunas que se disponen al momento, entre ellas las que se informa que apenas llegaron y que, según los mismos informes, reflejan una efectividad de respuesta de entre el 50 y 60 por ciento, según se escuchó en un medio de comunicación donde se narró el nuevo lote de vacunas que llegaron a nuestro país.



Claro que en su momento todos debemos acudir para recibir la vacuna en el tiempo y forma que se nos indique, porque al final del día, más vale tener un 50 por ciento de posibilidades de defensa que no tener nada, pero insisto, lo mejor hubiera sido el haberse aplicado en tiempo y forma apropiada en los espacios gubernamentales, para que nuestro país, fuera de los primeros en tener acceso a los mejores productos disponibles en el mercado en el renglón de salud, ello siempre debiera de ser elemental de las instituciones gubernamentales, sobre todo cuando se trata de salvaguardar la salud y el bienestar de la población, a la que se le debe servir en la función pública, con total entrega, honorabilidad, talento, voluntad y eficacia... "La Patria es Primero" nos dejó de herencia el insigne Don Vicente Guerrero.



Lo que se lee



Excelente el documento informativo escrito por Claudia Montero mismo que es difundido en AlCalorPolítico.com, en el que realiza un valioso recorrido por diversos municipio veracruzanos, en los cuales, se han (de hecho) instaurado cotos de poder integrados por familiares, como es el caso de la familia Yunes en la llamada "Riviera Veracruzana" y la familia López Landero en el caso de la región cordobesa, en donde ahora incluso por vía del Movimiento Regeneración Nacional, o sea, el partido que actualmente es el presidencial, el hermano de la actual alcaldesa Tomás López Landero, busca afianzar su registro como candidato a la Presidencia Municipal de Córdoba, pese a que en estos momentos despacha como alcaldesa su hermana, Leticia López Landero.



El documento en referencia constituye realmente una joya que viste al periodismo veracruzano, en el que se apuntan las claras y dañinas tendencias hacia el nepotismo, en 21 alcaldías de la entidad donde presumimos de nuestra elevada capacidad en la actividad socio-política.



Será que el pueblo veracruzano se sume a las nada aplaudibles tendencias en referencia... Muy profesional el trabajo periodístico que hoy reconocemos, de verdad se lo recomendamos y saludos a la profesional de la información Claudia Montero...



(Cité solamente dos casos de los 21 que se detectan en el brillante y oportuno documento, para que usted evalúe la lectura del texto completo, que insisto, es difundido por Al Calor Político).



Lo que se ve



Severos comentarios se han registrado en espacios internacionales de información, sobre el apunte externado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al referir que el uso del "cubre bocas" no provenía de un ordenamiento oficial obligado para el ciudadano, cuando en gran parte del país las autoridades incluso aplican multas o llamadas de atención, precisamente a quienes no respetan su uso, que es claramente obligado para todo mexicano, acción que debe ser considerada no sólo como de autoprotección por toda persona, incluyendo a menores, sino de la misma forma, como una práctica solidaria de prevención en el marco del colectivo social, para evitar esparcir la contaminación hacia los entornos y obviamente hacia nuestro propio núcleo familiar.



Ni duda cabe que al actual sistema gubernamental lo están copando la contradicción, porque tales prácticas se advierten con mayor frecuencia que en anteriores administraciones federales, escenarios que se están convirtiendo en recurrentes, mismos que no sólo originan críticas, sino que de la misma forma generan brotes de preocupación y desconcierto entre la colectividad.



Lo que se oye



Los hechos de sangre en tierras veracruzanas inician sus efectos en los marcos de la ya iniciada contienda electoral, ejemplo preocupante de ello lo es el asesinato de Gilberto Cruz Parra, lamentable escenario suscitado la tarde de ayer, en el cual pierde la vida quien, de hecho, ya se le calificaba como candidato de Morena, para contender por la Presidencia Municipal de Úrsulo Galván.



El aspirante que se mostraba entusiasmado ante la posibilidad de convertirse en el alcalde de su tierra, logró ser rescatado con vida del lugar en donde se registraron los hechos violentos en su contra, pero ya al ingresarlo al hospital del IMSS de Cardel, los médicos dictaminaron su muerte, hecho que enluta la etapa inicial de las campañas al interior de los partidos políticos, lo que en parte refleja que la violencia en tierras de nuestra Entidad sigue presente, originando aguda preocupación entre todo el colectivo social.



Llegamos al fin de semana... tome usted el descanso apropiado.